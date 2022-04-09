УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11727 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
24 164 19

ЗСУ на Чернігівщині знищили російську "Акацію". ВIДЕО

Українські захисники знищили російську гаубицю 2С3 "Акація" на Чернігівщині.

Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: У селах Ягідне та Лукашівка на Чернігівщині знаходять тіла розстріляних людей, - ДСНС. ВIДЕО 18+

Автор: 

Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
показати весь коментар
09.04.2022 22:28
+23
.
показати весь коментар
09.04.2022 22:40
+16
Шо то усохла акация
показати весь коментар
09.04.2022 22:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.04.2022 22:28 Відповісти
Хвилююча зустріч
показати весь коментар
09.04.2022 22:51 Відповісти
Такое же ждет ВСЮ ПАРАШКУ ПРОКЛЯТУЮ!!!

ОТ ЭКОНОМИКИ и ДО ВСЕЦЕЛОГО ЕЁ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО!!!
показати весь коментар
09.04.2022 22:32 Відповісти
Шо то усохла акация
показати весь коментар
09.04.2022 22:33 Відповісти
Добре акацієві дрова горять...
показати весь коментар
09.04.2022 22:33 Відповісти
Протягом останнього тижня слабувато стали нищити клятих москалів - фашистів. Пора вже на півдні починати, Донбас і Харків - це відволікаючий маневр, а на півдні вже поліцейська система запрацювала на всю котушку, а то на 9 травня падлюка Путін оголосить, що "Херсон повернувся в свою гавань ...", а Азовське море "все їх море". Скоти СБУшники здали Херсон !!!
показати весь коментар
09.04.2022 22:37 Відповісти
Егеж , Донбас відволікаючий . До самого Київа будуть відволікати з таким відношенням .
показати весь коментар
09.04.2022 22:42 Відповісти
Фашисти змінили тактику, у контактний бій тепер не лізуть, лише луплять з дальнобійної артилерії. У нас такого добра обмаль для відповіді
показати весь коментар
09.04.2022 22:55 Відповісти
Які молодці все-таки наші воїни, захоплююсь вами.
показати весь коментар
09.04.2022 22:38 Відповісти
Дніпро тримається?
показати весь коментар
09.04.2022 22:44 Відповісти
ніхт лайкати себе - не ґарно це....
показати весь коментар
09.04.2022 22:46 Відповісти
Як це лайкати самого себе? Я це робити не вмію і не збираюся вміти.
показати весь коментар
13.04.2022 07:25 Відповісти
Их там нет.
показати весь коментар
09.04.2022 22:39 Відповісти
.
показати весь коментар
09.04.2022 22:40 Відповісти
Пане Залужний , на вас вся надія 🙁
показати весь коментар
09.04.2022 22:49 Відповісти
Как питардой спичечный коробок разорвало эту какацию
показати весь коментар
09.04.2022 22:54 Відповісти
Так Чернігівщину вже як тиждень об'явили вільною від кацапозольдатен?? Чи це стара новина ?
показати весь коментар
09.04.2022 23:03 Відповісти
Что , орки, колбасит вас от ювелирной точности? Всего один выстрел, одна воронка- и кусочков от 3-4 рашистов не осталось. Но вас не беспокоит ,что это- погиб ваш брат, сын, отец. Вас беспокоит, что это ВСУ (уничтожило арту) ,и что в населенном пункте. Поэтому я не удивляюсь, что у вас 20000 трупов в "армии"+60000 без ног, без рук. - молодых пацанов, которых старый карлик послал на убой, как баранов. А вы сестры, родители, дети- сидите, как завороженные, и смотрите,... знаю, смотрите в ютубе, на тела своих родных... сожженные,обглоданные собаками, разорванные на куски.... вы смотрите, смотрите... не можете остановиться.... снова смотрите... и молчите. Не тот фильм назвали молчание ягнят.
показати весь коментар
09.04.2022 23:14 Відповісти
Какация...
показати весь коментар
09.04.2022 23:53 Відповісти
 
 