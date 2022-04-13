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"Втечу через Придністров'я готувала ФСБ", - охоронець Медведчука Таран. ВIДЕО

Охоронець Медведчука Андрій Таран на допиті в СБУ розповів деталі підготовки втечі Медведчука до Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, охоронець Медведчука Андрій Таран розповів, зокрема, що втеча готувалася ФСБ і перетин кордону мав статися у невизнаному Придністров'ї.

"В мої обов'язки входила охорона будинку і Медведчука. Я чув його розмови зі своєю дружиної. Вони були впевнені, що "ФСБ все сделает, ФСБ поможет"... Через хвилин 20-25 в фірточку позвонили і я побачив чоловіка в чорній формі.. Він піднявся з Медведчуком нагору, а вже через 10 хвилин Медведчук вийшов в українській військовій формі. При розмові з Марченко, Медведчук зазначав, що швидше за все втеча з країни відбуватиметься через Придністоров'я", - розповів охоронець.

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Автор: 

затримання (4343) Медведчук Віктор (1707)


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Топ коментарі
+44
Пішов нах до бєні...Ну тепер бєня зробить "зрадником" Порошенка (ось для чого "спіймали мертвечука)..міжнародний злодій не може заспокоїтись зате, що забрали Приват (хоча він вже відбив його не раз і не 7 млд.доларів) і монобанк-це мало...Вофік,якщо найближчим часом ,бєнякаламой не буде депортованний в США ....то всі оці затримання ,скрути в трубочку і засунь собі і бєні в інструмент яким ти граєш по роялю!!!Ренегати,******. Кров льється по Україні рікою у бєні-президентська компанія.... бріфінги,бріфінги давай бєнядіктова,піаніст......і інші....шоу починається!Лікті кусають,що не встигли до війни провести таку оборудку...де тепер портнов,мабуть теж напоготові!Українці не зачаровуйтесь,нас вбивають....а оці граються!
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13.04.2022 19:47
+26
О, сєріал "студії" студії квартал95 набирає оборотів. Тільки повний ідіот повірить, що мільярдер не може купити прикордонників аби опинитися закордоном. Зараз в це не хочеться вірити, однак є відчуття, що нас найопують відволікаючи увагу від більш значущих зальотів влади.
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13.04.2022 19:53
+25
Ну так, звісно і браслет зняло фсб і вивезло фіг зна куди фсб, звісно татарова треба прикрити. Ще портнова в кайданках чекаю, тоді може повірю.
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13.04.2022 19:52
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Пішов нах до бєні...Ну тепер бєня зробить "зрадником" Порошенка (ось для чого "спіймали мертвечука)..міжнародний злодій не може заспокоїтись зате, що забрали Приват (хоча він вже відбив його не раз і не 7 млд.доларів) і монобанк-це мало...Вофік,якщо найближчим часом ,бєнякаламой не буде депортованний в США ....то всі оці затримання ,скрути в трубочку і засунь собі і бєні в інструмент яким ти граєш по роялю!!!Ренегати,******. Кров льється по Україні рікою у бєні-президентська компанія.... бріфінги,бріфінги давай бєнядіктова,піаніст......і інші....шоу починається!Лікті кусають,що не встигли до війни провести таку оборудку...де тепер портнов,мабуть теж напоготові!Українці не зачаровуйтесь,нас вбивають....а оці граються!
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13.04.2022 19:47 Відповісти
Ваша правда.
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13.04.2022 19:50 Відповісти
Слышь, ты свежезаброшенный,это ты не знаешь, что твою регистрацию видно - назад в ОПу
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13.04.2022 20:22 Відповісти
Грубо, но справедливо..
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13.04.2022 20:21 Відповісти
Так саме Бєня і є головним винуватцем війни, будучи міжнародним ізгоєм, за ціну немалу хотів злитися в рашку разом з Україною. А кацапи, то-кацапи: "самі вазьмём"... Уроди моральні.
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13.04.2022 21:26 Відповісти
о, у ботов истерика. на воре и шапка горит.
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14.04.2022 05:18 Відповісти
Ты смотри, как красиво играет по нотам, прям Адажио.
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13.04.2022 19:48 Відповісти
Знатна відать по ухах надавалі-красниє, аж гарят...
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13.04.2022 19:48 Відповісти
не сталося як гадалося.....хвалене фсб тільки прищавих 18річних лібералів здатне пресувати......
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13.04.2022 19:50 Відповісти
ХТО ЗАБЕЗПЕЧУВАВ ВТЕЧУ З ПІД ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ?!
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13.04.2022 19:52 Відповісти
Ну таке говорити зразу це вже маразм.
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13.04.2022 19:53 Відповісти
Її небуло,послухайте початок
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13.04.2022 19:58 Відповісти
Це також, але виникає і інше питання. От не тільки щодо втечі Мертвечука, а, наприклад, постачання зброї та й банальної жратви рашистському бандформуванню в Придністров'ї. Варіантів там небагато: або через Україну, або через Румунію (члена НАТО) і вже потім Молдовою - то як саме озброюють і підтримують життєдіяльність тої мерзоти з 24 лютого? Прямого кордону з Кацаплянду там аж ніяк нема, виходу до моря - також. Цікаво, чи не так?
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13.04.2022 20:16 Відповісти
план был сложным и простым на вертолете на остров Змеиный пока его захватили рашисты а там на кораблик и морем прямо у Крым... или подводная лодка возле острова самый быстрый способ и неожиданный.. вертушку ПВО просто сбить и не просто если криминал замешан помог смотрящий за Бессарабией как его там погонялово РУМЫН -ОЛЕГ ПОПЕСКУ... отсиживается в Румынии могли и окно на границе сделать... и через Румынию опять же к морю... а там на корабль или подводную лодку...
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13.04.2022 21:58 Відповісти
Ухи-ухи-ухи))))
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13.04.2022 19:52 Відповісти
Ну так, звісно і браслет зняло фсб і вивезло фіг зна куди фсб, звісно татарова треба прикрити. Ще портнова в кайданках чекаю, тоді може повірю.
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13.04.2022 19:52 Відповісти
ТК Печерский холм

