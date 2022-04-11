"Последний TikTok" - кадыровец снимает себя после получения тяжелого ранения. ВИДЕО
В сеть попало видео, на котором тяжело раненый кадыровец снимает видео для соцсетей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал советник министра МВД Антон Геращенко.
Он подчеркнул: "Последний Тик-ток выглядит так!"
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+79 Vlad V #283967
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+62 Сергій Осадчий
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Не дивилась, але радію.
Не одразу побачив, що за гівноканал це виклав. Фу!!!
Ви ще Арестовича зарепостьте.