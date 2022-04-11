Беларусь обвиняет польских военных в обстреле пункта пропуска из рогатки. ВИДЕО
Беларусь сообщила, что якобы польские военные обстреляли пограничный пункт Песчатка металлическими шариками из рогатки.
Белорусский пограничный комитет опубликовал видео инцидента, передает Цензор.НЕТ.
"Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения. В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики. Ранее, подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб", - говорится в сообщении.
О пограничном инциденте проинформирована польская сторона.
Топ комментарии
+54 hellgi 5
показать весь комментарий11.04.2022 20:25
+45 Paul Foxen
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+40 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий11.04.2022 20:29
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Бо поляки з рогатками дійдуть на Мінську та нацифікують волелюбний білоруський нарід.
Переконлива відмазка.
Та это же запрещено женевской конвенцией.
Так пусть достойно ответят. Ну хотя бы с градов. Вот тогда и будем смотреть
Ошибки делаются за исторический миг - в один день на избирательном участке, а последствия этого выгребаются в течение половины жизни этого же избирателя.
а на самом CNBS ничего такого не нашла...
вообщем, к сожалению, фейк
А як доведеться йти захищати палаци путлєра на фронт, то будуть тікати як он на відосах з луганська і донецька.
Пам'ятаєте смітники із кинутими триколорами після путлєрюгендських шествій у москві?
Ото в них весь патріотізм...
так что пусть ****** в дол всей приграничной зоны.
А полякам-респект! Другий фронт нам не завадить!
Що за метал в кульках ? Дальність польоту кульки ? Тип гуми (раптом з використаних г--нів, оце буде образливо) ? Траєкторія польоту кульки ?
Бувай ми здорова, я тебе не хочу
марсианські рогатки
з яких можливо вбити тільки лукашенківця чи фуйловника
ща презік навіть план нападєнія покаже