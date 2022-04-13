Російські військові сумніваються у своїй здатності зламати Україну, - Зеленський. ВIДЕО

Уся ця гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не отримували повідомлення від Офісу президента Німеччини про візит Штайнмаєра в Україну, – Зеленський