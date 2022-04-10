УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12308 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 201 30

"Залізні люди": Джонсон записав звернення до українських залізничників, в якому подякував їм за роботу. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкрив таємницю, як саме він прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я на борту фантастичного поїзда "Укрзалізниці" до Києва з Польщі. Просто хотів висловити вам величезну подяку — всій команді залізничників — за те, що ви робите. Я чув, що вас тут називають "залізні люди". Це, звісно, пов'язано з вашою залізничною індустрією, але водночас відображає і ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у спротиві жахливій агресії Росії", — сказав у своєму зверненні Джонсон.

Він також висловив глибокі співчуття з приводу загибелі та поранень залізничників у Краматорську.

"Я хочу, щоб ви знали — Сполучене Королівство підтримує вас у цій боротьбі", - наголосив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія готова взяти шефство над відновленням Києва та Київської області після війни, - Зеленський

Автор: 

Велика Британія (5581) Укрзалізниця (6845) Джонсон Борис (582)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+28
Не перестаю захоплюватись Джонсоном. ЛЮДИНА З великої літери у всіх проявах.(а здавалось воно йому треба?) ЛЮДИНА!
показати весь коментар
10.04.2022 10:25
+27
Джонсон увійде в історію в одному ряду з Черчелем!
показати весь коментар
10.04.2022 10:42
+26
У Бориса сталеві ЯЙЦЯ.
показати весь коментар
10.04.2022 10:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хоть тут серлещ на обосрался не боковушка возле параши и на том спасибо)
показати весь коментар
10.04.2022 10:21 Відповісти
Переведи
показати весь коментар
10.04.2022 10:23 Відповісти
Це був тролінг серьожі лещенка 😀
показати весь коментар
10.04.2022 11:10 Відповісти
Проехался бы он на поезде "Гуцульщина" - у него сложилось бы другое мнение об Укрзаізниці.
показати весь коментар
10.04.2022 14:23 Відповісти
У Бориса сталеві ЯЙЦЯ.
показати весь коментар
10.04.2022 10:21 Відповісти
Мужність чоловіка не уяйцях а у серці і мозку!!! А про яйцято від Орків кацапських.)))
показати весь коментар
10.04.2022 12:14 Відповісти
Може потрібно виголосити війну Сполученому Королівству? І капітулювати...
показати весь коментар
10.04.2022 10:22 Відповісти
зеленський Можна я сфотографуюсь з вашою мавпочкою? Так Сер Борис! Арахамія йди сюди.
показати весь коментар
10.04.2022 10:24 Відповісти
Не перестаю захоплюватись Джонсоном. ЛЮДИНА З великої літери у всіх проявах.(а здавалось воно йому треба?) ЛЮДИНА!
показати весь коментар
10.04.2022 10:25 Відповісти
Джонсон таємний агент Мі 6 прокрався в поїзд...Бонд...Джеймс Бонд
показати весь коментар
10.04.2022 10:29 Відповісти
Как же меняются взгляды. как же обманчивы первые впечатления! Немного все следили за политическими новостями. Помню. как подсмеивались и над нелепой прической. и над (как казалось) глуповатым вмдом. А человек просто не зацикливался на своей персоне. Зато *путлера* везде *рекламировали* как *рубаха-парень*. То он на охоте в простой одежде. то на тренировочках . то на рыбалочке. Ну.. просто выходец из народа. И вот маски сорваны. Джонсон для нас даже больше друг. чем Байден. Спасибо. спасибо. и еще тыщу раз спасибо от всего народа Украины!!!
показати весь коментар
10.04.2022 10:41 Відповісти
але й політичні п'явки вже відвалюються від політичного трупа хла

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что «разочарован» во Владимире Путине, которого раньше называл другом.

«Я не могу и не хочу скрывать, что я глубоко разочарован и опечален поведением Владимира Путина… Россия не может отрицать свою ответственность перед лицом ужаса массовых убийств мирных жителей в Буче и других населенных пунктах Украины», - заявил (https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/04/09/berlusconi-oggi-una-nuova-discesa-in-**************-f0f3-49e2-8dcc-c4fb7b54237b.html) бывший премьер-министр Италии, назвав события в Буче военным преступлением.

