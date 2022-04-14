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"Происходящее в Украине - это геноцид", - Трамп. ВИДЕО

Бывший президент США Дональд Трамп назвал российское военное наступление в Украине "геноцидом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в телефонном интервью телеканалу Fox News.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Признание действий российской армии в Украине геноцидом состоится в США на официальном уровне, - Нуланд

геноцид (416) США (26844) Трамп Дональд (5377)


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Топ комментарии
+72
Неожиданно Трамп уловил коньюктуру будущего
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14.04.2022 13:04
+31
а *****, який очолює цей геноцид - злочинцем не назвав?
Боїться за "пльоночки"?
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14.04.2022 13:04
+24
Воно схоже вже готується до чергових виборів...
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14.04.2022 13:04
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Неожиданно Трамп уловил коньюктуру будущего
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14.04.2022 13:04 Ответить
Хто не з нами той москаль.
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14.04.2022 13:35 Ответить
та Трамп был лучшим другом Путина. Просто последнее время у Пуйла с баблишком туговато, вот отсюда Трамп изменил свое мнение. Завтра Кадыров начнет говорить о геноциде ...
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14.04.2022 14:06 Ответить
Прошу пана подивитись одне з відео https://m.youtube.com/channel/UCerQaVkZZmSAcMMPPz5tDZQ/videos
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14.04.2022 14:26 Ответить
по моему ты дурак, извини конечно. Гогда все это уляжется и всплывет вся правда то вы ужаснетесь о том кто такой байден , и как бернс вел секретные переговоры с йухлом еще в 21 году, и почему афганистану который воевал с маджохедами помогали 100млрд в год тяжелыми вооружениями а украине которая воюет с регулярными частями помогают только изза давления сената и общественности совсем не тем
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14.04.2022 15:35 Ответить
Ну так "откройте" нам глаза - зачем все время "пугать" ....
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14.04.2022 15:49 Ответить
https://youtu.be/1dOUqwQc8OE Начните хотя бы тут
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14.04.2022 15:52 Ответить
Илларионов, серьёзно? Рука-лицо... Этот "провидец" тупо отрабатывает бабло республиканцев для узкочелюстного электората - что поделать, эти дебилы тоже голосуют... Особенно забавно пересмотреть его интервью Солонину за день или два до вторжения... Солонин хоть покаялся, посыпал голову пеплом и удалил со своего канала это феерическую чушь...
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14.04.2022 16:44 Ответить
Trampist , eta pachti chto ruskij , paetamu i havajet ani vsjakuju chush
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14.04.2022 17:54 Ответить
не он один говорит это, мозги включи
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14.04.2022 20:59 Ответить
Слова Трампа после того как Путин признал ДНР и ЛНР
"Вчера я зашел и увидел телеэкран, и я сказал: "Это - гениально". Путин объявляет большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", - сказал Трамп.

"Ситуацию с признанием ЛНР и ДНР 45-й президент США сравнил с положением на южной границе США и назвал действия Путина очень разумными."
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14.04.2022 16:24 Ответить
на первом канале нашел? если есть мозг проанализируй все, если нет свято верь! на дела надо смотреть
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14.04.2022 16:35 Ответить
"Явамниверю!" и "вывсеврети!" - это очень русская песенка, которую трампоиды тоже очень любят "почему-то".
https://www.google.com/search?q=trump+putin+is+a+genius&rlz=1CAGUZK_enUS928US928&sxsrf=APq-**************************--yw:1649948336927&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwixwJTE6JP3AhVFkIkEHT7YBZMQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1188&bih=516&dpr=1.15 trump calls putin a genius over russian invasion
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14.04.2022 18:02 Ответить
на первом канале нашел? если есть мозг проанализируй все, если нет свято верь! на дела надо смотреть
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14.04.2022 16:35 Ответить
Відкрию "велику таємницю" - існує таке поняття як іронія
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14.04.2022 19:45 Ответить
Ну так а Трамп хіба допомагав нам більше за Байдена?
Так, для довідки, допомогу Афгану (і не на 100 млрд. допомоги в рік, 100 млрд. - це сумарні річні затрати США включно з утриманням американських військ) організував Буш-молодший. Так от, Буш-молодший разом із Ромні, Шварценегером і МакКейном покійним категорично виступали ПРОТИ Трампа, бо розуміли, що Трамп - ЦЕ ГАНЬБА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ!
