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Новости Видео Война
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"Мы подбили им первые две БМД и они как печеные начали бежать. Нас было всего 15", - экснардеп Парасюк рассказал об атаке на колонну оккупантов. ВИДЕО

Экснардеп Владимир Парасюк рассказал об успешной атаке на колонну оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об успешной атаке он пишет на своей странице в соцсетях и публикует фрагменты боя.

"На этом видео четко видно, что такое российская "армия". Просто олухи трусливы! Мы сделали засаду, подбили им первые две БМД и они как печеные просто начали убегать. Хотелось их догнать, но москали так драпали, что за ними дымилось!" Потом еще привели арту, но этого уже не удалось снять! Видео было раньше, но только сейчас можем его показать!", - пишет экснардеп.

"Нас было 15 человек", – отмечает Парасюк в комментариях к видеозаписи.

Читайте также: Швеция и Финляндия сами решат, вступать ли в НАТО. Угрозы РФ недопустимы, - глава МИД Швеции Линде

армия РФ (19331) уничтожение (6986) Парасюк Владимир (248)


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Отныне и навсегда ,******* кацапов это народная УКРАИНСКАЯ забава !
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12.04.2022 18:18
+67
Сто модернизирированных танков движутся из Польши в Украину НАШЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
Отдел информации 18:50

Западные страны усиливают военную поддержку Украины и отправляют более мощные системы вооружений для предотвращения широкомасштабного наступления России на Донбассе. В настоящее время информация о поставках вооружения из стран Запада в Украину не разглашается. Однако время от времени западные СМИ все же получают доступ к засекреченной информации.

Согласно одному из таких сообщений, Польша отправила в Украину около 100 модернизированных танков Т-72. Об этом сообщает на своей странице в Twitter издание Visegrád 24. А несколько дней назад на военных складах в Люблине «исчезло» около 100 модернизированных танков Т-72. «Недавно эти танки были модернизированы до уровня Т-72М1П, оснащены тепловизорами и другим оборудованием. Удачи, Украина!», - сообщил ресурс, намекнув, что танки отправлены в Украину.


На военных складах в Люблине исчезли модернизированные танки Т-72

«Поляки уверяют, что внезапное появление на Донбассе большого количества Т-72 у украинской армии никак не может быть связано с исчезновением 100 польских танков из Люблина. Т-72 можно купить в любом военторге», - передает Visegrád 24.

Намек, к слову, наводит на некоторые исторические параллели. В далеком 2014 году президент Владимир Путин вначале отрицал присутствие российских войск в Крыму, указывая на отсутствие опознавательных знаков военнослужащих. Российский лидер утверждал, что военная форма появившихся в Крыму «зеленых человечков» такая же, как и у российской армии, «так что ее можно купить в любом «военторге».

Вместе с тем необходимо отметить, что многие польские СМИ опубликовали фотографии движущихся по шоссе к восточной границе страны большой колонны танков.

Однако ни Украина, ни Польша официально не подтвердили информацию о переброске Т-72 к линии фронта.

О решение отправить танки в Украину заявила и Германия. Причем не на правительственном уровне, а на уровне главы военно-промышленной корпорации. Глава немецкого военного концерна Rheinmetall Армин Паппергер накануне заявил, что компания готова поставлять в Украину танки и бронетехнику.

По словам Паппергера, концерн готов поставить в Украину 50 танков и около 60 БМП. Речь идет о бывших в употреблении танках Leopard 1 из старых запасов армий других государств, а также списанных БМП Marder. Поставки будет осуществлять концерн, но только с разрешения федерального правительства.

Говоря о сроках, глава концерна отметил, что первый танк они могут поставить уже через шесть недель, то же самое и с боевыми машинами пехоты. Основным преимуществом танков Leopard 1 и БМП Marder указывается возможность обучения их управлением за «считанные дни». Единственное, но обязательное условие - обучаемый должен быть подготовленным военнослужащим, а не гражданским лицом.


Поставит ли Германия БМП Marder в Украину?