Путин и Берлускони многие годы поддерживали близкие отношения и даже называли друг друга друзьями. https://t.me/zerkalo_io/42092
показати весь коментар
10.04.2022 10:53 Відповісти
Ще б вернув кошти за ту пляшку вина,яку він з пуцькою розпив з колекції *Массандри*
показати весь коментар
10.04.2022 11:42 Відповісти
Ще не всі, на жаль: шрьодери та меркелі ще думають....Штайнмаєр почав "прозрівати"...і вже щось залепетав про Гаагу для путіна та шойгу...

дякуючи Послу України п.Мельнику, який постійно палить німецьку вату-адептів руSSкого міра...
показати весь коментар
10.04.2022 13:01 Відповісти
Джонсон увійде в історію в одному ряду з Черчелем!
показати весь коментар
10.04.2022 10:42 Відповісти
Пене Джонсон, дякую за підтримку і допомогу.
показати весь коментар
10.04.2022 10:44 Відповісти
Улыбнуло про простую одежду *****) Спортивный костюм за $3500, пуховик за $10000.
В остальном всё правильно, еврофрик с первого взгляда, БОрис оказался матёрым человечищем и, главное, без особой помпы, если не сказать больше.
показати весь коментар
10.04.2022 10:49 Відповісти
Залізна,крепка, мужня, незламна моя Україна. Дякуємо Пану за допомогу.
показати весь коментар
10.04.2022 10:50 Відповісти
Мабуть Борис хороших підсрачників цьому сциклу Подоляку надавав. Подоляк уперше за весь цей час вчора "прозрів", що треба битись, а не здавати Україну.
Українське суспільство знало про це і раніше, то мабуть Подоляк намагається сам себе у цьому переконати. Поки що ще підсцикує, але намагається...
показати весь коментар
10.04.2022 11:09 Відповісти
БАЙДЕН ПО СРАВНЕНИЮ С НИМ ТРУСЛИВЫЙ СТАРИКАШКА !
показати весь коментар
10.04.2022 11:10 Відповісти
ПО СРАВНЕНИЮ С НИМ...з ким?!
з путіним?? путін -диктатор-бандит -людожер...владика 100 млн. рабів...
показати весь коментар
10.04.2022 13:05 Відповісти
І без будь-якої бамажки каже , просто і від душі
показати весь коментар
10.04.2022 11:14 Відповісти
В мене лише одне питання до Британців: Ви ще не втомилися вкотре рятувати людство від фашизму?
показати весь коментар
10.04.2022 11:15 Відповісти
100% простор люди из Совка этого не знают, а точнее не хотят знать.
показати весь коментар
11.04.2022 08:14 Відповісти
показати весь коментар
10.04.2022 11:40 Відповісти
просто людина - якою вона має бути. дякую, пане джонсон
показати весь коментар
10.04.2022 12:12 Відповісти
Трохи філософії ...

Ось соціал-демократи в усьому світі відіграли незамінну роль в зростанні середнього рівня життя й високих стандартах життя в розвинутих країнах . Соціалістів й комуняк - не люблю й не поважаю .

Але дивна річ : як видатних діячів -- саме серед консерваторів подавна більшість . В ВБ -- так тільки торі й були блескучими лідерами : від Дізраелі до Черчиля , від Тетчер до Джонсона !

Я б не порівнював Черчиля з Джонсоном хоча б тому, що у Черчиля зовсім інша біографія й він по хоч й дожив трохи до другої половини 20 століття й навіть й там 2 роки був прем"єром .
Але він скоріше адепт позньої вікторіанскої епохи й її цінностей : раціонального гуманізма , який припускає й навіть плекає колоніалізм . Можли тому доля йому випала бути зміненним Етлі , чия функція була мирно передати колонії й підмандатні теріторії . Черчиль дуже хворобливо пережив ці процеси , альтенатива яким була довгі війни , які й вела Франція й Португалія йще до 60х років. Усі пом"ятають Алжир й В"єтнам з армією США . Але до США там воювали французи-колонисти . Требо не забувати , що Черчиль молодим офіцером майже 2 роки в Індії був .
Тому Черчиль він початку 20 століття політик . А Джонсон він політик 21 століття . Інша епоха , трохи інші ціності .
показати весь коментар
10.04.2022 12:20 Відповісти
Борис THE MAN. После того, как их корабль прошел возле Крыма, в этом никто не сомневается
показати весь коментар
11.04.2022 01:07 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ ВСЕГО МИРА ОБЪЕДИНИЛИСЬ И УБИЛИ ВРАГА !!!
показати весь коментар
11.04.2022 03:15 Відповісти
 
 