Ідейно Трамп такий республіканець, як я балярина! Від такого республіканця Рейган і Ейзенхауер в могилах перевертаються! Республіканці мають бути а) консервативні б) антиросійські і "яструби Пентагону", як казали при совку.
От МакКейн таким і був і Рейган, і Ейзенхауер, і обидва Буші. А Трамп - ні разу не такий... Мужик, який фоткається в москві в обнімку з напівоголеними моделями - ні разу не консервативний і не антиросійський!
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14.04.2022 18:55 Ответить
для таких как ты главное лишь бы языком метнуть что против русских но нихера на деле не сделать. При трампе х@йло тихо сидел и не рыпался , и гибло наших иожет один в месяц. При байдене йухло понял что все сойдет с рук
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14.04.2022 20:21 Ответить
При Януковиче зуйло сидел тихо и не рыпался. И не гибло ваще никого. А как Януковичя поперли - так сразу и проблемы начались! Правда, додик?
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14.04.2022 20:31 Ответить
Алоха, москалику з гамериканським прапором, у нас війна з 2014. Так, Трамп дав трохи Джавелінів, але це мізер порівняно з тим, що дають зараз! Якби президентом був МакКейн, а не Трамп, то ми б мали на нашій території американську воєнну базу вже і москалі сюди б не сунулися!
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15.04.2022 08:38 Ответить
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14.04.2022 19:17 Ответить
а *****, який очолює цей геноцид - злочинцем не назвав?
Боїться за "пльоночки"?
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14.04.2022 13:04 Ответить
Мальоха поссіківаєтЬ рудий нарцис...
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14.04.2022 13:10 Ответить
Та покажіть же врешті решт ті пльоночьки. З самого 2016-го року всі лякають.
Трамп ***** злочинцем не назвав. А Байден назвав.
Тільки при Трампі ***** сидів тихо. А при Байдені - почав війну. І при Байдені віце-президенті й головному по Україні - окупував Крим і Донбас.
І чому? А тому, що ліваки - лицеміри, вони тільки п#здять, а роблять прямо протилежне.
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14.04.2022 19:50 Ответить
При Януковиче зуйло сидел тихо и не рыпался. И не гибло ваще никого. А как Януковичя поперли - так сразу и Крым и Донбасс оккупировали. А чому?
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14.04.2022 20:32 Ответить
Воно схоже вже готується до чергових виборів...
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14.04.2022 13:04 Ответить
Яка різниця що сказало це чмо, воно вже давно нічого не вирішує
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14.04.2022 13:04 Ответить
Ще як вирішує.
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14.04.2022 13:28 Ответить
Это удивительная новость. Почти как с крейсером, ушедшим на йух.
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14.04.2022 13:05 Ответить
Трамп хоч інколи почав говорити правду? Продовжуй! Може колись в бандерівці запишемо.
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14.04.2022 13:05 Ответить
Так Дональд завжди каже правду - грубо, провокативно, "неполіткоректно", але каже, і за це його ненавидять і цькують. Він щирий, на відміну від лицеміра байдена і всіх його "демократів", себто ліваків і чорних расистів.
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14.04.2022 19:57 Ответить
Купи трампа и получи республиканскую партию впридачу бесплатно.
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14.04.2022 20:34 Ответить
Ось воно шо... ну тепер ми ще будемо обирати хто нам біольше до вподоби, Трамп чи Бідон... хай змагаються хто більше дасть Україні зброї, здорова конкуренція це добре! Слава Капіталізму і ринковій системі
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14.04.2022 13:06 Ответить
Бідон уже збитий льотчик. Він Штати веде до занепаду, що показують нинішні справи хоча б в економіці і правосудді. Україні важливо, щоб Америка була сильною. Тому - Трамп, тут і рівняти нічого.
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14.04.2022 20:01 Ответить
мабуть з'їв шось не те
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14.04.2022 13:07 Ответить
путаться с ****** даже шлюхам западло
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14.04.2022 13:09 Ответить


Молодець, Дональд Іванович!
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14.04.2022 13:10 Ответить
"Зыс ыз джыниус" за три дня не получилось, теперь друго уоуа опять пуйло?
