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"Побег через Приднестровье готовила ФСБ", - охранник Медведчука Таран. ВИДЕО

Телохранитель Медведчука Андрей Таран на допросе в СБУ рассказал детали подготовки побега Медведчука в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, охранник Медведчука Андрей Таран рассказал, в частности, что побег готовился ФСБ и пересечение границы должно было произойти в непризнанном Приднестровье.

"В мои обязанности входила охрана дома и Медведчука. Я слышал его разговоры со своей женой. Они были уверены, что "ФСБ все сделает, ФСБ поможет"... Через минут 20-25 в калитку позвонили и я увидел мужчину в черной форме. Он поднялся с Медведчуком наверх, а уже через 10 минут Медведчук вышел в украинской военной форме. При разговоре с Марченко, Медведчук отмечал, что скорее всего бегство из страны будет происходить через Приднестровье", - рассказал охранник.

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Автор: 

задержание (6679) Медведчук Виктор (1789)


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Топ комментарии
+44
Пішов нах до бєні...Ну тепер бєня зробить "зрадником" Порошенка (ось для чого "спіймали мертвечука)..міжнародний злодій не може заспокоїтись зате, що забрали Приват (хоча він вже відбив його не раз і не 7 млд.доларів) і монобанк-це мало...Вофік,якщо найближчим часом ,бєнякаламой не буде депортованний в США ....то всі оці затримання ,скрути в трубочку і засунь собі і бєні в інструмент яким ти граєш по роялю!!!Ренегати,******. Кров льється по Україні рікою у бєні-президентська компанія.... бріфінги,бріфінги давай бєнядіктова,піаніст......і інші....шоу починається!Лікті кусають,що не встигли до війни провести таку оборудку...де тепер портнов,мабуть теж напоготові!Українці не зачаровуйтесь,нас вбивають....а оці граються!
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13.04.2022 19:47
+26
О, сєріал "студії" студії квартал95 набирає оборотів. Тільки повний ідіот повірить, що мільярдер не може купити прикордонників аби опинитися закордоном. Зараз в це не хочеться вірити, однак є відчуття, що нас найопують відволікаючи увагу від більш значущих зальотів влади.
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13.04.2022 19:53
+25
Ну так, звісно і браслет зняло фсб і вивезло фіг зна куди фсб, звісно татарова треба прикрити. Ще портнова в кайданках чекаю, тоді може повірю.
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13.04.2022 19:52
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Пішов нах до бєні...Ну тепер бєня зробить "зрадником" Порошенка (ось для чого "спіймали мертвечука)..міжнародний злодій не може заспокоїтись зате, що забрали Приват (хоча він вже відбив його не раз і не 7 млд.доларів) і монобанк-це мало...Вофік,якщо найближчим часом ,бєнякаламой не буде депортованний в США ....то всі оці затримання ,скрути в трубочку і засунь собі і бєні в інструмент яким ти граєш по роялю!!!Ренегати,******. Кров льється по Україні рікою у бєні-президентська компанія.... бріфінги,бріфінги давай бєнядіктова,піаніст......і інші....шоу починається!Лікті кусають,що не встигли до війни провести таку оборудку...де тепер портнов,мабуть теж напоготові!Українці не зачаровуйтесь,нас вбивають....а оці граються!
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13.04.2022 19:47 Ответить
Ваша правда.
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13.04.2022 19:50 Ответить
Слышь, ты свежезаброшенный,это ты не знаешь, что твою регистрацию видно - назад в ОПу
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13.04.2022 20:22 Ответить
Грубо, но справедливо..
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13.04.2022 20:21 Ответить
Так саме Бєня і є головним винуватцем війни, будучи міжнародним ізгоєм, за ціну немалу хотів злитися в рашку разом з Україною. А кацапи, то-кацапи: "самі вазьмём"... Уроди моральні.
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13.04.2022 21:26 Ответить
о, у ботов истерика. на воре и шапка горит.
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14.04.2022 05:18 Ответить
Ты смотри, как красиво играет по нотам, прям Адажио.
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13.04.2022 19:48 Ответить
Знатна відать по ухах надавалі-красниє, аж гарят...
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13.04.2022 19:48 Ответить
не сталося як гадалося.....хвалене фсб тільки прищавих 18річних лібералів здатне пресувати......
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13.04.2022 19:50 Ответить
ХТО ЗАБЕЗПЕЧУВАВ ВТЕЧУ З ПІД ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ?!
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13.04.2022 19:52 Ответить
Ну таке говорити зразу це вже маразм.
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13.04.2022 19:53 Ответить
Її небуло,послухайте початок
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13.04.2022 19:58 Ответить
Це також, але виникає і інше питання. От не тільки щодо втечі Мертвечука, а, наприклад, постачання зброї та й банальної жратви рашистському бандформуванню в Придністров'ї. Варіантів там небагато: або через Україну, або через Румунію (члена НАТО) і вже потім Молдовою - то як саме озброюють і підтримують життєдіяльність тої мерзоти з 24 лютого? Прямого кордону з Кацаплянду там аж ніяк нема, виходу до моря - також. Цікаво, чи не так?
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13.04.2022 20:16 Ответить
план был сложным и простым на вертолете на остров Змеиный пока его захватили рашисты а там на кораблик и морем прямо у Крым... или подводная лодка возле острова самый быстрый способ и неожиданный.. вертушку ПВО просто сбить и не просто если криминал замешан помог смотрящий за Бессарабией как его там погонялово РУМЫН -ОЛЕГ ПОПЕСКУ... отсиживается в Румынии могли и окно на границе сделать... и через Румынию опять же к морю... а там на корабль или подводную лодку...
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13.04.2022 21:58 Ответить
Ухи-ухи-ухи))))
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13.04.2022 19:52 Ответить
Ну так, звісно і браслет зняло фсб і вивезло фіг зна куди фсб, звісно татарова треба прикрити. Ще портнова в кайданках чекаю, тоді може повірю.
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13.04.2022 19:52 Ответить
ТК Печерский холм

