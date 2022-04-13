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Уничтожение вражеской техники 58-й ОМПБр с беспилотника. ВИДЕО

58-я отдельная мотопехотная бригада опубликовала видео уничтожения вражеской техники из беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"День не прошел даром. Улучшаем общую статистику потерь врага", - отмечается в сообщении.


Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сейчас мы увидим некоторые суперсовременные технические решения": ВСУ провели "Анбоксинг" беспилотника российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3634) 58 отдельная мотопехотная бригада (115)


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Топ комментарии
+20
КрасівоЄ
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13.04.2022 02:35
+19
Хунта ставит лайк
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13.04.2022 03:48
+16
Это мины скорее всего. Присобачили к мощному квадрику и вперёд.
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13.04.2022 02:55
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КрасівоЄ
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13.04.2022 02:35 Ответить
простєнко і со вкусом
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13.04.2022 02:43 Ответить
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13.04.2022 02:44 Ответить
А що це за БПЛА? Просто висить і бомби скидує?
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13.04.2022 02:45 Ответить
Мультиоптер.
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13.04.2022 08:21 Ответить
А шо, разве так можно было?

Висит аппарат и бросает бомбы куда хочет?
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13.04.2022 02:48 Ответить
Это мины скорее всего. Присобачили к мощному квадрику и вперёд.
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13.04.2022 02:55 Ответить
спецрозробка Артему
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13.04.2022 03:13 Ответить
В інетє пишуть, що турецький вантажний дрон.
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13.04.2022 04:17 Ответить
Схоже на коктейлі молотова
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13.04.2022 04:18 Ответить
Норм накидывает)
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13.04.2022 03:22 Ответить
Хоча б одну атаку Байрактара показали
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13.04.2022 03:38 Ответить
Поки що зьемки с байрактарів не викладають, по прозьбі турецької сторони,але 12кілометрова колона рашистів кудись поділася.
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13.04.2022 07:21 Ответить
Хунта ставит лайк
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13.04.2022 03:48 Ответить
Там і після першого горіло, наступні два не обов'язково думаю
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13.04.2022 03:56 Ответить
Другий краще попав, третій можно було по сусідніх )) Але може стоїть задача напевно, один виліт - одна ціль ))
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13.04.2022 08:23 Ответить
после первого горела трава возле левого переднего катка, это была пристрелка, потом подкорректировались и положили в моторный отсек
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13.04.2022 11:08 Ответить
українська безпілотна життєдайна сила!
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13.04.2022 04:54 Ответить
****!
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13.04.2022 06:04 Ответить
Наш народ нікому не перемогти.
Розказати американцям, що з цивільного дрона і мінометних мін можливо зробити бомбардувальник!!?? у них буде культурний шок.
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13.04.2022 09:24 Ответить
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13.04.2022 10:48 Ответить
Немов у тирі…
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13.04.2022 10:57 Ответить
Щось давно вже немає відео ураження з байрактарів, напевно туркло заборонило постачання ракет, а ******* мовчать, бо це ж лєпший друг.
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13.04.2022 11:04 Ответить
Скорее всего турки попросили не показывать ... ( я надеюсь на этот вариант ) .
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13.04.2022 12:39 Ответить
Відмовлятися від дармової реклами не в звичках османів.
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13.04.2022 13:20 Ответить
Вночі російські танки горять краще: ЗСУ показали знищення бронетехніки окупантів

http://www.facebook.com/watch/?v=737327890776129 www.facebook.com/watch/?v=737327890776129

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13.04.2022 13:11 Ответить
Такое ощущение, что к бпла подсоединили транспортерную ленту с минами.
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13.04.2022 16:35 Ответить
 
 