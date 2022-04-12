"Мы подбили им первые две БМД и они как печеные начали бежать. Нас было всего 15", - экснардеп Парасюк рассказал об атаке на колонну оккупантов. ВИДЕО
Экснардеп Владимир Парасюк рассказал об успешной атаке на колонну оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об успешной атаке он пишет на своей странице в соцсетях и публикует фрагменты боя.
"На этом видео четко видно, что такое российская "армия". Просто олухи трусливы! Мы сделали засаду, подбили им первые две БМД и они как печеные просто начали убегать. Хотелось их догнать, но москали так драпали, что за ними дымилось!" Потом еще привели арту, но этого уже не удалось снять! Видео было раньше, но только сейчас можем его показать!", - пишет экснардеп.
"Нас было 15 человек", – отмечает Парасюк в комментариях к видеозаписи.
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+75 Мистер Икс #492862
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Отдел информации 18:50
Западные страны усиливают военную поддержку Украины и отправляют более мощные системы вооружений для предотвращения широкомасштабного наступления России на Донбассе. В настоящее время информация о поставках вооружения из стран Запада в Украину не разглашается. Однако время от времени западные СМИ все же получают доступ к засекреченной информации.
Согласно одному из таких сообщений, Польша отправила в Украину около 100 модернизированных танков Т-72. Об этом сообщает на своей странице в Twitter издание Visegrád 24. А несколько дней назад на военных складах в Люблине «исчезло» около 100 модернизированных танков Т-72. «Недавно эти танки были модернизированы до уровня Т-72М1П, оснащены тепловизорами и другим оборудованием. Удачи, Украина!», - сообщил ресурс, намекнув, что танки отправлены в Украину.
На военных складах в Люблине исчезли модернизированные танки Т-72
«Поляки уверяют, что внезапное появление на Донбассе большого количества Т-72 у украинской армии никак не может быть связано с исчезновением 100 польских танков из Люблина. Т-72 можно купить в любом военторге», - передает Visegrád 24.
Намек, к слову, наводит на некоторые исторические параллели. В далеком 2014 году президент Владимир Путин вначале отрицал присутствие российских войск в Крыму, указывая на отсутствие опознавательных знаков военнослужащих. Российский лидер утверждал, что военная форма появившихся в Крыму «зеленых человечков» такая же, как и у российской армии, «так что ее можно купить в любом «военторге».
Вместе с тем необходимо отметить, что многие польские СМИ опубликовали фотографии движущихся по шоссе к восточной границе страны большой колонны танков.
Однако ни Украина, ни Польша официально не подтвердили информацию о переброске Т-72 к линии фронта.
О решение отправить танки в Украину заявила и Германия. Причем не на правительственном уровне, а на уровне главы военно-промышленной корпорации. Глава немецкого военного концерна Rheinmetall Армин Паппергер накануне заявил, что компания готова поставлять в Украину танки и бронетехнику.
По словам Паппергера, концерн готов поставить в Украину 50 танков и около 60 БМП. Речь идет о бывших в употреблении танках Leopard 1 из старых запасов армий других государств, а также списанных БМП Marder. Поставки будет осуществлять концерн, но только с разрешения федерального правительства.
Говоря о сроках, глава концерна отметил, что первый танк они могут поставить уже через шесть недель, то же самое и с боевыми машинами пехоты. Основным преимуществом танков Leopard 1 и БМП Marder указывается возможность обучения их управлением за «считанные дни». Единственное, но обязательное условие - обучаемый должен быть подготовленным военнослужащим, а не гражданским лицом.
Поставит ли Германия БМП Marder в Украину?
Как ранее сообщалось, Киев запросил у Германии поставку 100 самоходных артиллерийских установок ************** 2000, а также 35 БМП Marder из наличия Бундесвера. Однако Берлин отказался передавать Киеву боевую технику, находящуюся на вооружении армии. На этом фоне Rheinmetall предложил передать Украине списанную бронетехнику из наличия самого концерна.
Еще одна европейская страна - Словакия успела отправить в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» из своего военного арсенала. Также были сообщения о том, что Словакия направила в Украину истребители МиГ-29, хотя официальные источники не прокомментировали это.
США же продолжают поставлять оружие в Украину и ежедневно отправляют все новые и новые партии вооружения, заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставил президенту США Джозефу Байдену список оружия, необходимого для армии, но неоднократно жаловался, что процесс идет медленно. Некоторое вооружение, по его словам, задерживается вопреки заверениям и обещаниям.
От же ж пронири, ...лять.
"У Норвегії є наша протикорабельна ударна ракета NSM - це ******* та потужна зброя, яка може змінити хід російсько-української війни. Я вважаю, що NSM має бути споряджена Україні. Те саме стосується провідних норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS - це системи, які слід відправити в Україну для зміцнення її протиповітряної оборони ", - наголосив Єлвествуен.
«Азов», морская пехота, Корд, ССО, пограничники, СБУ, Нацгвардия и другие подразделения продолжают держать оборону города.
Те самые из настоящего советской брони. Не это российские говно.
Кто их взял, никто не знает, может Зинка?
Отбор проводился среди рядового и сержантского состава, который стоит на учете по военно-учётным специальностям: водитель, механик-водитель, наводчик и наводчик-оператор.
Из 1877 граждан, пребывающих в запасе, отозвались всего лишь 34 человека.
1060 - были недоступны во время телефонного звонка.
783 - отказались от предложения пойти на военную службу по контракту.
думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,
то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
...
(Хоча через Волноваху, звичайно, більш зручне транспортне сполучення.)
Но для начала нужно ПВО и противокорабельные ракеты
15 чоловік в засідці біля забудови з кількома ПТРК,-це замало ?
А що тоді сказати про трьох в полі,проти колони ?
Непідкупний..
Орк на танке с яйцами оказался. Пока все ********* он прикрыл десантуру. Как же я ждал, что в него ПТУР прилетит, но видимо у него судьба была сгореть в другой день.
Або інша чудова історії: боєць Борис (прізвище не вказано) одноосібно вступив в бій з посиленим взводом нацистів, далі по тексту борис вже б"ється з колоною ворога, за 1 хв робить 4 постріла з неназваної зброї та підбиває танк, бмп і 2 камази.