Новость о задержании Виктора Медведчука естественно вызвала фурор среди абсолютного большинства украинцев. Задержанию Медведчука радовались в прозападном лагере, при чем сторонники одновременно и Зеленского, и Порошенко, и Разумкова, и Тимошенко, и Рудык. Задержанию Медведчука радовались среди активных деятелей некогда всесильной Партии Регионов, трансформировавшейся в «Опозиционный блок». Медведчук там никогда не был своим. Более того. Часть депутатов ОПЗЖ вчера старательно жевала лимоны, чтобы не выглядеть слишком довольной. Естественно речь о группе Бойко-Левочкина.

🤷🏻‍♂️Не хочется портить людям ликование, однако мы повода для радости не видим. Если вы не готовы воспринимать суровую реальность, дальше лучше не читайте. Ничего хорошего мы вам не расскажем.

😮Единственное, что сейчас можно предъявить Медведчуку, это побег из-под домашнего ареста. Сам факт конечно прискорбный. Однако.

✏️Прошла информация, что Медведчук был задержан где-то в Киевской области. Мы совершенно не удивимся, если окажется что «прятался» он где-то в районе села Боровая между Фастовом и Васильковым. Дело в том, что Медведчук в Боровой вырос и закончил школу. А еще 27 февраля адвокат Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что Медведчук был эвакуирован в безопасное место.Очевидно, защита Медведчука будет сейчас доказывать, что Медведчук пребывал у родственников, поскольку в прифронтовом Киеве боялся расправы со стороны вооруженных националистов. Т е, нормы домашнего ареста он нарушил чисто формально, т к из Киевской области никуда не сбежал.

