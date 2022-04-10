"Железные люди": Джонсон записал обращение к украинским железнодорожникам, в котором поблагодарил их за работу. ВИДЕО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл тайну, как он прибыл в Киев с неанонсированным визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я на борту фантастического поезда "Укрзализныци" в Киев из Польши. Просто хотел выразить вам огромную благодарность - всей команде железнодорожников - за то, что вы делаете. Я слышал, что вас здесь называют "железные люди". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но в то же время отражает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии России", - сказал в своем обращении Джонсон.
Он также выразил глубокие соболезнования по поводу гибели и ранения железнодорожников в Краматорске.
"Я хочу, чтобы вы знали: Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе", - подчеркнул премьер.
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что «разочарован» во Владимире Путине, которого раньше называл другом.
«Я не могу и не хочу скрывать, что я глубоко разочарован и опечален поведением Владимира Путина… Россия не может отрицать свою ответственность перед лицом ужаса массовых убийств мирных жителей в Буче и других населенных пунктах Украины», - заявил (https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/04/09/berlusconi-oggi-una-nuova-discesa-in-**************-f0f3-49e2-8dcc-c4fb7b54237b.html) бывший премьер-министр Италии, назвав события в Буче военным преступлением.
Путин и Берлускони многие годы поддерживали близкие отношения и даже называли друг друга друзьями. https://t.me/zerkalo_io/42092
дякуючи Послу України п.Мельнику, який постійно палить німецьку вату-адептів руSSкого міра...
В остальном всё правильно, еврофрик с первого взгляда, БОрис оказался матёрым человечищем и, главное, без особой помпы, если не сказать больше.
Українське суспільство знало про це і раніше, то мабуть Подоляк намагається сам себе у цьому переконати. Поки що ще підсцикує, але намагається...
з путіним?? путін -диктатор-бандит -людожер...владика 100 млн. рабів...
Ось соціал-демократи в усьому світі відіграли незамінну роль в зростанні середнього рівня життя й високих стандартах життя в розвинутих країнах . Соціалістів й комуняк - не люблю й не поважаю .
Але дивна річ : як видатних діячів -- саме серед консерваторів подавна більшість . В ВБ -- так тільки торі й були блескучими лідерами : від Дізраелі до Черчиля , від Тетчер до Джонсона !
Я б не порівнював Черчиля з Джонсоном хоча б тому, що у Черчиля зовсім інша біографія й він по хоч й дожив трохи до другої половини 20 століття й навіть й там 2 роки був прем"єром .
Але він скоріше адепт позньої вікторіанскої епохи й її цінностей : раціонального гуманізма , який припускає й навіть плекає колоніалізм . Можли тому доля йому випала бути зміненним Етлі , чия функція була мирно передати колонії й підмандатні теріторії . Черчиль дуже хворобливо пережив ці процеси , альтенатива яким була довгі війни , які й вела Франція й Португалія йще до 60х років. Усі пом"ятають Алжир й В"єтнам з армією США . Але до США там воювали французи-колонисти . Требо не забувати , що Черчиль молодим офіцером майже 2 роки в Індії був .
Тому Черчиль він початку 20 століття політик . А Джонсон він політик 21 століття . Інша епоха , трохи інші ціності .