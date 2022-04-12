"Матінко господня, все полетіло!" - зруйнована Термахівка після російської окупації. ВIДЕО

Село Термахівка, що розташовано західніше Чорнобильської зони, зазнало руйнувань від обстрілів ще на початку війни. Місцеві мешканці розповіли як вони пережили окупацію, що тривала протягом місяця.

Київщина стала полем бойових дій з перших днів війни. Ще 24 лютого російські війська зайшли в Чорнобиль і почали наступ на Гостомель. 27 лютого вони просунулись в Бучу. В перші дні війни окупанти активно обстрілювали села Київщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, на відео проєкту "Український свідок" - село Термахівка, що знаходиться в 50 км від Чорнобиля. Місцеві мешканці розповіли як переживали перші обстріли.

"Здається, 24 лютого йшли танки", — згадує Людмила Олександрівна, жителька села. "26 числа отаке нам зробили…".

На відео можна побачити наслідки руйнувань: розтрощені хати, розбиті автомобілі. Посеред села — свіжі могили.

Жінка згадує, як загинув її сусід. Каже, що він лежав накритий і вже був мертвий, горіли його хата і хлів.

Брати Анатолій і Володимир розповідають, як їхня мати дістала поранень. Згодом вона померла. Швидкі не могли дістатись села через постійні бойові дії. Їх батько, 71-річний Петро, залишився живим.

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Термахівка — маленьке село, в якому всі одне одного знають. До війни тут мешкало близько 400 людей, тепер місцеві знають де хто похований. Російські окупанти не дозволяли ховати людей на цвинтарі, тому жителі села робили це прямо у дворах.

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