Новость о задержании Виктора Медведчука естественно вызвала фурор среди абсолютного большинства украинцев. Задержанию Медведчука радовались в прозападном лагере, при чем сторонники одновременно и Зеленского, и Порошенко, и Разумкова, и Тимошенко, и Рудык. Задержанию Медведчука радовались среди активных деятелей некогда всесильной Партии Регионов, трансформировавшейся в «Опозиционный блок». Медведчук там никогда не был своим. Более того. Часть депутатов ОПЗЖ вчера старательно жевала лимоны, чтобы не выглядеть слишком довольной. Естественно речь о группе Бойко-Левочкина.

🤷🏻‍♂️Не хочется портить людям ликование, однако мы повода для радости не видим. Если вы не готовы воспринимать суровую реальность, дальше лучше не читайте. Ничего хорошего мы вам не расскажем.

😮Единственное, что сейчас можно предъявить Медведчуку, это побег из-под домашнего ареста. Сам факт конечно прискорбный. Однако.

✏️Прошла информация, что Медведчук был задержан где-то в Киевской области. Мы совершенно не удивимся, если окажется что «прятался» он где-то в районе села Боровая между Фастовом и Васильковым. Дело в том, что Медведчук в Боровой вырос и закончил школу. А еще 27 февраля адвокат Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что Медведчук был эвакуирован в безопасное место.Очевидно, защита Медведчука будет сейчас доказывать, что Медведчук пребывал у родственников, поскольку в прифронтовом Киеве боялся расправы со стороны вооруженных националистов. Т е, нормы домашнего ареста он нарушил чисто формально, т к из Киевской области никуда не сбежал.

