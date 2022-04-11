Беларусь обвиняет польских военных в обстреле пункта пропуска из рогатки. ВИДЕО

Беларусь сообщила, что якобы польские военные обстреляли пограничный пункт Песчатка металлическими шариками из рогатки.

Белорусский пограничный комитет опубликовал видео инцидента, передает Цензор.НЕТ.

"Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения. В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики. Ранее, подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб", - говорится в сообщении.

О пограничном инциденте проинформирована польская сторона.

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