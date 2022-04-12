Десантники 81-й бригады уничтожили две вражеские бронемашины. ВИДЕО беспилотника

Подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШУ ВС Украины уничтожили очередную партию бронетехники врага вместе с экипажем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Вот так артиллерийские подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожают российских оккупантов вместе с их бронетехникой", - говорится в сообщении.

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