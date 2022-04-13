"Втечу через Придністров'я готувала ФСБ", - охоронець Медведчука Таран. ВIДЕО

Охоронець Медведчука Андрій Таран на допиті в СБУ розповів деталі підготовки втечі Медведчука до Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, охоронець Медведчука Андрій Таран розповів, зокрема, що втеча готувалася ФСБ і перетин кордону мав статися у невизнаному Придністров'ї.

"В мої обов'язки входила охорона будинку і Медведчука. Я чув його розмови зі своєю дружиної. Вони були впевнені, що "ФСБ все сделает, ФСБ поможет"... Через хвилин 20-25 в фірточку позвонили і я побачив чоловіка в чорній формі.. Він піднявся з Медведчуком нагору, а вже через 10 хвилин Медведчук вийшов в українській військовій формі. При розмові з Марченко, Медведчук зазначав, що швидше за все втеча з країни відбуватиметься через Придністоров'я", - розповів охоронець.

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