🤓Кстати, большой привет политэкспертам-двоечникам вроде бывшего луганского прокурора-взяточника, ныне ведущего канала «Рада» Сергея Иванова, утверждавшего, будто бы Медведчука вывез из Киева российский спецназ. Советуем Иванову меньше пить, а то он еще и звездный десант увидит.

🤑Впрочем, Медведчук может сейчас запросто потянуть время, чтобы дать возможность адвокатам тщательнее подготовиться к судебным слушаниям. Наши источники утверждают, что с Медведчуком сейчас начнут торговаться представители Офиса президента. Ему будут предлагать судебные поблажки в обмен на показания против Петра Порошенко, по поводу которого у ОП болезненный пунктик. К глубокой радости Ахметова.

⚖️Теоретически договориться ОП (читайте - Ермаку) и Медведчуку ничего не мешает, Порошенко Медведчук ненавидит еще со времен Оранжевой революции и с радостью подставит ему подножку. Но. Дело в том, что давая показания против Порошенко, Медведчук по сути, должен будет признать свою вину. А признавать вину Медведчук совершенно не торопится. Благо, еще неизвестно сумеют ли прокуроры Венедиктовой его вину доказать? Они только что по Порошенко проспали продление меры пресечения. Очевидно, не захотели продолжать спектакль.

🤦🏼Повторим, предъявить Медведчуку могут только одно - побег из-под домашнего ареста, который при ближайшем рассмотрении и не побег вовсе. Предложение Зеленского менять Медведчука на украинских пленных выглядит просто смешно. Что будут делать в ОП, если гражданин Украины Медведчук от обмена откажется?! Дешевый пиар на каждом шагу. Однако и это не все.

🤭На Медведчука вполне могут работать отдельные личности внутри самого ОП. Мы уже обращали внимание на странность санкций против Медведчука. Все санкции наложены СНБО, их до сих пор не узаконил ни один суд. Ясно-понятно, Медведчук рано или поздно оспорит все санкции в европейских судах и тогда украинский бюджет будет должен ему миллионные суммы. Очевидно, кто-то надоумил руководство страны ввести протии Медведчука именно такие санкции.

