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Російські військові сумніваються у своїй здатності зламати Україну, - Зеленський. ВIДЕО

Уся ця гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не отримували повідомлення від Офісу президента Німеччини про візит Штайнмаєра в Україну, – Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23954)


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Топ коментарі
+8
"Вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности".

Всё, что успешно смогли сделать, так это только эту "спецоперацию по денацификации демилитаризации".
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13.04.2022 23:06
+7
"лихорадочная активность " у козломордых из за того,что они воевать не умеют ,вообще ...говнить ракетами и устраивать геноцид мирным -да,а воевать -нет
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13.04.2022 22:58
+4
Дуже розумний і змістовний коментар....
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13.04.2022 23:01
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Дуже розумний і змістовний коментар....
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13.04.2022 23:01 Відповісти
"лихорадочная активность " у козломордых из за того,что они воевать не умеют ,вообще ...говнить ракетами и устраивать геноцид мирным -да,а воевать -нет
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13.04.2022 22:58 Відповісти
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13.04.2022 23:15 Відповісти
Оптимистично всё же..... пусть не не сомневаются, не способны.
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13.04.2022 23:03 Відповісти
"Вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности".

Всё, что успешно смогли сделать, так это только эту "спецоперацию по денацификации демилитаризации".
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13.04.2022 23:06 Відповісти
Небольшая поправка - "они успели сделать".
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13.04.2022 23:14 Відповісти
уйдёт в монастырь ))
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13.04.2022 23:19 Відповісти
Вряд ли получится. Гундяй ей теперь благословления на это не даст.
Нафиг она теперь в монастыре нужна, если "хахоль ейный" "демилитаризован" по корню?
Она уже и так "безгрешная", вся "денацифицированная" из себя.
Ну разве что в мужской, сойдёт за секретутку, или проститаршу.
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13.04.2022 23:45 Відповісти
Холостячка. Новий сезон.
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13.04.2022 23:46 Відповісти

Не, скорее будет запуск нового проекта - "Разведёнка", первый сезон. ))
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13.04.2022 23:50 Відповісти
Краще їдь з Києва вовік, а то кацапи будуть в тебе "стріляти", і можуть постраждати нормальні люди
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13.04.2022 23:19 Відповісти
Ну , доля правди в цьому є .. Достатньо лише послухати кацапського ******** - стрєлкова - гіркіна ,, він вже майже прямо говорить що війну паРаша тупо просрала , і що її верхівці вже прямо зараз - час готуватись до Гааги .
гіркін звичайно - імперське лайно , але все ж - більш менш адекватне .
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13.04.2022 23:38 Відповісти
Путлєр значить не військовий злочинець, а тільки солдати і офіцери. Пропонує фюреру шукати мир, щоб Рашка не розвалилась. Ну не побивайся ти так за тою рашкою, нехай розвалюється, нехай "назавжди покине міжнародну арену". Ти президент України чи рятівник Путлєра ?
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13.04.2022 23:42 Відповісти
 
 