🤓Кстати, большой привет политэкспертам-двоечникам вроде бывшего луганского прокурора-взяточника, ныне ведущего канала «Рада» Сергея Иванова, утверждавшего, будто бы Медведчука вывез из Киева российский спецназ. Советуем Иванову меньше пить, а то он еще и звездный десант увидит.

🤑Впрочем, Медведчук может сейчас запросто потянуть время, чтобы дать возможность адвокатам тщательнее подготовиться к судебным слушаниям. Наши источники утверждают, что с Медведчуком сейчас начнут торговаться представители Офиса президента. Ему будут предлагать судебные поблажки в обмен на показания против Петра Порошенко, по поводу которого у ОП болезненный пунктик. К глубокой радости Ахметова.

⚖️Теоретически договориться ОП (читайте - Ермаку) и Медведчуку ничего не мешает, Порошенко Медведчук ненавидит еще со времен Оранжевой революции и с радостью подставит ему подножку. Но. Дело в том, что давая показания против Порошенко, Медведчук по сути, должен будет признать свою вину. А признавать вину Медведчук совершенно не торопится. Благо, еще неизвестно сумеют ли прокуроры Венедиктовой его вину доказать? Они только что по Порошенко проспали продление меры пресечения. Очевидно, не захотели продолжать спектакль.

🤦🏼Повторим, предъявить Медведчуку могут только одно - побег из-под домашнего ареста, который при ближайшем рассмотрении и не побег вовсе. Предложение Зеленского менять Медведчука на украинских пленных выглядит просто смешно. Что будут делать в ОП, если гражданин Украины Медведчук от обмена откажется?! Дешевый пиар на каждом шагу. Однако и это не все.

🤭На Медведчука вполне могут работать отдельные личности внутри самого ОП. Мы уже обращали внимание на странность санкций против Медведчука. Все санкции наложены СНБО, их до сих пор не узаконил ни один суд. Ясно-понятно, Медведчук рано или поздно оспорит все санкции в европейских судах и тогда украинский бюджет будет должен ему миллионные суммы. Очевидно, кто-то надоумил руководство страны ввести протии Медведчука именно такие санкции.

