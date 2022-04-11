"Последний TikTok" - кадыровец снимает себя после получения тяжелого ранения. ВИДЕО

В сеть попало видео, на котором тяжело раненый кадыровец снимает видео для соцсетей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал советник министра МВД Антон Геращенко.

Он подчеркнул: "Последний Тик-ток выглядит так!"

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