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14.04.2022 13:10 Ответить
Був би зараз при владі Трамп, ***** б навіть не наважився напасти.
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14.04.2022 13:11 Ответить
Не мели єрунди. Трамп це ************
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14.04.2022 13:13 Ответить
Вряд ли в США есть ************. Но в международной политике Трамп был как слон в посудной лавке. Он просто не мог решать мировые проблемы.
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14.04.2022 13:19 Ответить
Тому що твоє лівацьке телебачення тобі так сказало.
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14.04.2022 13:40 Ответить
Потому что Трамп сказал, что верит путлеру, а не своей разведке. И вообще путлер - кумир трампа.
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14.04.2022 20:39 Ответить
Хто це сказав?
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14.04.2022 14:36 Ответить
Ну откуда этот бред? При трампе Иран расхерачил ракетами американскую базу в Ираке. Погибло 30 человек. Трамп сказал, что Иран жестоко поплатится и ... обосрался. В ответ США не сделали НИЧЕГО. Так что не нужно здесь сказки рассказывать про могучего Трампа.
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14.04.2022 13:16 Ответить
никто не погиб,а 50 человек получили контузии
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14.04.2022 18:11 Ответить
Я бы не доверял ни одному источнику. Сразу заявляли, что было 30 погибших. Потом США заявили об отсутствии погибших (потому что воевать с Ираном они не хотели, а признать эффективным удар Ирана и не ответить на него - это опустить авторитет США ниже плинтуса), а Иран заявил о 80 погибших (потому что им нужно было показать, какие они крутые). Истина в таких случаях обычно где-то посередине. У Ирана есть современные беспилотники и ракетное вооружение. Поэтому в удар 15-ю ракетами без жертв совсем не верю.
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14.04.2022 18:28 Ответить
Згоден. І взагалі, міф про проросійськість Трампа вже набрид.
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14.04.2022 13:16 Ответить
Конечно миф..и когда шампусик кацапы открывали в честь победы трампонпона- это все шутки были
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14.04.2022 13:23 Ответить
Вони й за Зеленського раділи перший час, і що? Потім почали обсирати його, так само як і Трампа.
Трамп:
- вперше розпочав постачання нам летальної зброї (продав першу партію Джавелінів). Обама разом з Байденом всралися в 2014, а він продав.
- розконсервував запаси нафти у США і посилив видобуток, що обвалило ціни на нафту. Думаю, кацапам дуже сподобалося. Байден у перший же робочий день указом зупинив будівництво Keystone XL до Канади. Також заборонили фрекінг на федеральних землях. Ціни злетіли (через спекуляції, не через брак нафти, але це має мало значення тут).
- Санкції на Північнимй Потік 2, які Байден зняв рік тому.
- Вийшов із договору про ракети малої і середньої дальності, причиною вказав що росія все одно його не дотримується.
Дуже проросійська активність, як на мене. Чи це така "много ходов очка"?
Боюся, що той хто відкривав шампанське за перемогу Трампа потім на пляшку від нього був посаджений.
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14.04.2022 13:33 Ответить
не варто приписувати трампу заслуги Конгресу США з його кваліфікованою (більше, ніж 67%) двопартійною і двопалатною підтримкою України!
Це саме Конгрес примусив Трампа підписати розроблені депутатами і сенаторами і головне, прийняті Закони!
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14.04.2022 13:47 Ответить
Тобто про Трампа судите не по його справах а по тому яка була реакція у кацапов. То чим ви від них відрізняєтеся? На вас застосували реверсивну психологію, і все.
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14.04.2022 13:43 Ответить
А про друга Владимира, это конечно не Трамп сказал..и я прекрасно знаю, как кацапня мечтала, что бы трампон победил на выборах ВТОРОЙ раз..и как рассказывала про фальсификации на американских выборах в пользу Байдена..а так да, Трампа лапти прям ненавидят
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14.04.2022 14:32 Ответить
А 24.02 коли фашистська росія напала на Україну, Трамп написав, що напад на Україну це геніальний хід Путіна, а тепер коли вітер подув в іншу сторону Трамп переобувся. Трамп і трампісти - тупі люди.
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14.04.2022 13:12 Ответить
Зате при ньому ***** не лізло в Україну, а при наших "друзях" демократах (ліваках-сіоністах) воно двічі вторгалося до нас!