️Знаете, мы не испытываем ни малейших симпатий к Медведчуку, этот интриган всегда обманывал всех кто имел неосторожность ему поверить. Однако в данном случае остается только развести руками. Все сделано в высшей степени непродуманно и на скорую руку. Впечатление создается такое, что задержание Медведчука организовал сам же Медведчук.
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13.04.2022 20:40 Відповісти
О, сєріал "студії" студії квартал95 набирає оборотів. Тільки повний ідіот повірить, що мільярдер не може купити прикордонників аби опинитися закордоном. Зараз в це не хочеться вірити, однак є відчуття, що нас найопують відволікаючи увагу від більш значущих зальотів влади.
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13.04.2022 19:53 Відповісти
Більше місяця,тримали,аби влаштувати шоу
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13.04.2022 19:56 Відповісти
А з Придністров'я - у Молдову? А далі?
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13.04.2022 19:54 Відповісти
Тобто,все сталося орієнтовно 23-24 02. Далі потексту
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13.04.2022 19:55 Відповісти
💯
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13.04.2022 19:55 Відповісти
Витягнули Мертвечука з колоди саме зараз для піару Баканова і відволікання від теми Марійполя
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13.04.2022 19:56 Відповісти
Що, знову зрада? Знову щось не так?
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13.04.2022 20:11 Відповісти
а де ти за останні 3 роки бачив,шоб щось було "так"?
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13.04.2022 20:19 Відповісти
Та вот злякалися, що почне розповідати що й до чого. Як же він так при "патріотах" розбагатів, канали поскупляв, золотой вагон та інше... А при Зе-зрадниках всього цього лишився. НО при цьому винуватий Беня він же приват у госвласність забрав....Аля Соловьёв - Скабєєва.
Ось тільки в наших людей розуму більше ніж в росіян, зрозуміють що й до чого.
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13.04.2022 21:39 Відповісти
Оксану путлер нах послал так она эрдогану терь лижет шоб он помог своего упыря освободить
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13.04.2022 19:58 Відповісти
"Мы будем отходить в горы. Я дам вам парабеллум."
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13.04.2022 19:58 Відповісти
ТА ДОНЕСІТЬ ВЖЕ ХТОСЬ ДО ЦИХ ЗЕЛЕНИХ , СМЕРДЮЧИХ МУХ,ЩО НІХТО НЕ ВІРИТЬ У ЦІ БАЙКИ,ЯК І ЗАГАЛОМ У ВИСТАВУ З «ЗАТРИМАННЯМ»,БО МИ ДУЖЕ ДОБРЕ ЗНАЄМО,ХТО ВИ Є. МИ ПОВІРИМО У ВАШУ ПАТРІОТИЧНІСТЬ, ЯКЩО ЦЯ МЕРЗЕННА ПОТВОРА НА ШИБЕНИЦІ ГОЙДАТИМЕТЬСЯ !!!
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13.04.2022 20:00 Відповісти
Зачем через приднестровье...почему козломордые просто не вывезли этого поца в Беларусь ,когда улепетывали?
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13.04.2022 20:01 Відповісти
тому,що сценарій вистави писала широка,творча людина,а не раціональна зануда.
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13.04.2022 20:14 Відповісти
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14.04.2022 00:00 Відповісти
Не Верю.....
навіщо такі канделябри з ПМР, коли могли спокійно через белорашку або на пряму в підорашку під час "відходу" кацапні такого важливого кадра евакуювати.
Я більше повірю в те що той глист переховувався від кума щоб той за яйця не підвісив за гроші злиті в унітаз золотого вагона, мав стати гульяйтером а став живим мерцем, бо ***** в першу чергу вигідно щоб він чайку з полонієм сьорбнув.
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13.04.2022 20:05 Відповісти
Глупости. У него было полно вариантов прибиться к отступающим войскам в Киевской области. Кроме этого, полно вариантов. Тут два развития событий- или его уже давно арестовали и придерживали просто этот факт, или он сам петлял всеми силами от раш.военных. Вряд ли его там ждёт судьба Януковича, понимает что его ждут пытки в "несчастный случай" в конечном счёте- слишком он много кремлёвских денег "освоил", а результат для кремля все видят.
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13.04.2022 20:07 Відповісти
ЩОЙНО ВЧОРА ПОБАЧИВ ЗАДОВОЛЕНЕ ХЛЄБАЛО СОСІЙЧУК-ОДРАЗУ ВІДЧУВ,ЩО ГОТУЄТЬСЯ ЯКАСЬ ПАДЛЯНА ! НАС ЗАРАЗ ВІДВОЛІКАЮТЬ ВІД ЧОГОСЬ ДУЖЕ ВАЖЛИВОГО І НЕБЕЗПЕЧНОГО ДЛЯ УКРАЇНИ ! ЛЮДИ ! БУДЬТЕ ПИЛЬНИМИ І НЕ ДАЙТЕ ОБДУРИТИ СЕБЕ І УКРАЇНУ !!!
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13.04.2022 20:09 Відповісти