️Знаете, мы не испытываем ни малейших симпатий к Медведчуку, этот интриган всегда обманывал всех кто имел неосторожность ему поверить. Однако в данном случае остается только развести руками. Все сделано в высшей степени непродуманно и на скорую руку. Впечатление создается такое, что задержание Медведчука организовал сам же Медведчук.
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13.04.2022 20:40 Ответить
О, сєріал "студії" студії квартал95 набирає оборотів. Тільки повний ідіот повірить, що мільярдер не може купити прикордонників аби опинитися закордоном. Зараз в це не хочеться вірити, однак є відчуття, що нас найопують відволікаючи увагу від більш значущих зальотів влади.
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13.04.2022 19:53 Ответить
Більше місяця,тримали,аби влаштувати шоу
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13.04.2022 19:56 Ответить
А з Придністров'я - у Молдову? А далі?
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13.04.2022 19:54 Ответить
Тобто,все сталося орієнтовно 23-24 02. Далі потексту
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13.04.2022 19:55 Ответить
💯
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13.04.2022 19:55 Ответить
Витягнули Мертвечука з колоди саме зараз для піару Баканова і відволікання від теми Марійполя
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13.04.2022 19:56 Ответить
Що, знову зрада? Знову щось не так?
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13.04.2022 20:11 Ответить
а де ти за останні 3 роки бачив,шоб щось було "так"?
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13.04.2022 20:19 Ответить
Та вот злякалися, що почне розповідати що й до чого. Як же він так при "патріотах" розбагатів, канали поскупляв, золотой вагон та інше... А при Зе-зрадниках всього цього лишився. НО при цьому винуватий Беня він же приват у госвласність забрав....Аля Соловьёв - Скабєєва.
Ось тільки в наших людей розуму більше ніж в росіян, зрозуміють що й до чого.
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13.04.2022 21:39 Ответить
Оксану путлер нах послал так она эрдогану терь лижет шоб он помог своего упыря освободить
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13.04.2022 19:58 Ответить
"Мы будем отходить в горы. Я дам вам парабеллум."
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13.04.2022 19:58 Ответить
ТА ДОНЕСІТЬ ВЖЕ ХТОСЬ ДО ЦИХ ЗЕЛЕНИХ , СМЕРДЮЧИХ МУХ,ЩО НІХТО НЕ ВІРИТЬ У ЦІ БАЙКИ,ЯК І ЗАГАЛОМ У ВИСТАВУ З «ЗАТРИМАННЯМ»,БО МИ ДУЖЕ ДОБРЕ ЗНАЄМО,ХТО ВИ Є. МИ ПОВІРИМО У ВАШУ ПАТРІОТИЧНІСТЬ, ЯКЩО ЦЯ МЕРЗЕННА ПОТВОРА НА ШИБЕНИЦІ ГОЙДАТИМЕТЬСЯ !!!
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13.04.2022 20:00 Ответить
Зачем через приднестровье...почему козломордые просто не вывезли этого поца в Беларусь ,когда улепетывали?
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13.04.2022 20:01 Ответить
тому,що сценарій вистави писала широка,творча людина,а не раціональна зануда.
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13.04.2022 20:14 Ответить
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14.04.2022 00:00 Ответить
Не Верю.....
навіщо такі канделябри з ПМР, коли могли спокійно через белорашку або на пряму в підорашку під час "відходу" кацапні такого важливого кадра евакуювати.
Я більше повірю в те що той глист переховувався від кума щоб той за яйця не підвісив за гроші злиті в унітаз золотого вагона, мав стати гульяйтером а став живим мерцем, бо ***** в першу чергу вигідно щоб він чайку з полонієм сьорбнув.
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13.04.2022 20:05 Ответить
Глупости. У него было полно вариантов прибиться к отступающим войскам в Киевской области. Кроме этого, полно вариантов. Тут два развития событий- или его уже давно арестовали и придерживали просто этот факт, или он сам петлял всеми силами от раш.военных. Вряд ли его там ждёт судьба Януковича, понимает что его ждут пытки в "несчастный случай" в конечном счёте- слишком он много кремлёвских денег "освоил", а результат для кремля все видят.
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13.04.2022 20:07 Ответить
ЩОЙНО ВЧОРА ПОБАЧИВ ЗАДОВОЛЕНЕ ХЛЄБАЛО СОСІЙЧУК-ОДРАЗУ ВІДЧУВ,ЩО ГОТУЄТЬСЯ ЯКАСЬ ПАДЛЯНА ! НАС ЗАРАЗ ВІДВОЛІКАЮТЬ ВІД ЧОГОСЬ ДУЖЕ ВАЖЛИВОГО І НЕБЕЗПЕЧНОГО ДЛЯ УКРАЇНИ ! ЛЮДИ ! БУДЬТЕ ПИЛЬНИМИ І НЕ ДАЙТЕ ОБДУРИТИ СЕБЕ І УКРАЇНУ !!!
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13.04.2022 20:09 Ответить
