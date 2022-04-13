Российские военные сомневаются в своей способности сломать Украину, - Зеленский. ВИДЕО
Вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности.
Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
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+8 Alexsander Sokoloff
показать весь комментарий13.04.2022 23:06
+7 Валерия Ларченко #413106
показать весь комментарий13.04.2022 22:58
+4 Al-Goritm Ain-Moment
показать весь комментарий13.04.2022 23:01
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Всё, что успешно смогли сделать, так это только эту "спецоперацию по денацификации демилитаризации".
Нафиг она теперь в монастыре нужна, если "хахоль ейный" "демилитаризован" по корню?
Она уже и так "безгрешная", вся "денацифицированная" из себя.
Ну разве что в мужской, сойдёт за секретутку, или проститаршу.
Не, скорее будет запуск нового проекта - "Разведёнка", первый сезон. ))
гіркін звичайно - імперське лайно , але все ж - більш менш адекватне .