От в мене давно питання виникало не тільки щодо втечі Мертвечука, а, наприклад, постачання зброї та й банальної жратви рашистському бандформуванню в Придністров'ї. Варіантів там небагато: або через Україну, або через Румунію (члена НАТО) і вже потім Молдовою - то як саме озброюють і підтримують життєдіяльність тої мерзоти з 24 лютого? Прямого кордону з Кацаплянду там аж ніяк нема, виходу до моря - також. Цікаво, чи не так?
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13.04.2022 20:14 Відповісти
А теперь кто готовит"втечу" до мошквы?Да неужели ли...Сам Великий преЗЕдент?
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13.04.2022 20:25 Відповісти
ну что господа, ваши ставки у Метрвечука случится в камере внезапный инфаркт или инсульт?
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13.04.2022 20:32 Відповісти
Вже давав на іншій сторінці таку версію :була охорона особисто бакановим майбутнього гауляйтера мертвечука десь на секретній явці до "Кіев за трі дня". Але все пішло не так з відомих причин. Далі договорняки з ****** не пройшли і ситуація кащеєм зависла в повітрі. І як тільки вчора ***** бовкнув, що Україна не виконує Стамбульський протокол, тримати кащея зниклим втратило сенс.І поки не буде ясного і доказового пояснення від влади як реально появився в кайданках наш песонаж, ця версія є вірогідною.А відносно показів цього охоронника- де він падлюкка був і чим думав півтора місяця ? Не знав що об"єкт в розшуку? А тепер такий вумний співає соловейком? Знову нам деякі сумнівні діячі владні хочуть навішити локшину.
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13.04.2022 20:39 Відповісти
Насправді,це ляпас НАРОДУ УКРАЇНИ...оце...теж кадирівський бомжик...тільки помитий і протравлені ********** в бороді...іди ***** до бєнікаламоя...й не смішіть: спасли мертвечука від фсб росії....може дати йому героя?Можете арештувати майно і відпустити...але яка гра бєніренигата???Дати всім сбушникам ,що приймали участь по спасінню (затриманню) -" героя посмертно" або відправити в Маріуполь до Азова разом з куркою бєнядіктовую!Іспанський стид-народу кинули кістку на фоні гибелі десятків тисяч замордованних українців....про що оце....БОЖЕ,як противно і не сумісно з тим жахом що є!!!
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13.04.2022 20:42 Відповісти
Я не поняла - из Приднестровья летают самолеты в мацкву ???? Через какое пространство ?
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13.04.2022 21:18 Відповісти
Дааа! Не верит "мудрый нарид" законно избранной власти. Некрасиво...
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13.04.2022 21:32 Відповісти
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZXmViBipZu-zOpxvo-pYKIViWYqGiei2ngIVEdaRTkwHwTapOAEEC4H_8B-qourUL-8_-VRGgY3PJFwGvGmlqvnrU3Gj07V3g-vN7cPdzKDgIfFXoaVI-hSCkYqL4eZCek&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVNXmtU6ipEg2jg7wHtPEOR2SjRYr7g5-0cz0slli-1dftQxOe-y-2FlyAVtMtfhvF5fOP9yPjcUVWA0nNZa5sIJiX8osefonvgCtyq79h6gACbqWs_3qWyX2DnQbPNZL_R1yNAmGxHKUirX98CL-Z4bEZp86NtqE_sQ7iKNzJFlQ&__tn__=-]K-y-R 23 hrs ·



если медведчука периодически отпускать, то каждой новой поимкой можно достигать эффекта чернобаевки)
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13.04.2022 21:42 Відповісти
Все якась бредятина!
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13.04.2022 22:38 Відповісти
Как ему уши накрутили
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13.04.2022 23:08 Відповісти
фошызды пытали, выбивали показания в застенках.
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14.04.2022 05:20 Відповісти
й оце вухате уйбще що не в змоз1 2-х слив зв"язати було особистим "личным охоранником" оксуни з вавою мертвечуками.......???- з1рка в шоц1..., хто ж там кухарем працював,- бомж\шрек, чи шо???
з таким п1дбором кадр1в мертвечук точно зр1внявся з п1дбором кадр1в славетно\бакан1вського сбу....)))- того так шустренько й прийняли шоблу..- тепер ум1ло похоронять вс1 сл1ди причетних - 1 д1ло в шляпц1 мадам мертвечук...(((
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14.04.2022 02:34 Відповісти
ой какая страшная зрада в комментах.
шото ботва возбудилась, видать, из хозяин занервничал.
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14.04.2022 05:33 Відповісти
а шо це за охоронець такий?

засохлий Термінатор
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14.04.2022 07:59 Відповісти
 
 