Був би зараз Трамп при владі, війни не було б це 100%!
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14.04.2022 13:29 Ответить
Я так розумію ви вирішили наглядно показати наскільки трампісти тупі.
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14.04.2022 13:37 Ответить
Тупість це коли людина не бачить або заперечує очевидні факти, для таких тупих як ви я ще раз навожу факти: у 2014 як і сьогодні в Америці при владі наші "друзі" демократи, і саме при них ***** вирішує напасти на Україну!
Зате коли при владі в Америці був "друг" ***** Трамп, то в Україні мир і спокій!!!
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14.04.2022 13:52 Ответить
Схід і захід сонця, морські припливи і відпливи, виверження вулканів, сонячні затемненя і все-все що сталося за президентства Трампа не означає що він має до цього якесь відношення.
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14.04.2022 14:19 Ответить
Зате те шо сталося в Україні має пряме відношення до того хто перебуває при владі в Америці, і це є факт!
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14.04.2022 14:25 Ответить
Ета фсьо пиндосы виноваты, точна, *******!
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14.04.2022 20:37 Ответить
Логіка ідіота.
Сралін організував Голодомор при Рузвельті, значить, винуватий - Рузвельт.
Іди проспися, експерд!
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14.04.2022 13:41 Ответить
ти не правий
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14.04.2022 14:16 Ответить
Логіка ідіота - ототожнювати роль і вплив США в міжнародних стосунках в 1930-х роках і зараз.
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14.04.2022 20:06 Ответить
Це фейк лівацьких медія, який вже спростовано. Він такого не казав, там слова вирвали з контекста.
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14.04.2022 13:45 Ответить
Що таке іронія - не чув?)
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14.04.2022 20:03 Ответить
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14.04.2022 13:12 Ответить
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14.04.2022 13:14 Ответить
Цикаво малюешь, Клавиатор!
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14.04.2022 15:50 Ответить
Хороший знак , якщо вже навіть такі дядьки перевзуваються .
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14.04.2022 13:15 Ответить
Меркель? Шольц? Штайнмайер? Эрдоган?
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14.04.2022 13:19 Ответить
Можна багато що говорити про Трампа, але при ньому ***** на Україну не рипалося!
Зате при ліваках (демократах) воно двічі вторгнулося в Україну коли в білому домі сиділа та сама команда обами/Байдена!
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14.04.2022 13:24 Ответить
касапи якраз тоді добре рипались, з підготовкою до нападу.
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14.04.2022 13:26 Ответить
Нічого подібного, при ньому у нас було 4 спокійних роки! А як тільки безхребетні ліваки знову прийшли до влади у ***** аж очі засвітилися!
А зеленим світлом для вторгнення стало позорне бігство з Афганістану, яке в такому вигляді могли допустити тільки відбиті на всю голову ліваки/демократи!
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14.04.2022 13:34 Ответить
Афган у США - це проблема ще дотрампова, і дообамівська. Це проьлема того суспільства, яке зпровокувало Буша влізти туди і даремно урядом США вбухати туди космічне бабло. А припинення місії (до речі, заплановане ще при Трампу, Байден мусів виконувати) та її невдала евакуація - це вже наслідок того, що "не в коня корм" виявився.
До речі, з-за Байдена нам озброєння йде постійно. В набагато більших об'ємах, ніж при Трампу. Нині, справді. Тільки от до 24/02 Зе взагалі не хотів займатися озброєнням ЗСУ, не лише американським, а й вітчизняним... Тому то й оті роки були "спокійними", а не тому що "Трамп давав зброю". Не потрібна вона була Зе!
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14.04.2022 13:59 Ответить
Як Трамп мав нам давати зброю якщо при ньому у нас не було повномасштабної війни?
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14.04.2022 14:06 Ответить
Повторюю: Не трамп давав зброю, а Конгрес. Не трамп не хотів давати, а в першу чергу Зе зброя не була потрібна!
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14.04.2022 15:03 Ответить
Каким бы другом Трамп не был бы для путина, при нем путин не насмелился бы в открытую пойти на Украину. Трамп никогда бы не опозорил так Великую Америку, что бы какой то кремлевский ублюдок смог развязать полноценную войну в Центре Европы.
