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Попадание российской ракеты в дом в Харькове. ВИДЕО

В сеть выложили кадры попадания российской ракеты в дом в Харькове.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интенсивность обстрелов Харькова выросла, оккупанты расширили географию бомбардировок, - Терехов

обстрел (27292) ракеты (3574) Харьков (7507)


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Топ комментарии
+42
Собственник "Агротрейд" харьковчанин Всеволод Кожемяко.
4 несовершеннолетних детей, мог бы сидеть курить бамбук в ЕС

Многолетний капитан сборной Украины по теннису киевлянин Сергей Стаховский.
3 несовершеннолетних детей, мог бы сидеть курить бамбук в ЕС

А ОНИ ЗАЩИЩАЮТ ХАРЬКОВ!

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12.04.2022 20:25
+12
Там на последнем этаже куда попала ракета был самый крупный в Украине завод по производству гранат и патронов. Завтра это скажет скабеева своим сливным бачком.
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12.04.2022 20:29
+9
я б з великим задоволенням переглянув відео -де на путлера на червоній площі падає атомна бомба і знищує прокляте створіння разом з мацквою
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12.04.2022 20:30
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Правила форума Совет форумчан
Смотрим и вспоминаем ! присоединяемся https://www.youtube.com/watch?v=xrCI2iOvSrg

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12.04.2022 20:18 Ответить
Да биджо красиво ху.ла опустил.
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12.04.2022 20:36 Ответить
нужна допомога заблочить кремлевского пропагандона ютубера, накидайте жалоб плз
https://www.youtube.com/channel/UCy5b-sB7d6r6y50EWkdRnGA/featured
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12.04.2022 20:22 Ответить
сделал
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12.04.2022 20:27 Ответить
Где? Пожаловаться - нужно открывать конкретное видео? но тогда не канал блокируется, а конктерное видео... как канал?
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12.04.2022 20:38 Ответить
заходишь на канал. там в верхней строке выбираешь "о канале". жмешь, в правой части флажок. жми на него и там четыре варианта жалобы. выбираешь пожаловаться на пользователя ну дальше по алгоритму
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12.04.2022 21:09 Ответить
Також.
Хто не володіє англійською, використовуйте текст, приведений нижче.

Channel established to propagate violence and justify crimes by russian military personals in the war against Ukraine
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12.04.2022 20:51 Ответить
Лучше писать по-английски?
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12.04.2022 22:03 Ответить
Напевно краще англійською.
Я не думаю багато обслуговуючого персоналу Google володіють регіанальними мовами але усі мусят знати англійську.
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12.04.2022 22:12 Ответить
Готово
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12.04.2022 20:32 Ответить
Полетів страйк
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12.04.2022 20:40 Ответить
зроблено! Коли вже того рижого козла замочать? Остогидло бачити його противну морду!
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12.04.2022 21:48 Ответить
Собственник "Агротрейд" харьковчанин Всеволод Кожемяко.
4 несовершеннолетних детей, мог бы сидеть курить бамбук в ЕС

Многолетний капитан сборной Украины по теннису киевлянин Сергей Стаховский.
3 несовершеннолетних детей, мог бы сидеть курить бамбук в ЕС

А ОНИ ЗАЩИЩАЮТ ХАРЬКОВ!

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12.04.2022 20:25 Ответить
Величезна Дяка! Героям Слава !❤️❤️
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12.04.2022 20:43 Ответить
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12.04.2022 20:49 Ответить
Там на последнем этаже куда попала ракета был самый крупный в Украине завод по производству гранат и патронов. Завтра это скажет скабеева своим сливным бачком.
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12.04.2022 20:29 Ответить
Или снайперская огневая точка....
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12.04.2022 21:44 Ответить
он уже давно не работал.
по профилю.
там в одной из комнат сейчас вырабатывают оружейный плутоний, в другой - носители для боеголовок, остальные помещения отведены под лаборатории химического и бактериологического оружия.
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12.04.2022 23:40 Ответить
какой район?
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12.04.2022 20:29 Ответить
А автор роліка чітко знав, куди має бути прильот...
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12.04.2022 20:30 Ответить
А панорамна камера?
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12.04.2022 20:31 Ответить
Навіщо кацапу знати про такі тонкощі?
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12.04.2022 20:36 Ответить
Дурників багато по коментах шарахається... Почитай вимоги законодавства, що можна викладати в простір, а що ні... Панорамні...
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12.04.2022 21:19 Ответить
я б з великим задоволенням переглянув відео -де на путлера на червоній площі падає атомна бомба і знищує прокляте створіння разом з мацквою
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12.04.2022 20:30 Ответить
хм, а ну, назви статью закона , на який ти натякаєш.
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12.04.2022 20:34 Ответить
Да это рыло кацапское думает,что оно очень остроумное.
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12.04.2022 20:37 Ответить
в законопроекті №7189 про "публікацію місця" "факта попадання мультяшних ракет та снярядів" чи чогось іншого не зустрічається ні слова. Там виключно мова йде про "Розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України, або без отримання письмового дозволу Генерального штабу Збройних сил України на її розповсюдження, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, -"
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12.04.2022 21:21 Ответить
это дерьмо свиноцабачье стебётся - похоже очередное Во-Во...
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12.04.2022 21:10 Ответить
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12.04.2022 20:36 Ответить
Цікаво - а товстий вилизувач тарілок може вважатися офіційним джерелом інформації?
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12.04.2022 20:53 Ответить
Сам ти свинособака, уйобок!
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12.04.2022 21:43 Ответить
 
 