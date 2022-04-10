Оккупанты обстреляли патрульных в Лисичанске, развозивших помощь гражданским, - Гайдай. ВИДЕО

В Лисичанске Луганской области патрульные попали под обстрел российских оккупантов. Это произошло, когда полицейские развозили местным жителям гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Патрульные Луганщины во время доставки продуктов и эвакуации населения с убежищ попали под обстрел", - написал Гайдай.

По его словам, это произошло вчера в Лисичанске в районе Стеклозавода.

"Тем не менее, россияне не остановили их – жители отдаленных районов Лисичанска получили гуманитарную помощь, продукты питания. Как и жители поселка Павлоград под Северодонецком", – рассказал Гайдай.

Он добавил, что каждый выезд патрульных на эвакуацию или доставку помощи сопровождается риском для жизни.

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