Попадание российской ракеты в дом в Харькове. ВИДЕО
В сеть выложили кадры попадания российской ракеты в дом в Харькове.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Интенсивность обстрелов Харькова выросла, оккупанты расширили географию бомбардировок, - Терехов
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+42 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий12.04.2022 20:25
+12 Саша Пончик
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+9 Alex Sav #513490
показать весь комментарий12.04.2022 20:30
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https://www.youtube.com/channel/UCy5b-sB7d6r6y50EWkdRnGA/featured
Хто не володіє англійською, використовуйте текст, приведений нижче.
Channel established to propagate violence and justify crimes by russian military personals in the war against Ukraine
Я не думаю багато обслуговуючого персоналу Google володіють регіанальними мовами але усі мусят знати англійську.
4 несовершеннолетних детей, мог бы сидеть курить бамбук в ЕС
Многолетний капитан сборной Украины по теннису киевлянин Сергей Стаховский.
3 несовершеннолетних детей, мог бы сидеть курить бамбук в ЕС
А ОНИ ЗАЩИЩАЮТ ХАРЬКОВ!
по профилю.
там в одной из комнат сейчас вырабатывают оружейный плутоний, в другой - носители для боеголовок, остальные помещения отведены под лаборатории химического и бактериологического оружия.