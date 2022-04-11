У Мелітополі рашисти готують святкування 9 травня з провокаціями. ВIДЕО

У тимчасово зайнятому загарбниками Мелітополі окупаційна "влада" веде активну підготовку міста до святкування 9 Травня, при цьому російські війська готують в цей день провокації, в яких мають намір обвинуватити українську владу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час прямого ефіру у фейсбуці сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти не звертають увагу на брак продуктів у магазинах і на ринках, на те, що масово їдуть лікарі. Єдине, що їх непокоїть, це 9 Травня. Вони готують братські цвинтарі, транслюють на білбордах, LED-екранах сюжети, що стосуються 9 Травня... Вони хочуть зробити дату сакральною і хочуть провести 9 Травня на території Мелітополя, і вже точно нам відомо, що в цей день вони готують провокації, і звичайно ж, потім вони - якщо встигнуть провести - всі провокації... спихатимуть на українську владу", - сказав міський голова.

Також, за інформацією Федорова, окупанти "з останніх сил" намагаються відновити навчальний процес у школах і дитячих садочках Мелітополя.

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"Ще раз хочу подякувати вчителям за те, що вони не йдуть на поводу в окупантів і не роблять із наших дітей заручників і живий щит і не запускають навчальний процес. Єдине, що сьогодні непокоїть окупантів, це щоб діти вчили вірші та пісні, які виконуватимуть на 9 Травня. Це все так само відбувається і в Мелітопольському рвйоні", - додав міський голова.

За його словами, рашисти призначили свого керівника районного управління освіти. Разом з ним вони об'їжджали школи району, однак усі освітяни відмовилися виконувати вимоги окупантів.