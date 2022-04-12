Десантники 81-ї бригади знищили дві ворожі бронемашини. ВIДЕО безпілотника

Підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили чергову партію бронетехніки ворога разом з екіпажом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Ось так артилерійські підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищують російських окупантів разом з їхньою бронетехнікою", - йдеться у повідомленні.

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