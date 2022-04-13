"Втечу через Придністров'я готувала ФСБ", - охоронець Медведчука Таран. ВIДЕО
Охоронець Медведчука Андрій Таран на допиті в СБУ розповів деталі підготовки втечі Медведчука до Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, охоронець Медведчука Андрій Таран розповів, зокрема, що втеча готувалася ФСБ і перетин кордону мав статися у невизнаному Придністров'ї.
"В мої обов'язки входила охорона будинку і Медведчука. Я чув його розмови зі своєю дружиної. Вони були впевнені, що "ФСБ все сделает, ФСБ поможет"... Через хвилин 20-25 в фірточку позвонили і я побачив чоловіка в чорній формі.. Він піднявся з Медведчуком нагору, а вже через 10 хвилин Медведчук вийшов в українській військовій формі. При розмові з Марченко, Медведчук зазначав, що швидше за все втеча з країни відбуватиметься через Придністоров'я", - розповів охоронець.
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Новость о задержании Виктора Медведчука естественно вызвала фурор среди абсолютного большинства украинцев. Задержанию Медведчука радовались в прозападном лагере, при чем сторонники одновременно и Зеленского, и Порошенко, и Разумкова, и Тимошенко, и Рудык. Задержанию Медведчука радовались среди активных деятелей некогда всесильной Партии Регионов, трансформировавшейся в «Опозиционный блок». Медведчук там никогда не был своим. Более того. Часть депутатов ОПЗЖ вчера старательно жевала лимоны, чтобы не выглядеть слишком довольной. Естественно речь о группе Бойко-Левочкина.
🤷🏻♂️Не хочется портить людям ликование, однако мы повода для радости не видим. Если вы не готовы воспринимать суровую реальность, дальше лучше не читайте. Ничего хорошего мы вам не расскажем.
😮Единственное, что сейчас можно предъявить Медведчуку, это побег из-под домашнего ареста. Сам факт конечно прискорбный. Однако.
✏️Прошла информация, что Медведчук был задержан где-то в Киевской области. Мы совершенно не удивимся, если окажется что «прятался» он где-то в районе села Боровая между Фастовом и Васильковым. Дело в том, что Медведчук в Боровой вырос и закончил школу. А еще 27 февраля адвокат Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что Медведчук был эвакуирован в безопасное место.Очевидно, защита Медведчука будет сейчас доказывать, что Медведчук пребывал у родственников, поскольку в прифронтовом Киеве боялся расправы со стороны вооруженных националистов. Т е, нормы домашнего ареста он нарушил чисто формально, т к из Киевской области никуда не сбежал.
🤓Кстати, большой привет политэкспертам-двоечникам вроде бывшего луганского прокурора-взяточника, ныне ведущего канала «Рада» Сергея Иванова, утверждавшего, будто бы Медведчука вывез из Киева российский спецназ. Советуем Иванову меньше пить, а то он еще и звездный десант увидит.
🤑Впрочем, Медведчук может сейчас запросто потянуть время, чтобы дать возможность адвокатам тщательнее подготовиться к судебным слушаниям. Наши источники утверждают, что с Медведчуком сейчас начнут торговаться представители Офиса президента. Ему будут предлагать судебные поблажки в обмен на показания против Петра Порошенко, по поводу которого у ОП болезненный пунктик. К глубокой радости Ахметова.
⚖️Теоретически договориться ОП (читайте - Ермаку) и Медведчуку ничего не мешает, Порошенко Медведчук ненавидит еще со времен Оранжевой революции и с радостью подставит ему подножку. Но. Дело в том, что давая показания против Порошенко, Медведчук по сути, должен будет признать свою вину. А признавать вину Медведчук совершенно не торопится. Благо, еще неизвестно сумеют ли прокуроры Венедиктовой его вину доказать? Они только что по Порошенко проспали продление меры пресечения. Очевидно, не захотели продолжать спектакль.
🤦🏼Повторим, предъявить Медведчуку могут только одно - побег из-под домашнего ареста, который при ближайшем рассмотрении и не побег вовсе. Предложение Зеленского менять Медведчука на украинских пленных выглядит просто смешно. Что будут делать в ОП, если гражданин Украины Медведчук от обмена откажется?! Дешевый пиар на каждом шагу. Однако и это не все.
🤭На Медведчука вполне могут работать отдельные личности внутри самого ОП. Мы уже обращали внимание на странность санкций против Медведчука. Все санкции наложены СНБО, их до сих пор не узаконил ни один суд. Ясно-понятно, Медведчук рано или поздно оспорит все санкции в европейских судах и тогда украинский бюджет будет должен ему миллионные суммы. Очевидно, кто-то надоумил руководство страны ввести протии Медведчука именно такие санкции.
️Знаете, мы не испытываем ни малейших симпатий к Медведчуку, этот интриган всегда обманывал всех кто имел неосторожность ему поверить. Однако в данном случае остается только развести руками. Все сделано в высшей степени непродуманно и на скорую руку. Впечатление создается такое, что задержание Медведчука организовал сам же Медведчук.
Ось тільки в наших людей розуму більше ніж в росіян, зрозуміють що й до чого.
навіщо такі канделябри з ПМР, коли могли спокійно через белорашку або на пряму в підорашку під час "відходу" кацапні такого важливого кадра евакуювати.
Я більше повірю в те що той глист переховувався від кума щоб той за яйця не підвісив за гроші злиті в унітаз золотого вагона, мав стати гульяйтером а став живим мерцем, бо ***** в першу чергу вигідно щоб він чайку з полонієм сьорбнув.
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если медведчука периодически отпускать, то каждой новой поимкой можно достигать эффекта чернобаевки)
з таким п1дбором кадр1в мертвечук точно зр1внявся з п1дбором кадр1в славетно\бакан1вського сбу....)))- того так шустренько й прийняли шоблу..- тепер ум1ло похоронять вс1 сл1ди причетних - 1 д1ло в шляпц1 мадам мертвечук...(((
шото ботва возбудилась, видать, из хозяин занервничал.
засохлий Термінатор