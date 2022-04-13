Уничтожение вражеской техники 58-й ОМПБр с беспилотника. ВИДЕО

58-я отдельная мотопехотная бригада опубликовала видео уничтожения вражеской техники из беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"День не прошел даром. Улучшаем общую статистику потерь врага", - отмечается в сообщении.





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