Знищення ворожої техніки 58-ю ОМПБр з безпілотника. ВIДЕО

58-ма окрема мотопіхотна бригада опублікувала відео нищення ворожої техніки з безпілотника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

"День не пройшов задарма. Покращуємо загальну статистику втрат ворога", - зазначається у повідомленні.

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