Десантники 81-й бригады уничтожили две вражеские бронемашины. ВИДЕО беспилотника
Подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШУ ВС Украины уничтожили очередную партию бронетехники врага вместе с экипажем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Вот так артиллерийские подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожают российских оккупантов вместе с их бронетехникой", - говорится в сообщении.
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Aleksey NotBad
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Сергей Гусаченко #512260
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