Как ранее сообщалось, Киев запросил у Германии поставку 100 самоходных артиллерийских установок ************** 2000, а также 35 БМП Marder из наличия Бундесвера. Однако Берлин отказался передавать Киеву боевую технику, находящуюся на вооружении армии. На этом фоне Rheinmetall предложил передать Украине списанную бронетехнику из наличия самого концерна.

Еще одна европейская страна - Словакия успела отправить в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» из своего военного арсенала. Также были сообщения о том, что Словакия направила в Украину истребители МиГ-29, хотя официальные источники не прокомментировали это.

США же продолжают поставлять оружие в Украину и ежедневно отправляют все новые и новые партии вооружения, заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставил президенту США Джозефу Байдену список оружия, необходимого для армии, но неоднократно жаловался, что процесс идет медленно. Некоторое вооружение, по его словам, задерживается вопреки заверениям и обещаниям.
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12.04.2022 18:19
+62
Пєрвая абосраная армія в мірє прадалжаєт абсірацца...
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12.04.2022 18:18
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Пєрвая абосраная армія в мірє прадалжаєт абсірацца...
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12.04.2022 18:18 Ответить
Отныне и навсегда ,******* кацапов это народная УКРАИНСКАЯ забава !
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12.04.2022 18:18 Ответить
👍👍👍
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12.04.2022 18:18 Ответить
Молодці!
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12.04.2022 18:19 Ответить
Сто модернизирированных танков движутся из Польши в Украину НАШЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
Отдел информации 18:50

Западные страны усиливают военную поддержку Украины и отправляют более мощные системы вооружений для предотвращения широкомасштабного наступления России на Донбассе. В настоящее время информация о поставках вооружения из стран Запада в Украину не разглашается. Однако время от времени западные СМИ все же получают доступ к засекреченной информации.

Согласно одному из таких сообщений, Польша отправила в Украину около 100 модернизированных танков Т-72. Об этом сообщает на своей странице в Twitter издание Visegrád 24. А несколько дней назад на военных складах в Люблине «исчезло» около 100 модернизированных танков Т-72. «Недавно эти танки были модернизированы до уровня Т-72М1П, оснащены тепловизорами и другим оборудованием. Удачи, Украина!», - сообщил ресурс, намекнув, что танки отправлены в Украину.


На военных складах в Люблине исчезли модернизированные танки Т-72

«Поляки уверяют, что внезапное появление на Донбассе большого количества Т-72 у украинской армии никак не может быть связано с исчезновением 100 польских танков из Люблина. Т-72 можно купить в любом военторге», - передает Visegrád 24.

Намек, к слову, наводит на некоторые исторические параллели. В далеком 2014 году президент Владимир Путин вначале отрицал присутствие российских войск в Крыму, указывая на отсутствие опознавательных знаков военнослужащих. Российский лидер утверждал, что военная форма появившихся в Крыму «зеленых человечков» такая же, как и у российской армии, «так что ее можно купить в любом «военторге».

Вместе с тем необходимо отметить, что многие польские СМИ опубликовали фотографии движущихся по шоссе к восточной границе страны большой колонны танков.

Однако ни Украина, ни Польша официально не подтвердили информацию о переброске Т-72 к линии фронта.

О решение отправить танки в Украину заявила и Германия. Причем не на правительственном уровне, а на уровне главы военно-промышленной корпорации. Глава немецкого военного концерна Rheinmetall Армин Паппергер накануне заявил, что компания готова поставлять в Украину танки и бронетехнику.

По словам Паппергера, концерн готов поставить в Украину 50 танков и около 60 БМП. Речь идет о бывших в употреблении танках Leopard 1 из старых запасов армий других государств, а также списанных БМП Marder. Поставки будет осуществлять концерн, но только с разрешения федерального правительства.

Говоря о сроках, глава концерна отметил, что первый танк они могут поставить уже через шесть недель, то же самое и с боевыми машинами пехоты. Основным преимуществом танков Leopard 1 и БМП Marder указывается возможность обучения их управлением за «считанные дни». Единственное, но обязательное условие - обучаемый должен быть подготовленным военнослужащим, а не гражданским лицом.


