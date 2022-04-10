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Окупанти обстріляли в Лисичанську патрульних, які розвозили допомогу цивільним, - Гайдай. ВIДЕО

У Лисичанську Луганської області патрульні потрапили під обстріл російських окупантів. Це сталося під час того, як поліцейські розвозили місцевим жителям гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"Патрульні Луганщини під час доставки продуктів та евакуації населення зі сховищ потрапили під обстріл", - написав Гайдай.

За його словами, це сталося учора в Лисичанську в районі Склозаводу.

"Тим не менше, росіяни не зупинили їх - жителі віддалених районів Лисичанська отримали гуманітарну допомогу, продукти харчування. Як і мешканці селища Павлоград під Сєверодонецьком", - розповів Гайдай.

Він додав, що кожен виїзд патрульних на евакуацію або доставляння допомоги супроводжується ризиком для життя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Луганщини: Одна загибла в Сєверодонецьку, четверо поранених у Рубіжному, масові пожежі в Лисичанську. ВIДЕО

Автор: 

Лисичанськ (315) обстріл (28435) допомога (8341) патрульна поліція (1442)


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в боларуси, оказалось, нет средств для борьбы с лучевой болезнью. так что рузькие мальчики поедут в крематорий светясь.
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10.04.2022 12:17 Відповісти
Часто пишут, зачем, мол, отправлять трупы орков НА росию.
Прикопать, мол, и забыть.
Нет. Каждый приехавший домой труп, это информационная бомба.
Похороны орка в забытом Богом росийском городишке, это СОБЫТИЕ.
Люди видят, говорят, молва распространяется и часто преувеличивается.
И твари начинают бояться.
Чего нам и нужно.
...а если в одно селение два, три трупа, а если суповым набром в мусорном мешке????
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10.04.2022 12:17 Відповісти
Чушь собачья! Ничего это не изменит. Там настолько засраны мозги, что даже если половина деревни в гробах приедет - ничего это не изменит. Только больше будут кричать про фашистов и бендеровцев.
А потому всех тупо закапывать в ямах и никаких отметок не ставить. Каждый невернувшийся - это минус 5 миллионов семье (нет тела - нет дела), вот об этом они будут жалеть. А за труп они получат свои 5 лимонов и будут счастливы.
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10.04.2022 12:46 Відповісти
Убивайте руских как можно больше в любое время в любом месте (с) ахмат сила
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10.04.2022 12:29 Відповісти
Детей тоже?
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10.04.2022 12:42 Відповісти
Він вже мертвий не спитаєш
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10.04.2022 12:55 Відповісти
Смесь свиньи и собаки
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10.04.2022 13:05 Відповісти
 
 