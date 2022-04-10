"Залізні люди": Джонсон записав звернення до українських залізничників, в якому подякував їм за роботу. ВIДЕО
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкрив таємницю, як саме він прибув до Києва з неанонсованим візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я на борту фантастичного поїзда "Укрзалізниці" до Києва з Польщі. Просто хотів висловити вам величезну подяку — всій команді залізничників — за те, що ви робите. Я чув, що вас тут називають "залізні люди". Це, звісно, пов'язано з вашою залізничною індустрією, але водночас відображає і ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у спротиві жахливій агресії Росії", — сказав у своєму зверненні Джонсон.
Він також висловив глибокі співчуття з приводу загибелі та поранень залізничників у Краматорську.
"Я хочу, щоб ви знали — Сполучене Королівство підтримує вас у цій боротьбі", - наголосив прем'єр.
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что «разочарован» во Владимире Путине, которого раньше называл другом.
«Я не могу и не хочу скрывать, что я глубоко разочарован и опечален поведением Владимира Путина… Россия не может отрицать свою ответственность перед лицом ужаса массовых убийств мирных жителей в Буче и других населенных пунктах Украины», - заявил (https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/04/09/berlusconi-oggi-una-nuova-discesa-in-**************-f0f3-49e2-8dcc-c4fb7b54237b.html) бывший премьер-министр Италии, назвав события в Буче военным преступлением.
Путин и Берлускони многие годы поддерживали близкие отношения и даже называли друг друга друзьями. https://t.me/zerkalo_io/42092
дякуючи Послу України п.Мельнику, який постійно палить німецьку вату-адептів руSSкого міра...
В остальном всё правильно, еврофрик с первого взгляда, БОрис оказался матёрым человечищем и, главное, без особой помпы, если не сказать больше.
Українське суспільство знало про це і раніше, то мабуть Подоляк намагається сам себе у цьому переконати. Поки що ще підсцикує, але намагається...
з путіним?? путін -диктатор-бандит -людожер...владика 100 млн. рабів...
Ось соціал-демократи в усьому світі відіграли незамінну роль в зростанні середнього рівня життя й високих стандартах життя в розвинутих країнах . Соціалістів й комуняк - не люблю й не поважаю .
Але дивна річ : як видатних діячів -- саме серед консерваторів подавна більшість . В ВБ -- так тільки торі й були блескучими лідерами : від Дізраелі до Черчиля , від Тетчер до Джонсона !
Я б не порівнював Черчиля з Джонсоном хоча б тому, що у Черчиля зовсім інша біографія й він по хоч й дожив трохи до другої половини 20 століття й навіть й там 2 роки був прем"єром .
Але він скоріше адепт позньої вікторіанскої епохи й її цінностей : раціонального гуманізма , який припускає й навіть плекає колоніалізм . Можли тому доля йому випала бути зміненним Етлі , чия функція була мирно передати колонії й підмандатні теріторії . Черчиль дуже хворобливо пережив ці процеси , альтенатива яким була довгі війни , які й вела Франція й Португалія йще до 60х років. Усі пом"ятають Алжир й В"єтнам з армією США . Але до США там воювали французи-колонисти . Требо не забувати , що Черчиль молодим офіцером майже 2 роки в Індії був .
Тому Черчиль він початку 20 століття політик . А Джонсон він політик 21 століття . Інша епоха , трохи інші ціності .