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"Последний TikTok" - кадыровец снимает себя после получения тяжелого ранения. ВИДЕО

В сеть попало видео, на котором тяжело раненый кадыровец снимает видео для соцсетей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал советник министра МВД Антон Геращенко.

Он подчеркнул: "Последний Тик-ток выглядит так!"

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Автор: 

Кадыров Рамзан (801) TikTok (33)


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Топ комментарии
+79
Полудохлый кадыровец с оторванными яйцами что-то хрюкает ртом, типа поцелуйте мою любимую овцу и т.п.
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10.04.2022 23:55
+62
Об этом рассказали местный предприниматель и его отец. Видео обнародовал на своей странице в https://www.facebook.com/igor.volosyankin Facebook Нежинский журналист Игорь Волосянкин, который сейчас служит в ВСУ.

По его информации, в пгт Лосиновка Черниговской области войска российских оккупантов провели "блестящую операцию" - заехали колонной из танков и БТРов ко двору предпринимателя. К счастью, семья вовремя среагировала и спряталась. Кроме этого, забор их предприятия был заблаговременно забаррикадирован и БТР его не протаранил.

"В результате "блестяще проведенной военной операции", рашистским оркам удалось захватить летнюю кухню. Им смело противостоял старый дед с клюкой. Московиты отжали "бендеровский" телевизор, кучу тряпок и инструментов. Также захватили символ эмансипации украинских женщин - замороженную тыкву", - написал журналист.

Вместо дизтоплива местные подготовили в емкости для горючего ржавую воду с грязью. Этой смесью российские военные и заполнили свой бензовоз.
"Думаю, что мы все правильно сделали", - подытожил местный предприниматель
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10.04.2022 23:53
+54
Опять это телехрам мразотный. Люди добрые, можете пересказать, что там?
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10.04.2022 23:51
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Опять это телехрам мразотный. Люди добрые, можете пересказать, что там?
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10.04.2022 23:51 Ответить
Полудохлый кадыровец с оторванными яйцами что-то хрюкает ртом, типа поцелуйте мою любимую овцу и т.п.
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10.04.2022 23:55 Ответить
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11.04.2022 00:30 Ответить
последние его слова - "АХМАТ *****!!!"
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11.04.2022 03:53 Ответить
згоден, нахіба взагалі тут посилання на цей мерзотний ресурс. невже, ще хтось думає що він дає конфиденційність.
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11.04.2022 00:11 Ответить
<sarcasm>Та ну шо ви таке кажете! Невже соцмережа, підконтрольна кацапу, може моніторитись ФСБ? Ніяк не може такого бути!</sarcasm>
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11.04.2022 00:34 Ответить
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11.04.2022 00:52 Ответить
​Стала известна реакция МИДа оркостана на эту новость.

В связи с внезапно образовавшимся дефицитом прокладок спикерша МИДа, широко известная в узких кругах под позывным Манька-Аблигация, была вынуждена выражать озабоченность по этому поводу с широко расставленными ногами, чтобы не замочить последнюю оставшуюся пару туфель.

Руководитель ведомства Сергей "конь педальный" Лавров не смог посетить брифинг в связи с возникшей паникой на мировых рынках овса и других фуражных культур.
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11.04.2022 00:39 Ответить
Засунут ему кусок сала в )I(опу и закопают в скотомогильнике.
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10.04.2022 23:52 Ответить
Об этом рассказали местный предприниматель и его отец. Видео обнародовал на своей странице в https://www.facebook.com/igor.volosyankin Facebook Нежинский журналист Игорь Волосянкин, который сейчас служит в ВСУ.

По его информации, в пгт Лосиновка Черниговской области войска российских оккупантов провели "блестящую операцию" - заехали колонной из танков и БТРов ко двору предпринимателя. К счастью, семья вовремя среагировала и спряталась. Кроме этого, забор их предприятия был заблаговременно забаррикадирован и БТР его не протаранил.

"В результате "блестяще проведенной военной операции", рашистским оркам удалось захватить летнюю кухню. Им смело противостоял старый дед с клюкой. Московиты отжали "бендеровский" телевизор, кучу тряпок и инструментов. Также захватили символ эмансипации украинских женщин - замороженную тыкву", - написал журналист.

Вместо дизтоплива местные подготовили в емкости для горючего ржавую воду с грязью. Этой смесью российские военные и заполнили свой бензовоз.
"Думаю, что мы все правильно сделали", - подытожил местный предприниматель
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10.04.2022 23:53 Ответить
І могилу собі вирив ай молодець.
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10.04.2022 23:53 Ответить
***** как же ******* этим Телеграмом....
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10.04.2022 23:56 Ответить
Надо геращенко проучить в его фейсбуке.
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11.04.2022 07:46 Ответить
Судячи з усього іпать овець не буде. Навпаки будуть іпать його, якщо не здохне.
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11.04.2022 00:03 Ответить
Этот хрен овцами баловатся уже не будет.
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11.04.2022 00:21 Ответить
Це окупаційно-мовний канал принципово москворотого бурята з українським прізвищем Геращенко.
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11.04.2022 00:25 Ответить
Шо там йому зробили радикальне обрізання?

Не дивилась, але радію.
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11.04.2022 00:25 Ответить
А в кого немає телеграму, як побачити відео? Невже не реально в доступний формах його представляти?
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11.04.2022 00:26 Ответить
если на компе, помечаешь "Последний Тик-ток выглядит так!" Потом правый клик и "найти в Гугл...."
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11.04.2022 11:24 Ответить
Паследний "Дон Ган Дон"
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11.04.2022 00:30 Ответить
Бльо...
Не одразу побачив, що за гівноканал це виклав. Фу!!!
Ви ще Арестовича зарепостьте.
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11.04.2022 00:35 Ответить
Жгут на шее затяни и крепко.
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11.04.2022 00:35 Ответить
у него с шеи торчит лишняя хромосома
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11.04.2022 00:37 Ответить
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11.04.2022 00:39 Ответить
он забыл сказат ахмат-сосила
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11.04.2022 00:43 Ответить
Последний дон дон
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11.04.2022 01:14 Ответить
О! Терміново треба повідомити комітет, відповідальний за присудження Премії Дарвіна: найбільш відбиті номінанти на Премію тусуються в тік-току. Чого вартий лише цей вівцелюб?
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11.04.2022 01:16 Ответить
ка-дЫрка ))
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11.04.2022 02:28 Ответить
Абстрагируясь что на видео враг и убийца... Мир изменился, технологии нас изменили. Человек умирает, доживая последние секунды. И снимает сам себя на видео, своё последнее слово. Как-то это... странно что ли...
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11.04.2022 03:52 Ответить
ДО )))
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11.04.2022 04:24 Ответить
https://www.facebook.com/miusliua/videos/289052856721014
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11.04.2022 06:27 Ответить
Ось тепер я розумію, як гуляв в дитинстві вислів, не всіх ******** війна убила.
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11.04.2022 06:52 Ответить
Очередная ослица не дождется своего ишака)))) Слава Украине!!!!
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11.04.2022 07:39 Ответить
 
 