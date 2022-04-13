РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11828 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 818 14

Российские военные сомневаются в своей способности сломать Украину, - Зеленский. ВИДЕО

Вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: Мы не получали сообщения от Офиса президента Германии о визите Штайнмайера в Украину, – Зеленский

Зеленский Владимир (20482)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
"Вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности".

Всё, что успешно смогли сделать, так это только эту "спецоперацию по денацификации демилитаризации".
показать весь комментарий
13.04.2022 23:06
+7
"лихорадочная активность " у козломордых из за того,что они воевать не умеют ,вообще ...говнить ракетами и устраивать геноцид мирным -да,а воевать -нет
показать весь комментарий
13.04.2022 22:58
+4
Дуже розумний і змістовний коментар....
показать весь комментарий
13.04.2022 23:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже розумний і змістовний коментар....
показать весь комментарий
13.04.2022 23:01 Ответить
"лихорадочная активность " у козломордых из за того,что они воевать не умеют ,вообще ...говнить ракетами и устраивать геноцид мирным -да,а воевать -нет
показать весь комментарий
13.04.2022 22:58 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2022 23:15 Ответить
Оптимистично всё же..... пусть не не сомневаются, не способны.
показать весь комментарий
13.04.2022 23:03 Ответить
"Вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности".

Всё, что успешно смогли сделать, так это только эту "спецоперацию по денацификации демилитаризации".
показать весь комментарий
13.04.2022 23:06 Ответить
Небольшая поправка - "они успели сделать".
показать весь комментарий
13.04.2022 23:14 Ответить
уйдёт в монастырь ))
показать весь комментарий
13.04.2022 23:19 Ответить
Вряд ли получится. Гундяй ей теперь благословления на это не даст.
Нафиг она теперь в монастыре нужна, если "хахоль ейный" "демилитаризован" по корню?
Она уже и так "безгрешная", вся "денацифицированная" из себя.
Ну разве что в мужской, сойдёт за секретутку, или проститаршу.
показать весь комментарий
13.04.2022 23:45 Ответить
Холостячка. Новий сезон.
показать весь комментарий
13.04.2022 23:46 Ответить

Не, скорее будет запуск нового проекта - "Разведёнка", первый сезон. ))
показать весь комментарий
13.04.2022 23:50 Ответить
Краще їдь з Києва вовік, а то кацапи будуть в тебе "стріляти", і можуть постраждати нормальні люди
показать весь комментарий
13.04.2022 23:19 Ответить
Ну , доля правди в цьому є .. Достатньо лише послухати кацапського ******** - стрєлкова - гіркіна ,, він вже майже прямо говорить що війну паРаша тупо просрала , і що її верхівці вже прямо зараз - час готуватись до Гааги .
гіркін звичайно - імперське лайно , але все ж - більш менш адекватне .
показать весь комментарий
13.04.2022 23:38 Ответить
Путлєр значить не військовий злочинець, а тільки солдати і офіцери. Пропонує фюреру шукати мир, щоб Рашка не розвалилась. Ну не побивайся ти так за тою рашкою, нехай розвалюється, нехай "назавжди покине міжнародну арену". Ти президент України чи рятівник Путлєра ?
показать весь комментарий
13.04.2022 23:42 Ответить
 
 