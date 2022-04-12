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Десантники 81-ї бригади знищили дві ворожі бронемашини. ВIДЕО безпілотника

Підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили чергову партію бронетехніки ворога разом з екіпажом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Ось так артилерійські підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищують російських окупантів разом з їхньою бронетехнікою", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17457) Генштаб ЗС (6605) техніка (1826)


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Украинские военные на учениях. Понеслись кацапские душонки в ад.
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12.04.2022 10:10 Відповісти
Какая красота !!! 😘
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12.04.2022 10:15 Відповісти
Ляпота
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12.04.2022 18:12 Відповісти
Шикарний феєрверк!
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12.04.2022 10:20 Відповісти
В тюрьме ты, рашист, на рабссее сидеть не будешь. Все равно в Украину на утилизацию отправят. Не пойдешь живым, забросят мертвым. путлеру свидетели не нужны. Отрежь себе хрен и отправь любимой. Нечего нашим детям на такое разбросанное неподобство смотреть.
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12.04.2022 10:23 Відповісти
 
 