Десантники 81-ї бригади знищили дві ворожі бронемашини. ВIДЕО безпілотника
Підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили чергову партію бронетехніки ворога разом з екіпажом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Ось так артилерійські підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищують російських окупантів разом з їхньою бронетехнікою", - йдеться у повідомленні.
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Aleksey NotBad
показати весь коментар12.04.2022 10:10 Відповісти Мені подобається 14
Зая
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Fish Man
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vigo
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Сергей Гусаченко #512260
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