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"Останній TikTok", - кадировець знімає себе після отримання тяжкого поранення. ВIДЕО

У мережу потрапило відео на якому важкопораненийкадировець знімає відео для соцмереж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав радник міністра МВС Антон Геращенко. 

Він підкреслив: "Останній Тік-ток виглядає так!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кадировці зняли кіно, де "полоненого українського солдата" грає недоумкуватий безхатько. ВIДЕО

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) TikTok (91)


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Топ коментарі
+79
Полудохлый кадыровец с оторванными яйцами что-то хрюкает ртом, типа поцелуйте мою любимую овцу и т.п.
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10.04.2022 23:55
+62
Об этом рассказали местный предприниматель и его отец. Видео обнародовал на своей странице в https://www.facebook.com/igor.volosyankin Facebook Нежинский журналист Игорь Волосянкин, который сейчас служит в ВСУ.

По его информации, в пгт Лосиновка Черниговской области войска российских оккупантов провели "блестящую операцию" - заехали колонной из танков и БТРов ко двору предпринимателя. К счастью, семья вовремя среагировала и спряталась. Кроме этого, забор их предприятия был заблаговременно забаррикадирован и БТР его не протаранил.

"В результате "блестяще проведенной военной операции", рашистским оркам удалось захватить летнюю кухню. Им смело противостоял старый дед с клюкой. Московиты отжали "бендеровский" телевизор, кучу тряпок и инструментов. Также захватили символ эмансипации украинских женщин - замороженную тыкву", - написал журналист.

Вместо дизтоплива местные подготовили в емкости для горючего ржавую воду с грязью. Этой смесью российские военные и заполнили свой бензовоз.
"Думаю, что мы все правильно сделали", - подытожил местный предприниматель
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10.04.2022 23:53
+54
Опять это телехрам мразотный. Люди добрые, можете пересказать, что там?
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10.04.2022 23:51
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Опять это телехрам мразотный. Люди добрые, можете пересказать, что там?
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10.04.2022 23:51 Відповісти
Полудохлый кадыровец с оторванными яйцами что-то хрюкает ртом, типа поцелуйте мою любимую овцу и т.п.
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10.04.2022 23:55 Відповісти
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11.04.2022 00:30 Відповісти
последние его слова - "АХМАТ *****!!!"
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11.04.2022 03:53 Відповісти
згоден, нахіба взагалі тут посилання на цей мерзотний ресурс. невже, ще хтось думає що він дає конфиденційність.
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11.04.2022 00:11 Відповісти
<sarcasm>Та ну шо ви таке кажете! Невже соцмережа, підконтрольна кацапу, може моніторитись ФСБ? Ніяк не може такого бути!</sarcasm>
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11.04.2022 00:34 Відповісти
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11.04.2022 00:52 Відповісти
​Стала известна реакция МИДа оркостана на эту новость.

В связи с внезапно образовавшимся дефицитом прокладок спикерша МИДа, широко известная в узких кругах под позывным Манька-Аблигация, была вынуждена выражать озабоченность по этому поводу с широко расставленными ногами, чтобы не замочить последнюю оставшуюся пару туфель.

Руководитель ведомства Сергей "конь педальный" Лавров не смог посетить брифинг в связи с возникшей паникой на мировых рынках овса и других фуражных культур.
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11.04.2022 00:39 Відповісти
Засунут ему кусок сала в )I(опу и закопают в скотомогильнике.
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10.04.2022 23:52 Відповісти
Об этом рассказали местный предприниматель и его отец. Видео обнародовал на своей странице в https://www.facebook.com/igor.volosyankin Facebook Нежинский журналист Игорь Волосянкин, который сейчас служит в ВСУ.

По его информации, в пгт Лосиновка Черниговской области войска российских оккупантов провели "блестящую операцию" - заехали колонной из танков и БТРов ко двору предпринимателя. К счастью, семья вовремя среагировала и спряталась. Кроме этого, забор их предприятия был заблаговременно забаррикадирован и БТР его не протаранил.

"В результате "блестяще проведенной военной операции", рашистским оркам удалось захватить летнюю кухню. Им смело противостоял старый дед с клюкой. Московиты отжали "бендеровский" телевизор, кучу тряпок и инструментов. Также захватили символ эмансипации украинских женщин - замороженную тыкву", - написал журналист.

Вместо дизтоплива местные подготовили в емкости для горючего ржавую воду с грязью. Этой смесью российские военные и заполнили свой бензовоз.
"Думаю, что мы все правильно сделали", - подытожил местный предприниматель
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10.04.2022 23:53 Відповісти
І могилу собі вирив ай молодець.
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10.04.2022 23:53 Відповісти
***** как же ******* этим Телеграмом....
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10.04.2022 23:56 Відповісти
Надо геращенко проучить в его фейсбуке.
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11.04.2022 07:46 Відповісти
Судячи з усього іпать овець не буде. Навпаки будуть іпать його, якщо не здохне.
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11.04.2022 00:03 Відповісти
Этот хрен овцами баловатся уже не будет.
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11.04.2022 00:21 Відповісти
Це окупаційно-мовний канал принципово москворотого бурята з українським прізвищем Геращенко.
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11.04.2022 00:25 Відповісти
Шо там йому зробили радикальне обрізання?

Не дивилась, але радію.
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11.04.2022 00:25 Відповісти
А в кого немає телеграму, як побачити відео? Невже не реально в доступний формах його представляти?
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11.04.2022 00:26 Відповісти
если на компе, помечаешь "Последний Тик-ток выглядит так!" Потом правый клик и "найти в Гугл...."
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11.04.2022 11:24 Відповісти
Паследний "Дон Ган Дон"
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11.04.2022 00:30 Відповісти
Бльо...
Не одразу побачив, що за гівноканал це виклав. Фу!!!
Ви ще Арестовича зарепостьте.
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11.04.2022 00:35 Відповісти
Жгут на шее затяни и крепко.
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11.04.2022 00:35 Відповісти
у него с шеи торчит лишняя хромосома
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11.04.2022 00:37 Відповісти
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11.04.2022 00:39 Відповісти
он забыл сказат ахмат-сосила
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11.04.2022 00:43 Відповісти
Последний дон дон
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11.04.2022 01:14 Відповісти
О! Терміново треба повідомити комітет, відповідальний за присудження Премії Дарвіна: найбільш відбиті номінанти на Премію тусуються в тік-току. Чого вартий лише цей вівцелюб?
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11.04.2022 01:16 Відповісти
ка-дЫрка ))
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11.04.2022 02:28 Відповісти
Абстрагируясь что на видео враг и убийца... Мир изменился, технологии нас изменили. Человек умирает, доживая последние секунды. И снимает сам себя на видео, своё последнее слово. Как-то это... странно что ли...
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11.04.2022 03:52 Відповісти
ДО )))
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11.04.2022 04:24 Відповісти
https://www.facebook.com/miusliua/videos/289052856721014
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11.04.2022 06:27 Відповісти
Ось тепер я розумію, як гуляв в дитинстві вислів, не всіх ******** війна убила.
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11.04.2022 06:52 Відповісти
Очередная ослица не дождется своего ишака)))) Слава Украине!!!!
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11.04.2022 07:39 Відповісти
 
 