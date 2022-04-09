ЗСУ на Чернігівщині знищили російську "Акацію". ВIДЕО
Українські захисники знищили російську гаубицю 2С3 "Акація" на Чернігівщині.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+33 Перехватчик
показати весь коментар09.04.2022 22:28
+23 ПравдаЛюбка
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+16 Александр Хоруженко #479652
показати весь коментар09.04.2022 22:33
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