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12 201 30

"Железные люди": Джонсон записал обращение к украинским железнодорожникам, в котором поблагодарил их за работу. ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл тайну, как он прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я на борту фантастического поезда "Укрзализныци" в Киев из Польши. Просто хотел выразить вам огромную благодарность - всей команде железнодорожников - за то, что вы делаете. Я слышал, что вас здесь называют "железные люди". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но в то же время отражает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии России", - сказал в своем обращении Джонсон.

Он также выразил глубокие соболезнования по поводу гибели и ранения железнодорожников в Краматорске.

"Я хочу, чтобы вы знали: Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе", - подчеркнул премьер.

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Автор: 

Великобритания (4956) Укрзализныця (2748) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+28
Не перестаю захоплюватись Джонсоном. ЛЮДИНА З великої літери у всіх проявах.(а здавалось воно йому треба?) ЛЮДИНА!
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10.04.2022 10:25
+27
Джонсон увійде в історію в одному ряду з Черчелем!
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10.04.2022 10:42
+26
У Бориса сталеві ЯЙЦЯ.
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10.04.2022 10:21
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хоть тут серлещ на обосрался не боковушка возле параши и на том спасибо)
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10.04.2022 10:21 Ответить
Переведи
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10.04.2022 10:23 Ответить
Це був тролінг серьожі лещенка 😀
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10.04.2022 11:10 Ответить
Проехался бы он на поезде "Гуцульщина" - у него сложилось бы другое мнение об Укрзаізниці.
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10.04.2022 14:23 Ответить
У Бориса сталеві ЯЙЦЯ.
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10.04.2022 10:21 Ответить
Мужність чоловіка не уяйцях а у серці і мозку!!! А про яйцято від Орків кацапських.)))
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10.04.2022 12:14 Ответить
Може потрібно виголосити війну Сполученому Королівству? І капітулювати...
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10.04.2022 10:22 Ответить
зеленський Можна я сфотографуюсь з вашою мавпочкою? Так Сер Борис! Арахамія йди сюди.
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10.04.2022 10:24 Ответить
Не перестаю захоплюватись Джонсоном. ЛЮДИНА З великої літери у всіх проявах.(а здавалось воно йому треба?) ЛЮДИНА!
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10.04.2022 10:25 Ответить
Джонсон таємний агент Мі 6 прокрався в поїзд...Бонд...Джеймс Бонд
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10.04.2022 10:29 Ответить
Как же меняются взгляды. как же обманчивы первые впечатления! Немного все следили за политическими новостями. Помню. как подсмеивались и над нелепой прической. и над (как казалось) глуповатым вмдом. А человек просто не зацикливался на своей персоне. Зато *путлера* везде *рекламировали* как *рубаха-парень*. То он на охоте в простой одежде. то на тренировочках . то на рыбалочке. Ну.. просто выходец из народа. И вот маски сорваны. Джонсон для нас даже больше друг. чем Байден. Спасибо. спасибо. и еще тыщу раз спасибо от всего народа Украины!!!
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10.04.2022 10:41 Ответить
але й політичні п'явки вже відвалюються від політичного трупа хла

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что «разочарован» во Владимире Путине, которого раньше называл другом.

«Я не могу и не хочу скрывать, что я глубоко разочарован и опечален поведением Владимира Путина… Россия не может отрицать свою ответственность перед лицом ужаса массовых убийств мирных жителей в Буче и других населенных пунктах Украины», - заявил (https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/04/09/berlusconi-oggi-una-nuova-discesa-in-**************-f0f3-49e2-8dcc-c4fb7b54237b.html) бывший премьер-министр Италии, назвав события в Буче военным преступлением.

Путин и Берлускони многие годы поддерживали близкие отношения и даже называли друг друга друзьями. https://t.me/zerkalo_io/42092
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10.04.2022 10:53 Ответить
Ще б вернув кошти за ту пляшку вина,яку він з пуцькою розпив з колекції *Массандри*
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10.04.2022 11:42 Ответить
Ще не всі, на жаль: шрьодери та меркелі ще думають....Штайнмаєр почав "прозрівати"...і вже щось залепетав про Гаагу для путіна та шойгу...