Поставит ли Германия БМП Marder в Украину?

Как ранее сообщалось, Киев запросил у Германии поставку 100 самоходных артиллерийских установок ************** 2000, а также 35 БМП Marder из наличия Бундесвера. Однако Берлин отказался передавать Киеву боевую технику, находящуюся на вооружении армии. На этом фоне Rheinmetall предложил передать Украине списанную бронетехнику из наличия самого концерна.

Еще одна европейская страна - Словакия успела отправить в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» из своего военного арсенала. Также были сообщения о том, что Словакия направила в Украину истребители МиГ-29, хотя официальные источники не прокомментировали это.

США же продолжают поставлять оружие в Украину и ежедневно отправляют все новые и новые партии вооружения, заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставил президенту США Джозефу Байдену список оружия, необходимого для армии, но неоднократно жаловался, что процесс идет медленно. Некоторое вооружение, по его словам, задерживается вопреки заверениям и обещаниям.
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12.04.2022 18:19 Ответить
Млять...еще скажите, когда и в каком месте они переедут границу и по какому маршруту следовать будут....эти журнашлюхи - такие журнашлюхи...
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12.04.2022 18:28 Ответить
Не нервуйся. Вони вже тут.
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12.04.2022 18:41 Ответить
До сих пор не понял?Если сказали "собираемся поставить" значит уже давно у нас
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12.04.2022 18:48 Ответить
Вже в боях!
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12.04.2022 21:51 Ответить
Та,незрозуміти,казали,що,їх спздли в поляків
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12.04.2022 18:56 Ответить
Там вроде и арта из Германии идёт нам
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12.04.2022 18:28 Ответить
Как ранее сообщалось, Киев запросил у Германии поставку 100 самоходных артиллерийских установок ************** 2000, а также 35 БМП Marder из наличия Бундесвера. Однако Берлин отказался передавать Киеву боевую технику, находящуюся на вооружении армии. На этом фоне Rheinmetall предложил передать Украине списанную бронетехнику из наличия самого концерна.
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12.04.2022 18:30 Ответить
Та,шваби гнилі
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12.04.2022 18:57 Ответить
Во-во исключительно и личных запасов, и исключительно списанное, а там глядишь...
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12.04.2022 19:53 Ответить
Тада...там Мардеры 1й модификации и вроде Леопарды 1й модификации предложили...это танк более древний, чем Т-72...
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12.04.2022 20:34 Ответить
Da Paladin oni mozet i ne daleko sravnenijam s drugim streliajet no ocen tocno
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12.04.2022 18:36 Ответить
Ecio samoxodnije ******* Paladin 20 stuk dolzni skoro probyt v Ukrainu,s nimi i bronirovani transporteri
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12.04.2022 18:34 Ответить
Цигани вже і до Польщі просочилися...
От же ж пронири, ...лять.
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12.04.2022 19:40 Ответить
Норвегія може надати зброю ,Києву треба швидко наладити з ними діалог.Там зараз у парламенті йде обговорення.Член Стортингу Ола Єлвествуен у коментарі журналістам висловив бажання допомогти Україні у боротьбі проти російської агресії, посиливши її норвезьким новітнім озброєнням.
"У Норвегії є наша протикорабельна ударна ракета NSM - це ******* та потужна зброя, яка може змінити хід російсько-української війни. Я вважаю, що NSM має бути споряджена Україні. Те саме стосується провідних норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS - це системи, які слід відправити в Україну для зміцнення її протиповітряної оборони ", - наголосив Єлвествуен.
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12.04.2022 18:22 Ответить
Латинськими буквами кацап "Kacap" в перекладі з турецької "Піти геть".
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12.04.2022 18:23 Ответить
"kassab" в перекладі із турецької - "живодер, изувер, м'ясник"
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12.04.2022 18:29 Ответить
.. ну у точному перекладі... то м*ясник !!! У Туреччині на м*ясних магазинах таке найменування. Ну а якщо це використовувати для кацап*ячих тварин... canavar -зверь... yaratık - тварь.... А так руснява котина вона на всіх мовах скотина.
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12.04.2022 19:13 Ответить
У слова багато значеннь. Коли татари давали кацапам цю назву - вони мали на увазі геть не людину, що розділяє ті продає м'ясо.
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12.04.2022 20:40 Ответить
..я не знаю... що мали на увазі татари... але в Туреччині воно використовується виключно як м*ясник. Такоє є в узбецьком..таджикськом... туркменськом... Має воно відношення до смердячої русні...? Мені здається..що для руснявої скотини підходить по повній у якій би якості не використовувалось..!!
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12.04.2022 20:58 Ответить
Кацап, татарское, калька с сарматизма мардва - людоед. ПС. Сарматизм мордуваты оттуда же.
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12.04.2022 21:01 Ответить
😏 ВС Украины уничтожили 5000 единиц российской техники - это металлолом на $45 млн., подсчитали (https://minval.az/news/124239489)аналитики Forbes.
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12.04.2022 18:24 Ответить
Как-то мало нулей в сумме.
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12.04.2022 18:47 Ответить
Ну а что вы хотели? Техника помноженная на ноль... немного стоит
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12.04.2022 19:53 Ответить
Разобрался: для прокаженньіх она стоила много дороже(именно про то я сперва подумал), а у вас указана цена металлолома. Ну и там, люминь, из которого корпуса БТРов, движки танков, драеметалльі в "єлектронике" "рф", имхо, должньі стоить дороже 45 млн...
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12.04.2022 22:10 Ответить
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13.04.2022 06:01 Ответить
Саранча кацапская. Твари. ******.
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12.04.2022 18:25 Ответить
Не ВІРЮ. Ця **** брехлива вже забув, як їздив по вухам про свій полон героїчни й, як його привезли в Ростов, але ГРУшники кацапії його не впізнали.
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12.04.2022 18:27 Ответить
Ну ситуацію описав вірно. А був він там чи не був, - на його совісті.
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12.04.2022 18:40 Ответить
володя шнырь каломйского все что нужно про него знать ..
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12.04.2022 19:30 Ответить
парсюк понторез обычный Калиф на час
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12.04.2022 20:36 Ответить
Ну чо, один смелый нашёлся поиграть в своих не бросаем. Остальные - мусор.
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12.04.2022 18:28 Ответить
В Мариуполе подразделение николаевских морпехов вышло из окружения и соединилось с полком «Азов»