От в мене давно питання виникало не тільки щодо втечі Мертвечука, а, наприклад, постачання зброї та й банальної жратви рашистському бандформуванню в Придністров'ї. Варіантів там небагато: або через Україну, або через Румунію (члена НАТО) і вже потім Молдовою - то як саме озброюють і підтримують життєдіяльність тої мерзоти з 24 лютого? Прямого кордону з Кацаплянду там аж ніяк нема, виходу до моря - також. Цікаво, чи не так?
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13.04.2022 20:14 Ответить
А теперь кто готовит"втечу" до мошквы?Да неужели ли...Сам Великий преЗЕдент?
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13.04.2022 20:25 Ответить
ну что господа, ваши ставки у Метрвечука случится в камере внезапный инфаркт или инсульт?
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13.04.2022 20:32 Ответить
Вже давав на іншій сторінці таку версію :була охорона особисто бакановим майбутнього гауляйтера мертвечука десь на секретній явці до "Кіев за трі дня". Але все пішло не так з відомих причин. Далі договорняки з ****** не пройшли і ситуація кащеєм зависла в повітрі. І як тільки вчора ***** бовкнув, що Україна не виконує Стамбульський протокол, тримати кащея зниклим втратило сенс.І поки не буде ясного і доказового пояснення від влади як реально появився в кайданках наш песонаж, ця версія є вірогідною.А відносно показів цього охоронника- де він падлюкка був і чим думав півтора місяця ? Не знав що об"єкт в розшуку? А тепер такий вумний співає соловейком? Знову нам деякі сумнівні діячі владні хочуть навішити локшину.
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13.04.2022 20:39 Ответить
Насправді,це ляпас НАРОДУ УКРАЇНИ...оце...теж кадирівський бомжик...тільки помитий і протравлені ********** в бороді...іди ***** до бєнікаламоя...й не смішіть: спасли мертвечука від фсб росії....може дати йому героя?Можете арештувати майно і відпустити...але яка гра бєніренигата???Дати всім сбушникам ,що приймали участь по спасінню (затриманню) -" героя посмертно" або відправити в Маріуполь до Азова разом з куркою бєнядіктовую!Іспанський стид-народу кинули кістку на фоні гибелі десятків тисяч замордованних українців....про що оце....БОЖЕ,як противно і не сумісно з тим жахом що є!!!
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13.04.2022 20:42 Ответить
Я не поняла - из Приднестровья летают самолеты в мацкву ???? Через какое пространство ?
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13.04.2022 21:18 Ответить
Дааа! Не верит "мудрый нарид" законно избранной власти. Некрасиво...
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13.04.2022 21:32 Ответить
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZXmViBipZu-zOpxvo-pYKIViWYqGiei2ngIVEdaRTkwHwTapOAEEC4H_8B-qourUL-8_-VRGgY3PJFwGvGmlqvnrU3Gj07V3g-vN7cPdzKDgIfFXoaVI-hSCkYqL4eZCek&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVNXmtU6ipEg2jg7wHtPEOR2SjRYr7g5-0cz0slli-1dftQxOe-y-2FlyAVtMtfhvF5fOP9yPjcUVWA0nNZa5sIJiX8osefonvgCtyq79h6gACbqWs_3qWyX2DnQbPNZL_R1yNAmGxHKUirX98CL-Z4bEZp86NtqE_sQ7iKNzJFlQ&__tn__=-]K-y-R 23 hrs ·



если медведчука периодически отпускать, то каждой новой поимкой можно достигать эффекта чернобаевки)
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13.04.2022 21:42 Ответить
Все якась бредятина!
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13.04.2022 22:38 Ответить
Как ему уши накрутили
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13.04.2022 23:08 Ответить
фошызды пытали, выбивали показания в застенках.
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14.04.2022 05:20 Ответить
й оце вухате уйбще що не в змоз1 2-х слив зв"язати було особистим "личным охоранником" оксуни з вавою мертвечуками.......???- з1рка в шоц1..., хто ж там кухарем працював,- бомж\шрек, чи шо???
з таким п1дбором кадр1в мертвечук точно зр1внявся з п1дбором кадр1в славетно\бакан1вського сбу....)))- того так шустренько й прийняли шоблу..- тепер ум1ло похоронять вс1 сл1ди причетних - 1 д1ло в шляпц1 мадам мертвечук...(((
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14.04.2022 02:34 Ответить
ой какая страшная зрада в комментах.
шото ботва возбудилась, видать, из хозяин занервничал.
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14.04.2022 05:33 Ответить
а шо це за охоронець такий?

засохлий Термінатор
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14.04.2022 07:59 Ответить
 
 