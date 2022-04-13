Знищення ворожої техніки 58-ю ОМПБр з безпілотника. ВIДЕО
58-ма окрема мотопіхотна бригада опублікувала відео нищення ворожої техніки з безпілотника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.
"День не пройшов задарма. Покращуємо загальну статистику втрат ворога", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+20 Онотоле Онотольевич
показати весь коментар13.04.2022 02:35
+19 Филипп Филиппович Преображенск
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+16 Вячеслав Галушка
показати весь коментар13.04.2022 02:55
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Висит аппарат и бросает бомбы куда хочет?
Розказати американцям, що з цивільного дрона і мінометних мін можливо зробити бомбардувальник!!?? у них буде культурний шок.
http://www.facebook.com/watch/?v=737327890776129 www.facebook.com/watch/?v=737327890776129