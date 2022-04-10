"Останній TikTok", - кадировець знімає себе після отримання тяжкого поранення. ВIДЕО
У мережу потрапило відео на якому важкопораненийкадировець знімає відео для соцмереж.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав радник міністра МВС Антон Геращенко.
Він підкреслив: "Останній Тік-ток виглядає так!"
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Топ коментарі
+79 Vlad V #283967
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+62 Сергій Осадчий
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+54 Мобильный крематорий
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В связи с внезапно образовавшимся дефицитом прокладок спикерша МИДа, широко известная в узких кругах под позывным Манька-Аблигация, была вынуждена выражать озабоченность по этому поводу с широко расставленными ногами, чтобы не замочить последнюю оставшуюся пару туфель.
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Вместо дизтоплива местные подготовили в емкости для горючего ржавую воду с грязью. Этой смесью российские военные и заполнили свой бензовоз.
"Думаю, что мы все правильно сделали", - подытожил местный предприниматель
Не дивилась, але радію.
Не одразу побачив, що за гівноканал це виклав. Фу!!!
Ви ще Арестовича зарепостьте.