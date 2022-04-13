Российские военные сомневаются в своей способности сломать Украину, - Зеленский. ВИДЕО

Вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

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