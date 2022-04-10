"Железные люди": Джонсон записал обращение к украинским железнодорожникам, в котором поблагодарил их за работу. ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл тайну, как он прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я на борту фантастического поезда "Укрзализныци" в Киев из Польши. Просто хотел выразить вам огромную благодарность - всей команде железнодорожников - за то, что вы делаете. Я слышал, что вас здесь называют "железные люди". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но в то же время отражает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии России", - сказал в своем обращении Джонсон.

Он также выразил глубокие соболезнования по поводу гибели и ранения железнодорожников в Краматорске.

"Я хочу, чтобы вы знали: Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе", - подчеркнул премьер.

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