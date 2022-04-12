Попадание российской ракеты в дом в Харькове. ВИДЕО

В сеть выложили кадры попадания российской ракеты в дом в Харькове.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

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