В Мелитополе рашисты готовят празднование 9 мая с провокациями. ВИДЕО

Во временно занятом захватчиками Мелитополе оккупационная "власть" ведет активную подготовку города к празднованию 9 Мая, при этом российские войска готовят в этот день провокации, в которых намерены обвинить украинские власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в прямом эфире в фейсбуке сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты не обращают внимание на нехватку продуктов в магазинах и на рынках, на то, что массово уезжают врачи. Единственное, что их беспокоит, это 9 Мая. Они готовят братские кладбища, транслируют на билбордах, LED-экранах сюжеты, касающиеся 9 Мая... Они хотят сделать дату сакральной и хотят провести 9 Мая на территории Мелитополя, и уж точно нам известно, что в этот день они готовят провокации, и, конечно же, потом они - если успеют провести - все провокации... будут спихивать на украинские власти", – сказал городской голова.

Также, по информации Федорова, оккупанты "из последних сил" пытаются возобновить учебный процесс в школах и детских садах Мелитополя.

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"Еще раз хочу поблагодарить учителей за то, что они не идут на поводу у оккупантов и не делают из наших детей заложников и живой щит, и не запускают учебный процесс. Единственное, что сегодня беспокоит оккупантов, это чтобы дети учили стихи и песни, которые будут исполнять на 9 Мая. Это все так же происходит и в Мелитопольском районе", - добавил городской голова.

По его словам, рашисты назначили своего руководителя районного управления образования. Вместе с ним они объезжали школы района, однако все педагоги отказались выполнять требования оккупантов.