«Азов», морская пехота, Корд, ССО, пограничники, СБУ, Нацгвардия и другие подразделения продолжают держать оборону города.
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12.04.2022 18:29 Ответить
Гнали на Парасюка, гнали. А он как на Майдане, так и на войне делает свое дело. А те, кто гнал, сидят в тылу и уже не гавкают.
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12.04.2022 18:31 Ответить
То что Парасюк воюет-слава ему. То, что Парасюк пишет шакозакидельские тексты, из которых следует, что он якобы и управляет той артой, бьющей по технике говрит об его больших амбициях.
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12.04.2022 19:01 Ответить
спроси у парасюка за кого он голосовал - все вылазят попиарится по хайповать - только они ни хрена не на передовой
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12.04.2022 19:31 Ответить
за кого ти голосував , новоспечений ? передок це де ?
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12.04.2022 22:26 Ответить
В Польше с базы хранения в Люблине пропало 100 танковТ-72Ь1R, оборудованные тепловизионными прицелами и другими ништяками.
Те самые из настоящего советской брони. Не это российские говно.
Кто их взял, никто не знает, может Зинка?
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12.04.2022 18:31 Ответить
Цигани, паходу...
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12.04.2022 19:45 Ответить
Хорош, жаль остальных не догнали. И ЭТО супер-Илита всех времён и народов Хвардейские ДВД, ломающие бутылки об свои дурные головешки и ныряющие в фонтаны в семейках...
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12.04.2022 18:33 Ответить
С 31 марта по 8 апреля с.г. представителями пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Чебоксары проводился отбор граждан, пребывающих в запасе.
Отбор проводился среди рядового и сержантского состава, который стоит на учете по военно-учётным специальностям: водитель, механик-водитель, наводчик и наводчик-оператор.
Из 1877 граждан, пребывающих в запасе, отозвались всего лишь 34 человека.
1060 - были недоступны во время телефонного звонка.
783 - отказались от предложения пойти на военную службу по контракту.
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12.04.2022 18:33 Ответить
Враховуючи особливості психічного стану загарбників,

думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,

то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
...

