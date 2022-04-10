Наев посетил позиции украинских защитников недалеко от Запорожья. ВИДЕО

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев посетил подразделения, защищающие позиции недалеко от Запорожья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице Командования объединенных сил ВСУ

Во время рабочего визита командующий пообщался с украинскими защитниками, обсудив текущее положение дел на этом участке фронта.

Кроме того, он ознакомился с бытом военнослужащих и помог в решении неотложных проблем.

"Обстановка в северо-восточной и юго-восточной операционных зонах остается напряженной, но контролируемой. Враг каждый день и каждую ночь атакует наши позиции, но украинские защитники дают достойный отпор", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Командующий добавил, что противник наносит ракетные и бомбовые удары по населенным пунктам, производит их обстрел из тяжелого вооружения.

"Низко кланяюсь каждому военнослужащему, который защищает Украину, за смелость, храбрость, отвагу и мастерство. Мы продолжаем усиливать оборону и выполнять задачи по защите государства", - подчеркнул Наев.

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Также командующий поблагодарил волонтеров и небезразличных граждан, которые доставляют необходимую гуманитарную помощь в районы боевых действий как для военнослужащих, так и для гражданского населения.