Уничтожение вражеской техники 58-й ОМПБр с беспилотника. ВИДЕО
58-я отдельная мотопехотная бригада опубликовала видео уничтожения вражеской техники из беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.
"День не прошел даром. Улучшаем общую статистику потерь врага", - отмечается в сообщении.
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Висит аппарат и бросает бомбы куда хочет?
Розказати американцям, що з цивільного дрона і мінометних мін можливо зробити бомбардувальник!!?? у них буде культурний шок.
http://www.facebook.com/watch/?v=737327890776129 www.facebook.com/watch/?v=737327890776129