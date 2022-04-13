Російські військові сумніваються у своїй здатності зламати Україну, - Зеленський. ВIДЕО
Уся ця гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість.
Про це глава держави Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+8 Alexsander Sokoloff
показати весь коментар13.04.2022 23:06
+7 Валерия Ларченко #413106
показати весь коментар13.04.2022 22:58
+4 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар13.04.2022 23:01
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Всё, что успешно смогли сделать, так это только эту "спецоперацию по денацификации демилитаризации".
Нафиг она теперь в монастыре нужна, если "хахоль ейный" "демилитаризован" по корню?
Она уже и так "безгрешная", вся "денацифицированная" из себя.
Ну разве что в мужской, сойдёт за секретутку, или проститаршу.
Не, скорее будет запуск нового проекта - "Разведёнка", первый сезон. ))
гіркін звичайно - імперське лайно , але все ж - більш менш адекватне .