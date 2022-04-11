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Беларусь обвиняет польских военных в обстреле пункта пропуска из рогатки. ВИДЕО

Беларусь сообщила, что якобы польские военные обстреляли пограничный пункт Песчатка металлическими шариками из рогатки.

Белорусский пограничный комитет опубликовал видео инцидента, передает Цензор.НЕТ.

"Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения. В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики. Ранее, подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб", - говорится в сообщении.

О пограничном инциденте проинформирована польская сторона.

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Беларусь (7891) граница (5270) Польша (8412)


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Топ комментарии
+54
З рогатки?!! А Женевська конвенція?
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11.04.2022 20:25
+45
рогатки? це ж заборонена зброя массового знищення
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11.04.2022 20:26
+40
Адміністрація Байдена готова надатиУкраїні ракети наземного базування для враження аеродромів на території росіїУ Пентагоні прокоментували: «У них буде здатність вражати глибші цілі». Йдеться про MGM-140 ATACMS - (Army TACtical Missile System) - ОТРК з дальністю до 400 км
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11.04.2022 20:29
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З рогатки?!! А Женевська конвенція?
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11.04.2022 20:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pnWcGhKZ9-0
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11.04.2022 20:30 Ответить
Це нормально. Таракан відмазки шукає, чому він не може відправити свої війська в Україну.
Бо поляки з рогатками дійдуть на Мінську та нацифікують волелюбний білоруський нарід.
Переконлива відмазка.
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11.04.2022 20:32 Ответить
Зараз ще на мапі покаже звідки на БССР хотіли поляки напасти. Там чотири точки.
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11.04.2022 20:59 Ответить
А ще вони плюються через паркан і дулі дають!
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11.04.2022 20:45 Ответить
********!
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11.04.2022 20:57 Ответить
Казус Белли
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11.04.2022 21:59 Ответить
Ахахахаах
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11.04.2022 20:26 Ответить
рогатки? це ж заборонена зброя массового знищення
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11.04.2022 20:26 Ответить
Лучше вместо рогатки огнемётом
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11.04.2022 20:26 Ответить
Ета фашизм какой-та!
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11.04.2022 20:26 Ответить
Натовская рогатка - "Безглазый москаль".
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11.04.2022 20:26 Ответить
Ипануть бы по белорусской области точкой, да пройтись хорошенько бомбардировщиками, чтобы твари на своей шкуре узнали, что такое обстрел.
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11.04.2022 20:28 Ответить
Так нельзя. Надо провести спецоперацию по демилитаризации и нацификации Беларуси.
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11.04.2022 20:33 Ответить
А вы проведите спецоперацию)
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11.04.2022 20:28 Ответить
Срочно вызывайте ОБСЕ
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11.04.2022 20:28 Ответить
Из рогатки! Карл.
Та это же запрещено женевской конвенцией.
Так пусть достойно ответят. Ну хотя бы с градов. Вот тогда и будем смотреть
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11.04.2022 20:29 Ответить
З рогатки можна, навіть їх на рогатку настромити можна, бо "рогатка і ножик" це атрибути "пионера"
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11.04.2022 20:29 Ответить
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11.04.2022 20:29 Ответить
Адміністрація Байдена готова надатиУкраїні ракети наземного базування для враження аеродромів на території росіїУ Пентагоні прокоментували: «У них буде здатність вражати глибші цілі». Йдеться про MGM-140 ATACMS - (Army TACtical Missile System) - ОТРК з дальністю до 400 км
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11.04.2022 20:29 Ответить
Нужно готовится к провокациям с ударами Точек У по территории параши
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11.04.2022 20:31 Ответить
почему провокации. это ответка.
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11.04.2022 20:36 Ответить
Чего то кажется что это враньё. Хотя очень хочется ошибатся
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11.04.2022 20:31 Ответить
Не думаю. У них этих устаревших комплексов, шо гуталину - аж 800 ПУ на хранении. А четыре тысячи ракет ждут очереди на утилизацию. Так шо уже летом услышим вопли кацапов по этому поводу после первых прилетов.
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11.04.2022 20:38 Ответить
Oni jest luce cem Iskanderi,problem budet kacapam takix sto im i nesnilos.Ja ix cytaju samim silnim oruzijam jesli otbrosit jadernoje oruzyje
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11.04.2022 21:02 Ответить
К лету? К середине - концу мая всё должно уже закончиться и враг будет или утилизирован или выбит за пределы границ Украины..
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11.04.2022 21:27 Ответить
Какой конец мая, нам 9-го кацапам парад на красной площади надо проводить.
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11.04.2022 22:06 Ответить
так быстро можно или батальное кино снять, или врага в страну запустить.
Ошибки делаются за исторический миг - в один день на избирательном участке, а последствия этого выгребаются в течение половины жизни этого же избирателя.
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11.04.2022 22:28 Ответить
Якщо це дійсно так, то такі речі треба озвучувати на державному рівні, а не приховувати, як дехто тут вважає. Озвучувати вголос, щоб зелена падаль не зарубала всі ці перспективи на корню.
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11.04.2022 20:36 Ответить
Eto bilo otlycno.Prakticeski s nimi mozno unictozit vsio,kak bi pustoje mesto ostajiotsia posle nix.Vsio PVO,tanki i drugoje s nimi unictozis oni i jest dlia etogo.Mne kazetsia oni i do 500 kilometrov mozet dostat
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11.04.2022 20:36 Ответить
Сейчас зеленый таки выпросит наступательное вооружение, вспотеет, голос задрожит "про мир" и жиденько обосрется
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11.04.2022 20:39 Ответить
реально? це ж дуже круто!
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11.04.2022 20:45 Ответить
"...сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне."
а на самом CNBS ничего такого не нашла...

