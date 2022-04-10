Оккупанты обстреляли патрульных в Лисичанске, развозивших помощь гражданским, - Гайдай. ВИДЕО
В Лисичанске Луганской области патрульные попали под обстрел российских оккупантов. Это произошло, когда полицейские развозили местным жителям гуманитарную помощь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.
"Патрульные Луганщины во время доставки продуктов и эвакуации населения с убежищ попали под обстрел", - написал Гайдай.
По его словам, это произошло вчера в Лисичанске в районе Стеклозавода.
"Тем не менее, россияне не остановили их – жители отдаленных районов Лисичанска получили гуманитарную помощь, продукты питания. Как и жители поселка Павлоград под Северодонецком", – рассказал Гайдай.
Он добавил, что каждый выезд патрульных на эвакуацию или доставку помощи сопровождается риском для жизни.
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Прикопать, мол, и забыть.
Нет. Каждый приехавший домой труп, это информационная бомба.
Похороны орка в забытом Богом росийском городишке, это СОБЫТИЕ.
Люди видят, говорят, молва распространяется и часто преувеличивается.
И твари начинают бояться.
Чего нам и нужно.
...а если в одно селение два, три трупа, а если суповым набром в мусорном мешке????
А потому всех тупо закапывать в ямах и никаких отметок не ставить. Каждый невернувшийся - это минус 5 миллионов семье (нет тела - нет дела), вот об этом они будут жалеть. А за труп они получат свои 5 лимонов и будут счастливы.