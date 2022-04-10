"Останній TikTok", - кадировець знімає себе після отримання тяжкого поранення. ВIДЕО

У мережу потрапило відео на якому важкопораненийкадировець знімає відео для соцмереж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав радник міністра МВС Антон Геращенко.

Він підкреслив: "Останній Тік-ток виглядає так!"

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