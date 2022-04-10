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Оккупанты обстреляли патрульных в Лисичанске, развозивших помощь гражданским, - Гайдай. ВИДЕО

лисичанськ

В Лисичанске Луганской области патрульные попали под обстрел российских оккупантов. Это произошло, когда полицейские развозили местным жителям гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Патрульные Луганщины во время доставки продуктов и эвакуации населения с убежищ попали под обстрел", - написал Гайдай.

По его словам, это произошло вчера в Лисичанске в районе Стеклозавода.

"Тем не менее, россияне не остановили их – жители отдаленных районов Лисичанска получили гуманитарную помощь, продукты питания. Как и жители поселка Павлоград под Северодонецком", – рассказал Гайдай.

Он добавил, что каждый выезд патрульных на эвакуацию или доставку помощи сопровождается риском для жизни.

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Северодонецк (333) обстрел (27151) помощь (7801) патрульная полиция (1813)


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в боларуси, оказалось, нет средств для борьбы с лучевой болезнью. так что рузькие мальчики поедут в крематорий светясь.
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10.04.2022 12:17 Ответить
Часто пишут, зачем, мол, отправлять трупы орков НА росию.
Прикопать, мол, и забыть.
Нет. Каждый приехавший домой труп, это информационная бомба.
Похороны орка в забытом Богом росийском городишке, это СОБЫТИЕ.
Люди видят, говорят, молва распространяется и часто преувеличивается.
И твари начинают бояться.
Чего нам и нужно.
...а если в одно селение два, три трупа, а если суповым набром в мусорном мешке????
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10.04.2022 12:17 Ответить
Чушь собачья! Ничего это не изменит. Там настолько засраны мозги, что даже если половина деревни в гробах приедет - ничего это не изменит. Только больше будут кричать про фашистов и бендеровцев.
А потому всех тупо закапывать в ямах и никаких отметок не ставить. Каждый невернувшийся - это минус 5 миллионов семье (нет тела - нет дела), вот об этом они будут жалеть. А за труп они получат свои 5 лимонов и будут счастливы.
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10.04.2022 12:46 Ответить
Убивайте руских как можно больше в любое время в любом месте (с) ахмат сила
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10.04.2022 12:29 Ответить
Детей тоже?
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10.04.2022 12:42 Ответить
Він вже мертвий не спитаєш
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10.04.2022 12:55 Ответить
Смесь свиньи и собаки
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10.04.2022 13:05 Ответить
 
 