(Хоча через Волноваху, звичайно, більш зручне транспортне сполучення.)
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12.04.2022 18:33 Ответить
Удар должен наносится по мелитополю ли бердянску-только так можна перерезать пути от крыма.
Но для начала нужно ПВО и противокорабельные ракеты
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12.04.2022 19:23 Ответить
Хто вірить Арєстовічу,той і парасюківські байки послухає.
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12.04.2022 18:35 Ответить
Ну, тут наче відео додане? Чи які докази ще треба?
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12.04.2022 20:24 Ответить
Вова-нога верхи на дроні летів ?
15 чоловік в засідці біля забудови з кількома ПТРК,-це замало ?
А що тоді сказати про трьох в полі,проти колони ?
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13.04.2022 12:38 Ответить
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12.04.2022 18:36 Ответить
На відео у цій статті залишилося неушкоджених ще багато ворожих бронемашин - ще велике поле для подальшої діяльності. Шкода, що не знищили одразу всі чи, хоча б, більшість із них.
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12.04.2022 18:37 Ответить
ну да. з дивану це здається так просто ...
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12.04.2022 18:46 Ответить
В статті сказано, що по рештках наведено арту, але цього не показали ...
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12.04.2022 19:08 Ответить
А нічого, що їх п'ятнадцять чоловік на колону куйлеца ( йо-хо хо...)
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12.04.2022 19:11 Ответить
А ДЕ ПОДІЛИСЬ ТІ МЕРЗЕННІ ПОТВОРИ,ЩО ПАРАСЮКА ЛАЙНОМ ПОЛИВАЛИ НА ЦИХ СТОРІНКАХ??? ВЖЕ В ВАРШАВІ? ЧИ ЩЕ ДАЛІ ???
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12.04.2022 18:42 Ответить
я тут возразить есть что ? видос вовки парсюка или он его у кого-то спёр зная вовку не стреляйте я свой ему веры нету и его любоф с семёном лушпайко вомбатом и покатушки на авто от волонтёров на фронте ага в Киеве мы и так знаем
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12.04.2022 20:38 Ответить
Вова воює зараз у складі ЗСУ. Як і Бурба. Нравіцца це комусь чи ні,але власнв антипатії запхайте кудимь подалі. Все.
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12.04.2022 21:20 Ответить
як деп Юраш угу повірив аж 3 рази
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12.04.2022 21:29 Ответить
Парасюку можно даже было не стрелять, а только крикнуть, что Парасюк пришел вас кацапов убивать. Представляю, какая бы началась паника в кацапской колонне, когда бы они узнали, что на них напал Парасюк. А тут еще Парасюк выстрелил, даже тяжело представить, что там началась.
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12.04.2022 18:42 Ответить
Не знаю чи злякались би Парасюа, а тебе то точно злякаються. Вперед!
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12.04.2022 18:56 Ответить
Шкода, що не добавили в того одного, що приїхав піхоту забирати. Після завантаження піхоти.
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12.04.2022 18:46 Ответить
... після завантаження всіх тушок ...
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12.04.2022 19:09 Ответить
ото б зашкварчало
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12.04.2022 19:24 Ответить
Даааа эти танки так красиво под линеечку стоят ..так и просятся ..под удар арты..
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12.04.2022 18:48 Ответить
Вспоминаем и Аплодируем https://www.youtube.com/watch?v=xrCI2iOvSrg
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12.04.2022 18:51 Ответить
Танки, самолеты это конечно круто, но хватит ли нам подготовленных экипажей, потому что в основном в АТО опыт получали пехотинцы и артиллеристы но не танкисты и не летчики.
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12.04.2022 18:58 Ответить
.. а мысли ..что их готовят сейчас к Вам так и не смогла пробиться? С лётным составом трудности большие... С осени 20 года ни грамма керосина на подготовку зелёная падаль не выделила.... С танковыми экипажами сейчас проще...
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12.04.2022 19:24 Ответить
Зрадонька трансформируется и адаптируется. От дайте танков, до где же набрать столько экипажей.
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12.04.2022 19:24 Ответить
завжди поважав Парасюка - це той Чел, який не шукає собі лідерів-підерів, завжди сам по собі..