вообщем, к сожалению, фейк
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11.04.2022 21:07 Ответить
Немає такої дальності максимум 300 км краще буде як дадуть M142 HIMARS
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12.04.2022 07:24 Ответить
Судя по последним новостям, похоже что в кремле готовится провокация с множеством жертв на территориях рашки вблизи границ с Украиной которая будет сопровождаться фейками о якобы массовой сдаче в плен ВСУ которые якобы выступят против действий военного командования Украины и возможно даже перейдут на сторону путинских войск. Целью этой провокации, поднять народ рашки на борьбу с терроризмом в Украине именно то что сегодня нужно путлеру...
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11.04.2022 20:29 Ответить
Та они и так нас ненавидят, а ихние даже малолетние самки желают побыстрее поубивать всех Украинцев
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11.04.2022 20:33 Ответить
Позавчора в Ютубі бачив ролик, де була відеонарізка різної ****** типу кацапських інстаграмщиків. Там серед інших була одна мокшанська ****, що поливала брудом наших українських дівчат, яких зґвалтували їхні орки. Всю ту мокшанську падаль лише випалювати напалмом.
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11.04.2022 20:43 Ответить
Це вони сидячи на діванах нас ненавидять.
А як доведеться йти захищати палаци путлєра на фронт, то будуть тікати як он на відосах з луганська і донецька.
Пам'ятаєте смітники із кинутими триколорами після путлєрюгендських шествій у москві?
Ото в них весь патріотізм...
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11.04.2022 22:04 Ответить
да и *** сними.......не кто на эту войну не пойдет за ***ло .....зная что им ***** будет в Украине.
так что пусть ****** в дол всей приграничной зоны.
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11.04.2022 20:33 Ответить
Да там уже раздувают фейк, что лично Зеленский отдал приказ атаковать Белгород)))
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11.04.2022 20:46 Ответить
ну... у нас повноцінна війна і так... тут або ми, або вони, це що зара - тільки початок... ця війна на роки
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11.04.2022 21:08 Ответить
и из трубочек плевались
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11.04.2022 20:30 Ответить
И это пока только баллистические шарики. А вот когда пойдут крылатые…
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11.04.2022 20:30 Ответить
Подхловские полицаи обвиняют поляков в том, что делают сами.
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11.04.2022 20:30 Ответить
Яка країна - такий й теракт)
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11.04.2022 20:32 Ответить
Ани не саблюдают догавор о сокращении рогаток большой и средней дальности.
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11.04.2022 20:32 Ответить
Это был превентивный удар НАТО!!!!! Азарёнка в студию!!!!!!
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11.04.2022 20:32 Ответить
а это уже casus belli !!
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11.04.2022 20:33 Ответить
всё остальное всушники отобрали...
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11.04.2022 20:33 Ответить
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11.04.2022 20:33 Ответить
Это у нас так тыквы метают.
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12.04.2022 01:21 Ответить
И хорошо что обстреляли, на них же готовилось нападение и обстрел бульбаметами
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11.04.2022 20:33 Ответить
так і хтось може навіть місця на карті показати, звідки готувався напад. Добре. що почали
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11.04.2022 20:35 Ответить
Из рогатки! А ублюдочные бульбаши обосрались. Гниды, а ни чего, что с вашей гребанной территории обстреливают ракетами население Украины?
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11.04.2022 20:34 Ответить
Обидели крысок...написали в норку..
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11.04.2022 20:35 Ответить
Лука на карті покаже,він її з собою возить
