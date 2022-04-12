"Матерь божья, все полетело!" - разрушенная Термаховка после российской оккупации. ВИДЕО

Село Термаховка, расположенное западнее Чернобыльской зоны, получило разрушения от обстрелов еще в начале войны. Местные жители рассказали, как они пережили оккупацию, продолжавшуюся в течение месяца.

Киевщина стала полем боевых действий с первых дней войны. Еще 24 февраля русские войска зашли в Чернобыль и начали наступление на Гостомель. 27 февраля они продвинулись в Бучу. В первые дни войны оккупанты активно обстреливали села Киевщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео проекта "Украинский свидетель" - село Термаховка, находящееся в 50 км от Чернобыля. Местные жители рассказали, как переживали первые обстрелы.

"Кажется, 24 февраля шли танки", - вспоминает Людмила Александровна, жительница села. "26 числа такое нам сделали…".

На видео можно увидеть последствия разрушений: размозженные дома, разбитые автомобили. Посреди села – свежие могилы.

Женщина вспоминает, как погиб сосед. Говорит, что он лежал накрытый и уже был мертв, горели его хата и хлев.

Братья Анатолий и Владимир рассказывают, как их мать получила ранения. Впоследствии она скончалась. Скорые не могли добраться до села из-за постоянных боевых действий. Их отец, 71-летний Петр, остался в живых.

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Термаховка — маленькое село, в которой все друг друга знают. До войны здесь проживало около 400 человек, теперь местные знают где, кто похоронен. Российские оккупанты не разрешали хоронить людей на кладбище, поэтому жители села делали это прямо во дворах.

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