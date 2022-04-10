Окупанти обстріляли в Лисичанську патрульних, які розвозили допомогу цивільним, - Гайдай. ВIДЕО
У Лисичанську Луганської області патрульні потрапили під обстріл російських окупантів. Це сталося під час того, як поліцейські розвозили місцевим жителям гуманітарну допомогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави Луганської ОДА Сергія Гайдая.
"Патрульні Луганщини під час доставки продуктів та евакуації населення зі сховищ потрапили під обстріл", - написав Гайдай.
За його словами, це сталося учора в Лисичанську в районі Склозаводу.
"Тим не менше, росіяни не зупинили їх - жителі віддалених районів Лисичанська отримали гуманітарну допомогу, продукти харчування. Як і мешканці селища Павлоград під Сєверодонецьком", - розповів Гайдай.
Він додав, що кожен виїзд патрульних на евакуацію або доставляння допомоги супроводжується ризиком для життя.
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Прикопать, мол, и забыть.
Нет. Каждый приехавший домой труп, это информационная бомба.
Похороны орка в забытом Богом росийском городишке, это СОБЫТИЕ.
Люди видят, говорят, молва распространяется и часто преувеличивается.
И твари начинают бояться.
Чего нам и нужно.
...а если в одно селение два, три трупа, а если суповым набром в мусорном мешке????
А потому всех тупо закапывать в ямах и никаких отметок не ставить. Каждый невернувшийся - это минус 5 миллионов семье (нет тела - нет дела), вот об этом они будут жалеть. А за труп они получат свои 5 лимонов и будут счастливы.