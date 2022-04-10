"Залізні люди": Джонсон записав звернення до українських залізничників, в якому подякував їм за роботу. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкрив таємницю, як саме він прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я на борту фантастичного поїзда "Укрзалізниці" до Києва з Польщі. Просто хотів висловити вам величезну подяку — всій команді залізничників — за те, що ви робите. Я чув, що вас тут називають "залізні люди". Це, звісно, пов'язано з вашою залізничною індустрією, але водночас відображає і ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у спротиві жахливій агресії Росії", — сказав у своєму зверненні Джонсон.

Він також висловив глибокі співчуття з приводу загибелі та поранень залізничників у Краматорську.

"Я хочу, щоб ви знали — Сполучене Королівство підтримує вас у цій боротьбі", - наголосив прем'єр.

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