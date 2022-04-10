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19 019 14

Наев посетил позиции украинских защитников недалеко от Запорожья. ВИДЕО

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев посетил подразделения, защищающие позиции недалеко от Запорожья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице Командования объединенных сил ВСУ

Во время рабочего визита командующий пообщался с украинскими защитниками, обсудив текущее положение дел на этом участке фронта.

Кроме того, он ознакомился с бытом военнослужащих и помог в решении неотложных проблем.

"Обстановка в северо-восточной и юго-восточной операционных зонах остается напряженной, но контролируемой. Враг каждый день и каждую ночь атакует наши позиции, но украинские защитники дают достойный отпор", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Командующий добавил, что противник наносит ракетные и бомбовые удары по населенным пунктам, производит их обстрел из тяжелого вооружения.

"Низко кланяюсь каждому военнослужащему, который защищает Украину, за смелость, храбрость, отвагу и мастерство. Мы продолжаем усиливать оборону и выполнять задачи по защите государства", - подчеркнул Наев.

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Также командующий поблагодарил волонтеров и небезразличных граждан, которые доставляют необходимую гуманитарную помощь в районы боевых действий как для военнослужащих, так и для гражданского населения.

Автор: 

Запорожье (2654) Наев Сергей (347)


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Топ комментарии
+6
ЗСУ завдали удару по аеродрому в Мелітополі, де сконцентрувалися російські військові підрозділи.

«Накрили мелітопольський аеродром, теж із пунктом управління. Рвалося години дві. Любо-дорого»

Нова Чорнобаївка. Це вже 5-й раз.
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10.04.2022 10:42
+5
і що означає, цей "геніальний" пост
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10.04.2022 10:08
+4
это бот скорей всего
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10.04.2022 10:12
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Україна в інформаційному колапсі. Що сталося,війна не має вихідних і перемир'я
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10.04.2022 09:52 Ответить
???
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10.04.2022 10:03 Ответить
і що означає, цей "геніальний" пост
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10.04.2022 10:08 Ответить
это бот скорей всего
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10.04.2022 10:12 Ответить
валя, вам треба відпочити, бо на вас коллапс нападе,що тоді чоловік скаже?
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10.04.2022 11:18 Ответить
https://twitter.com/i/status/1513050231541321729 https://twitter.com/i/status/1513050231541321729
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10.04.2022 10:09 Ответить
воєнкомати Волині взагалі не цікавляться переселенцями зі сходу,не мобілізовують вже тижнями навіть тих,які стали на облік і служили армії. Це така державна політика, розпорядження голови адміністрації чи хабарництво на місцях? Навіщо нам тут біля кордону з білоруссю стільки незрозумілих осіб, вони ж можуть бути диверсантими чи навіть стріляти в спину, якщо буде наступ рашистів з білорусі. Чому їх хоча б не відправляють по місцю прописки в їх місцеві тероборони, або сусідні якщо ті окуповані.
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10.04.2022 10:18 Ответить
це по всьому заходу таке.."захистники"мордовороти на крутих авто...повтікали..
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10.04.2022 10:26 Ответить
але....Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову. Оккупанты не оставляют надежды взять город.
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10.04.2022 10:24 Ответить
Псевдо-мер Мелітополя Галина Данченко продовжує роздавати посади особам, які співпрацюють з загарбниками. Так, 9 квітня було призначено на посаду голови багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої допомоги, члена партії ОПЗЖ Миколу Андроса. На зрадника вже заведена кримінільна справа.
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10.04.2022 10:37 Ответить
ЗСУ завдали удару по аеродрому в Мелітополі, де сконцентрувалися російські військові підрозділи.

«Накрили мелітопольський аеродром, теж із пунктом управління. Рвалося години дві. Любо-дорого»

Нова Чорнобаївка. Це вже 5-й раз.
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10.04.2022 10:42 Ответить
это Люся вещает...?
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10.04.2022 11:20 Ответить
Егеж. Взяв з місцевих новин.
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10.04.2022 11:30 Ответить
у нас тоже он по местным шляется...
хорошо что на Цензоре этого питуха уже почти нет...
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10.04.2022 11:33 Ответить
 
 