Окупанти обстріляли в Лисичанську патрульних, які розвозили допомогу цивільним, - Гайдай. ВIДЕО

У Лисичанську Луганської області патрульні потрапили під обстріл російських окупантів. Це сталося під час того, як поліцейські розвозили місцевим жителям гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"Патрульні Луганщини під час доставки продуктів та евакуації населення зі сховищ потрапили під обстріл", - написав Гайдай.

За його словами, це сталося учора в Лисичанську в районі Склозаводу.

"Тим не менше, росіяни не зупинили їх - жителі віддалених районів Лисичанська отримали гуманітарну допомогу, продукти харчування. Як і мешканці селища Павлоград під Сєверодонецьком", - розповів Гайдай.

Він додав, що кожен виїзд патрульних на евакуацію або доставляння допомоги супроводжується ризиком для життя.

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