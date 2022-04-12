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Десантники 81-й бригады уничтожили две вражеские бронемашины. ВИДЕО беспилотника

Подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШУ ВС Украины уничтожили очередную партию бронетехники врага вместе с экипажем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Вот так артиллерийские подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожают российских оккупантов вместе с их бронетехникой", - говорится в сообщении.

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армия РФ (19307) Генштаб ВС (6306) техника (1736)


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Украинские военные на учениях. Понеслись кацапские душонки в ад.
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12.04.2022 10:10 Ответить
Какая красота !!! 😘
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12.04.2022 10:15 Ответить
Ляпота
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12.04.2022 18:12 Ответить
Шикарний феєрверк!
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12.04.2022 10:20 Ответить
В тюрьме ты, рашист, на рабссее сидеть не будешь. Все равно в Украину на утилизацию отправят. Не пойдешь живым, забросят мертвым. путлеру свидетели не нужны. Отрежь себе хрен и отправь любимой. Нечего нашим детям на такое разбросанное неподобство смотреть.
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12.04.2022 10:23 Ответить
 
 