Непідкупний..
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12.04.2022 19:01 Ответить
ой да ладно - все знают что он был депутатом каломйского и в плену его лицо майдана "никто не узнал"
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12.04.2022 19:34 Ответить
ну Беня тоді добрбатів озброював, разом з Аваковим, коли Турчинов ссал це робити. Це не означає, що він Бенін
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12.04.2022 19:45 Ответить
ты будешь беню отмазывать ? этого шлемазла? по гугли из-за чего наши попали в котел - из-за того что батальоны каломойши побежали захватывать комбинаты ахметки ..
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12.04.2022 20:32 Ответить
Це той чел що СБУшнику підошвою по ***лу влупив
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12.04.2022 19:43 Ответить
Парасюк был герой на Майдане, а на войне он салага, во главе колонны техники уничтожают 3, 4 единицы, и в конце 3, 4 единицы, и вся колонна ваша, и только после этого можно ликовать.
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12.04.2022 19:07 Ответить
да он от войны на 100км не подойдет чето все эти блогеры и тв-пиарщики ни разу не ранены или не погибли
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12.04.2022 19:35 Ответить
а ти? пагіб? чи ще ні?
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12.04.2022 21:23 Ответить
нет - это от меня погибают боты и тупые невежды
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12.04.2022 22:07 Ответить
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12.04.2022 19:07 Ответить
Шось у цьому таки є...
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12.04.2022 20:56 Ответить
Нагороду Нозі Поросюка!
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12.04.2022 19:09 Ответить
Ждал продолжения демилитаризации орков, но и за 2 БМД спасибо!
Орк на танке с яйцами оказался. Пока все ********* он прикрыл десантуру. Как же я ждал, что в него ПТУР прилетит, но видимо у него судьба была сгореть в другой день.
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12.04.2022 19:11 Ответить
Под 99 процентами видео с подбитой техникой россиян ( около 800 танков и 2000 БТР),нет фамилий кто это сделал. А Володя-молодец, режет правду матку!
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12.04.2022 19:12 Ответить
Шкода Парасюк не читає газету АиФ, там описано такі подвиги асвабадітєлєй, що діди відпочивають. Наприклад, розповідь командира танкової роти як під Харковом розбили базу правого сектора, танкісти ВСУ тільки помітивши російську техніки підняли дула танків і втекли, залишивши нові машини з повним БК. Командир стверджує , що це вже не перший випадок коли ворог тікає тільки побачивши здалеку грізну армію рф.
Або інша чудова історії: боєць Борис (прізвище не вказано) одноосібно вступив в бій з посиленим взводом нацистів, далі по тексту борис вже б"ється з колоною ворога, за 1 хв робить 4 постріла з неназваної зброї та підбиває танк, бмп і 2 камази.
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12.04.2022 19:21 Ответить
Опача. Полтора месяца в засаде был? Или в информпространство не пускали?
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12.04.2022 19:24 Ответить
хайпожоры вылазят перед выборами и на войне -но при этом ни разу не ранены не убиты как парасюк билецкий и остальные политические мажоры
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12.04.2022 19:40 Ответить
До модернизированных в современном смысле им сильно далеко. Но хоть так.
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12.04.2022 19:48 Ответить
Я надеялся, что наши смотрят на них с байрактара, надеялся, что в.***** напоследок.
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12.04.2022 20:15 Ответить
Артой накрили їх потім!процентів 70 ліквідовано.
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12.04.2022 21:52 Ответить
 
 