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11.04.2022 20:35 Ответить
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11.04.2022 20:35 Ответить
Замах на Лукашенко та путіна!!!!!!
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11.04.2022 20:35 Ответить
не кричите. там походу уже чтото делается.
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11.04.2022 20:39 Ответить
Як в тому анекдотi - " Яка страна, такi й теракти"...
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11.04.2022 20:36 Ответить
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11.04.2022 20:36 Ответить
а из трубочки горохом не обстреливали?
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11.04.2022 20:38 Ответить
Маєте право, звернутись за допомогою до ОДКБ!!
А полякам-респект! Другий фронт нам не завадить!
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11.04.2022 20:39 Ответить
"Поляки из четырох мест обстрелы из рогаток готовили. Я вам потом на карте покажу"
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11.04.2022 20:40 Ответить
"И если бы мы первые не обстреляли их из трубочек, то они бы потом обстреляли из рогаток все наши пограничные столбы. Это был превентивный удар!"😁
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11.04.2022 21:43 Ответить
Даешь рогатковьій бой на границе !
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11.04.2022 20:41 Ответить
шо за система"Рогатка"? Якась новітня зброя?РСЗВ?
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11.04.2022 20:41 Ответить
шкода, що з рогатки
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11.04.2022 20:42 Ответить
Яйцями не пробували?
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11.04.2022 20:44 Ответить
Польским пограничникам аплодирую стоя
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11.04.2022 20:51 Ответить
і у кого вони навчилися ...?
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11.04.2022 21:32 Ответить
лука ищет способ спасти свое воинство от уничтожения в Украине
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11.04.2022 20:52 Ответить
Військової інформації - нуль.
Що за метал в кульках ? Дальність польоту кульки ? Тип гуми (раптом з використаних г--нів, оце буде образливо) ? Траєкторія польоту кульки ?
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11.04.2022 20:55 Ответить
А ще вони дулі крутили й язика показували!😵
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11.04.2022 21:00 Ответить
Куплю си рогатку, трохи зарогачу
Бувай ми здорова, я тебе не хочу
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11.04.2022 21:06 Ответить
А лука не выступал еще с заявлением, что знает 4 позиции с которых должны были завтра стрелять из рогаток....
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11.04.2022 21:15 Ответить
Ілон Маск надав полякам
марсианські рогатки
з яких можливо вбити тільки лукашенківця чи фуйловника
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11.04.2022 21:17 Ответить
Добре що гімном і палками не зробили фекалізацію обіженим білоруським прикордонникам...
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11.04.2022 21:17 Ответить
До речі, не шутка, є рогатки фабричного виготовлення, які мають упор в плече такі рогатки б'ють далеко і боляче. Колись з такої рогатки стріляли учасники гурту Deep Purple, а потім мали неприємності втікали від погоні злих дядьків...
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11.04.2022 21:20 Ответить
З вашого колгоспу запускають ракети по Україні і вбивають людей.
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11.04.2022 21:26 Ответить
завтра лука будет сообщит: если бы за 6 часов превентивно не ударили бы рогатка достал бы кремл
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11.04.2022 22:31 Ответить
коли з білорусі купа біженців кидали каміння в польских прикордонників то норм, а як їм таку саму отвєточку то всьо єто шкандаль і нападєніє

ща презік навіть план нападєнія покаже
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11.04.2022 22:37 Ответить
З рагаткі па гербе Беларусі. Якімі то шарыкамі! Чаму не бульбай?
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11.04.2022 23:25 Ответить
 
 