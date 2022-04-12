Влучання російської ракети у будинок в Харкові. ВIДЕО

У мережу виклали кадри потрапляння російської ракети у будинок Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

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