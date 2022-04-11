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У Мелітополі рашисти готують святкування 9 травня з провокаціями. ВIДЕО

У тимчасово зайнятому загарбниками Мелітополі окупаційна "влада" веде активну підготовку міста до святкування 9 Травня, при цьому російські війська готують в цей день провокації, в яких мають намір обвинуватити українську владу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час прямого ефіру у фейсбуці сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти не звертають увагу на брак продуктів у магазинах і на ринках, на те, що масово їдуть лікарі. Єдине, що їх непокоїть, це 9 Травня. Вони готують братські цвинтарі, транслюють на білбордах, LED-екранах сюжети, що стосуються 9 Травня... Вони хочуть зробити дату сакральною і хочуть провести 9 Травня на території Мелітополя, і вже точно нам відомо, що в цей день вони готують провокації, і звичайно ж, потім вони - якщо встигнуть провести - всі провокації... спихатимуть на українську владу", - сказав міський голова.

Також, за інформацією Федорова, окупанти "з останніх сил" намагаються відновити навчальний процес у школах і дитячих садочках Мелітополя.

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"Ще раз хочу подякувати вчителям за те, що вони не йдуть на поводу в окупантів і не роблять із наших дітей заручників і живий щит і не запускають навчальний процес. Єдине, що сьогодні непокоїть окупантів, це щоб діти вчили вірші та пісні, які виконуватимуть на 9 Травня. Це все так само відбувається і в Мелітопольському рвйоні", - додав міський голова.

За його словами, рашисти призначили свого керівника районного управління освіти. Разом з ним вони об'їжджали школи району, однак усі освітяни відмовилися виконувати вимоги окупантів. 

Автор: 

День Перемоги (438) Мелітополь (770) Федоров Іван (648)


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Топ коментарі
+25
Ви дійсно вірите, що протримаєтеся там до 9го, чмошники?
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11.04.2022 20:06
+22
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11.04.2022 20:12
+11
Виявляється, що покійний Нємцов сказав не повну правду.
***...уті всі поголовно кацапи.
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11.04.2022 20:08
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Ви дійсно вірите, що протримаєтеся там до 9го, чмошники?
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11.04.2022 20:06 Відповісти
Ну они на кладбище отметят ПО-БЯДА ДА И ТОЛЬКО....
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11.04.2022 21:05 Відповісти
Мы не верим как вы зеленскому а знаем что 9 мая у нас будет праздник и мы будем чтить память предков в отличие от вас мало умных которые историю не знают. Слава России и ура русскому народу. И не родилась та нация ещё чтобы победить русский народ. А бандеры все время были и будут предателями. Фашисты
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13.04.2022 00:02 Відповісти
Мелитополь и рашисты ущипните меня
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11.04.2022 20:06 Відповісти
откуда этот мэр вещает?
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11.04.2022 20:08 Відповісти
Тебя @бёт?
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11.04.2022 20:09 Відповісти
!!!
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12.04.2022 09:43 Відповісти
Оруэлл в гробу уже крутится что та динамо-машина.
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11.04.2022 20:08 Відповісти
Виявляється, що покійний Нємцов сказав не повну правду.
***...уті всі поголовно кацапи.
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11.04.2022 20:08 Відповісти
Подражать во всем своему фюреру -- вполне нормальное явление.
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12.04.2022 09:44 Відповісти
До 9 мая касапские ****** должны будут в черных пакетах и на палках ****** на красную площадь.
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11.04.2022 20:09 Відповісти
В планы Бубочки это не входит
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11.04.2022 20:17 Відповісти
Їхній керівник районного управління освіти має висіти на щоглі біля міської ради
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11.04.2022 20:09 Відповісти
Мелитополю повезло больше, чем Мариуполю. Мариупольцам бы их проблемы.
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11.04.2022 20:11 Відповісти
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11.04.2022 20:12 Відповісти
+100
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11.04.2022 20:15 Відповісти
800 років ми з ними рубаємось, настав момент істини
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11.04.2022 20:19 Відповісти
Ну ещё раз отсосете как и все 800лет
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12.04.2022 20:57 Відповісти
провокации, конечно, будут. Так что пусть пригоняют пожарное судно в порт. А лучше два.
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11.04.2022 20:17 Відповісти
Там есть порт?
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11.04.2022 20:20 Відповісти
На Мариуполь только что смотрел, так что у меня сейчас во всех городах порт.
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11.04.2022 20:30 Відповісти
Po mojemu do 9 nado vybit fasistov iz Melitopolia,a cego ecio zdat?
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11.04.2022 20:19 Відповісти
9 мая:
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11.04.2022 22:01 Відповісти
С Россией и праздник будет а кто себя не уважает так хоть предков чтите Бандеры в макинтошах
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12.04.2022 20:55 Відповісти
Ну и пусть готовится к девятому маю и что здесь плохого а что хорошего что вы дебилы по отменяли все праздники скоро новый год хотели убрать идиотов кусок !Слава России
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13.04.2022 15:25 Відповісти
 
 