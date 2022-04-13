УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4420 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
24 146 30

Знищення ворожої техніки 58-ю ОМПБр з безпілотника. ВIДЕО

58-ма окрема мотопіхотна бригада опублікувала відео нищення ворожої техніки з безпілотника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади. 

"День не пройшов задарма. Покращуємо загальну статистику втрат ворога", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артилерія 58-ї ОМПБр знищила колону російської техніки: "Палимо з любов'ю, бо бригада Виговського - то суцільна любов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4198) 58 окрема мотопіхотна бригада (113)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
КрасівоЄ
показати весь коментар
13.04.2022 02:35
+19
Хунта ставит лайк
показати весь коментар
13.04.2022 03:48
+16
Это мины скорее всего. Присобачили к мощному квадрику и вперёд.
показати весь коментар
13.04.2022 02:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
КрасівоЄ
показати весь коментар
13.04.2022 02:35 Відповісти
простєнко і со вкусом
показати весь коментар
13.04.2022 02:43 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2022 02:44 Відповісти
А що це за БПЛА? Просто висить і бомби скидує?
показати весь коментар
13.04.2022 02:45 Відповісти
Мультиоптер.
показати весь коментар
13.04.2022 08:21 Відповісти
А шо, разве так можно было?

Висит аппарат и бросает бомбы куда хочет?
показати весь коментар
13.04.2022 02:48 Відповісти
Это мины скорее всего. Присобачили к мощному квадрику и вперёд.
показати весь коментар
13.04.2022 02:55 Відповісти
спецрозробка Артему
показати весь коментар
13.04.2022 03:13 Відповісти
В інетє пишуть, що турецький вантажний дрон.
показати весь коментар
13.04.2022 04:17 Відповісти
Схоже на коктейлі молотова
показати весь коментар
13.04.2022 04:18 Відповісти
Норм накидывает)
показати весь коментар
13.04.2022 03:22 Відповісти
Хоча б одну атаку Байрактара показали
показати весь коментар
13.04.2022 03:38 Відповісти
Поки що зьемки с байрактарів не викладають, по прозьбі турецької сторони,але 12кілометрова колона рашистів кудись поділася.
показати весь коментар
13.04.2022 07:21 Відповісти
Хунта ставит лайк
показати весь коментар
13.04.2022 03:48 Відповісти
Там і після першого горіло, наступні два не обов'язково думаю
показати весь коментар
13.04.2022 03:56 Відповісти
Другий краще попав, третій можно було по сусідніх )) Але може стоїть задача напевно, один виліт - одна ціль ))
показати весь коментар
13.04.2022 08:23 Відповісти
после первого горела трава возле левого переднего катка, это была пристрелка, потом подкорректировались и положили в моторный отсек
показати весь коментар
13.04.2022 11:08 Відповісти
українська безпілотна життєдайна сила!
показати весь коментар
13.04.2022 04:54 Відповісти
****!
показати весь коментар
13.04.2022 06:04 Відповісти
Наш народ нікому не перемогти.
Розказати американцям, що з цивільного дрона і мінометних мін можливо зробити бомбардувальник!!?? у них буде культурний шок.
показати весь коментар
13.04.2022 09:24 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2022 10:48 Відповісти
Немов у тирі…
показати весь коментар
13.04.2022 10:57 Відповісти
Щось давно вже немає відео ураження з байрактарів, напевно туркло заборонило постачання ракет, а ******* мовчать, бо це ж лєпший друг.
показати весь коментар
13.04.2022 11:04 Відповісти
Скорее всего турки попросили не показывать ... ( я надеюсь на этот вариант ) .
показати весь коментар
13.04.2022 12:39 Відповісти
Відмовлятися від дармової реклами не в звичках османів.
показати весь коментар
13.04.2022 13:20 Відповісти
Вночі російські танки горять краще: ЗСУ показали знищення бронетехніки окупантів

http://www.facebook.com/watch/?v=737327890776129 www.facebook.com/watch/?v=737327890776129

показати весь коментар
13.04.2022 13:11 Відповісти
Такое ощущение, что к бпла подсоединили транспортерную ленту с минами.
показати весь коментар
13.04.2022 16:35 Відповісти
 
 