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В Мелитополе рашисты готовят празднование 9 мая с провокациями. ВИДЕО

Во временно занятом захватчиками Мелитополе оккупационная "власть" ведет активную подготовку города к празднованию 9 Мая, при этом российские войска готовят в этот день провокации, в которых намерены обвинить украинские власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в прямом эфире в фейсбуке сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты не обращают внимание на нехватку продуктов в магазинах и на рынках, на то, что массово уезжают врачи. Единственное, что их беспокоит, это 9 Мая. Они готовят братские кладбища, транслируют на билбордах, LED-экранах сюжеты, касающиеся 9 Мая... Они хотят сделать дату сакральной и хотят провести 9 Мая на территории Мелитополя, и уж точно нам известно, что в этот день они готовят провокации, и, конечно же, потом они - если успеют провести - все провокации... будут спихивать на украинские власти", – сказал городской голова.

Также, по информации Федорова, оккупанты "из последних сил" пытаются возобновить учебный процесс в школах и детских садах Мелитополя.

Читайте: Оккупанты пытаются мобилизовать жителей Мелитополя в российскую армию, - мэр Федоров

"Еще раз хочу поблагодарить учителей за то, что они не идут на поводу у оккупантов и не делают из наших детей заложников и живой щит, и не запускают учебный процесс. Единственное, что сегодня беспокоит оккупантов, это чтобы дети учили стихи и песни, которые будут исполнять на 9 Мая. Это все так же происходит и в Мелитопольском районе", - добавил городской голова.

По его словам, рашисты назначили своего руководителя районного управления образования. Вместе с ним они объезжали школы района, однако все педагоги отказались выполнять требования оккупантов.

День Победы (1211) Мелитополь (613) Федоров Иван (467)


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Топ комментарии
+25
Ви дійсно вірите, що протримаєтеся там до 9го, чмошники?
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11.04.2022 20:06
+22
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11.04.2022 20:12
+11
Виявляється, що покійний Нємцов сказав не повну правду.
***...уті всі поголовно кацапи.
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11.04.2022 20:08
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Ви дійсно вірите, що протримаєтеся там до 9го, чмошники?
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11.04.2022 20:06 Ответить
Ну они на кладбище отметят ПО-БЯДА ДА И ТОЛЬКО....
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11.04.2022 21:05 Ответить
Мы не верим как вы зеленскому а знаем что 9 мая у нас будет праздник и мы будем чтить память предков в отличие от вас мало умных которые историю не знают. Слава России и ура русскому народу. И не родилась та нация ещё чтобы победить русский народ. А бандеры все время были и будут предателями. Фашисты
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13.04.2022 00:02 Ответить
Мелитополь и рашисты ущипните меня
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11.04.2022 20:06 Ответить
откуда этот мэр вещает?
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11.04.2022 20:08 Ответить
Тебя @бёт?
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11.04.2022 20:09 Ответить
!!!
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12.04.2022 09:43 Ответить
Оруэлл в гробу уже крутится что та динамо-машина.
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11.04.2022 20:08 Ответить
Виявляється, що покійний Нємцов сказав не повну правду.
***...уті всі поголовно кацапи.
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11.04.2022 20:08 Ответить
Подражать во всем своему фюреру -- вполне нормальное явление.
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12.04.2022 09:44 Ответить
До 9 мая касапские ****** должны будут в черных пакетах и на палках ****** на красную площадь.
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11.04.2022 20:09 Ответить
В планы Бубочки это не входит
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11.04.2022 20:17 Ответить
Їхній керівник районного управління освіти має висіти на щоглі біля міської ради
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11.04.2022 20:09 Ответить
Мелитополю повезло больше, чем Мариуполю. Мариупольцам бы их проблемы.
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11.04.2022 20:11 Ответить
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11.04.2022 20:12 Ответить
+100
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11.04.2022 20:15 Ответить
800 років ми з ними рубаємось, настав момент істини
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11.04.2022 20:19 Ответить
Ну ещё раз отсосете как и все 800лет
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12.04.2022 20:57 Ответить
провокации, конечно, будут. Так что пусть пригоняют пожарное судно в порт. А лучше два.
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11.04.2022 20:17 Ответить
Там есть порт?
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11.04.2022 20:20 Ответить
На Мариуполь только что смотрел, так что у меня сейчас во всех городах порт.
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11.04.2022 20:30 Ответить
Po mojemu do 9 nado vybit fasistov iz Melitopolia,a cego ecio zdat?
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11.04.2022 20:19 Ответить
9 мая:
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11.04.2022 22:01 Ответить
С Россией и праздник будет а кто себя не уважает так хоть предков чтите Бандеры в макинтошах
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12.04.2022 20:55 Ответить
Ну и пусть готовится к девятому маю и что здесь плохого а что хорошего что вы дебилы по отменяли все праздники скоро новый год хотели убрать идиотов кусок !Слава России
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13.04.2022 15:25 Ответить
 
 