дякуючи Послу України п.Мельнику, який постійно палить німецьку вату-адептів руSSкого міра...
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10.04.2022 13:01 Ответить
Джонсон увійде в історію в одному ряду з Черчелем!
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10.04.2022 10:42 Ответить
Пене Джонсон, дякую за підтримку і допомогу.
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10.04.2022 10:44 Ответить
Улыбнуло про простую одежду *****) Спортивный костюм за $3500, пуховик за $10000.
В остальном всё правильно, еврофрик с первого взгляда, БОрис оказался матёрым человечищем и, главное, без особой помпы, если не сказать больше.
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10.04.2022 10:49 Ответить
Залізна,крепка, мужня, незламна моя Україна. Дякуємо Пану за допомогу.
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10.04.2022 10:50 Ответить
Мабуть Борис хороших підсрачників цьому сциклу Подоляку надавав. Подоляк уперше за весь цей час вчора "прозрів", що треба битись, а не здавати Україну.
Українське суспільство знало про це і раніше, то мабуть Подоляк намагається сам себе у цьому переконати. Поки що ще підсцикує, але намагається...
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10.04.2022 11:09 Ответить
БАЙДЕН ПО СРАВНЕНИЮ С НИМ ТРУСЛИВЫЙ СТАРИКАШКА !
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10.04.2022 11:10 Ответить
ПО СРАВНЕНИЮ С НИМ...з ким?!
з путіним?? путін -диктатор-бандит -людожер...владика 100 млн. рабів...
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10.04.2022 13:05 Ответить
І без будь-якої бамажки каже , просто і від душі
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10.04.2022 11:14 Ответить
В мене лише одне питання до Британців: Ви ще не втомилися вкотре рятувати людство від фашизму?
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10.04.2022 11:15 Ответить
100% простор люди из Совка этого не знают, а точнее не хотят знать.
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11.04.2022 08:14 Ответить
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10.04.2022 11:40 Ответить
просто людина - якою вона має бути. дякую, пане джонсон
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10.04.2022 12:12 Ответить
Трохи філософії ...

Ось соціал-демократи в усьому світі відіграли незамінну роль в зростанні середнього рівня життя й високих стандартах життя в розвинутих країнах . Соціалістів й комуняк - не люблю й не поважаю .

Але дивна річ : як видатних діячів -- саме серед консерваторів подавна більшість . В ВБ -- так тільки торі й були блескучими лідерами : від Дізраелі до Черчиля , від Тетчер до Джонсона !

Я б не порівнював Черчиля з Джонсоном хоча б тому, що у Черчиля зовсім інша біографія й він по хоч й дожив трохи до другої половини 20 століття й навіть й там 2 роки був прем"єром .
Але він скоріше адепт позньої вікторіанскої епохи й її цінностей : раціонального гуманізма , який припускає й навіть плекає колоніалізм . Можли тому доля йому випала бути зміненним Етлі , чия функція була мирно передати колонії й підмандатні теріторії . Черчиль дуже хворобливо пережив ці процеси , альтенатива яким була довгі війни , які й вела Франція й Португалія йще до 60х років. Усі пом"ятають Алжир й В"єтнам з армією США . Але до США там воювали французи-колонисти . Требо не забувати , що Черчиль молодим офіцером майже 2 роки в Індії був .
Тому Черчиль він початку 20 століття політик . А Джонсон він політик 21 століття . Інша епоха , трохи інші ціності .
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10.04.2022 12:20 Ответить
Борис THE MAN. После того, как их корабль прошел возле Крыма, в этом никто не сомневается
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11.04.2022 01:07 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ ВСЕГО МИРА ОБЪЕДИНИЛИСЬ И УБИЛИ ВРАГА !!!
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11.04.2022 03:15 Ответить
 
 