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14.04.2022 13:29 Ответить
Трамп умудрился обосраться и с Ираном, и с Китаем, и с Северной Кореей, при этом посравшись с Европой. Куда уж позорней?
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14.04.2022 14:00 Ответить
ложив ***** і на Трампа. З його то параноєю і щизофренією.
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14.04.2022 14:02 Ответить
Геноцид. Кого по відношенню до кого?! І Джо і Дональд і ніхто... про це ані слова.
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14.04.2022 13:31 Ответить
Він ще на волі?
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14.04.2022 13:43 Ответить
А які країни ще не зробили заяви, що ГОЛОДОМІР - ЦЕ ГЕНОЦИД УКРАІНСЬКРІ НАЦІЇ ?

німеччіна ?
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14.04.2022 13:46 Ответить
Трамп понял куда ветер дует и решил начинать набирать баллы избирателей.
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14.04.2022 13:53 Ответить
ДЕНЬГИ ДАВАЙ !)
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14.04.2022 14:01 Ответить
та пашов ти нахйу.
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14.04.2022 14:53 Ответить
Проснулся, путинский шмидарас . . .
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14.04.2022 14:57 Ответить
Доні.Ми з тобою знайомі особисто....А чому ж ти раніше засунув свій язик в дупу....
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14.04.2022 15:12 Ответить
идиотам которые как мантру продолжают повторять что трамп друг йухла стоит хотя бы проанализировать все события происходящие с 2014 года, анексию крыма итд. итп. и все после, если у вас хоть осталось чтото в голове. Вы верите всему тому что пишут а сами не в состоянии что либо заключить. https://youtu.be/1dOUqwQc8OE послушайте хотя бы это
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14.04.2022 15:50 Ответить
Доня уловил тот факт, что с вертухаем в дальнейшем бабок не нарубишь!
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14.04.2022 15:53 Ответить
Трамп о признании путиным ДНР и ЛНР
Экс-президент добавил: "Итак, Путин сейчас говорит: "Это независимая" большая часть Украины. Я сказал: Разве это не разумно? И он собирается войти и стать миротворцем. Это сильнейшая миротворческая сила. Мы могли бы использовать это на нашей южной границе. Это сильнейшая миротворческая сила, которую я когда-либо видел… Вот парень, очень сообразительный… Я очень хорошо знаю его. Очень хорошо".
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14.04.2022 16:25 Ответить
Несподівано але добре! Хоча це Трамп, з геноциду "десь у європі" зовсім не витікає військова підтримка... після А зовсім не обов'язково йде B а 2+2 то може бути й 10.
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14.04.2022 16:48 Ответить
Хочу остудить горячие головы. Если бы в Америке были бы честные выборы, то и войны бы в Украине не было сейчас. При Трампе положили 200 путиноидов в Сирии и начали поставлять летальное оружие Украине. Я видел как перед выборами кремлевские тролли в Твиторе истерично поддерживали Байдена. Байден, через сына получал 3 миллиона долларов от кремлевских и сейчас помощь Украине тормозит, не специально, а просто в силу своих ограниченных способностей. У Трампа тоже есть недостатки, как и каждого из нас, но он держал кремлевского ефрейтора в узде.
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14.04.2022 17:43 Ответить
Це точно, тут більшості не тільки вентиляція голів, а й, власне, неокортекс не завадив би.
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14.04.2022 20:19 Ответить
я тоже стараюсь достучаться с этим, но похоже вітер свище в мозгах у них
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14.04.2022 21:00 Ответить
а тим часом головний акціонер Твіттера Ілон Маск запропонував викупити Твіттер за $49 мільярдів. Він може призначити Трампа головним редактором який усіх демокатів-леваків забанить
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14.04.2022 19:25 Ответить
говорить иное может разве что ле пен))
ей уже терять нечего
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14.04.2022 19:52 Ответить
Молодец, но президентом не станешь, слишком уж нестабильный
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15.04.2022 00:38 Ответить
Дёрнули за верёвку через статью в NYT. Вот и мгновенная реакция в своей СМИ. Приходится говорить то, что не особо хотелось.
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15.04.2022 10:47 Ответить
Лиш погляньте, люди, як кацапи накинулися на Трампа.

Мамку він їхню мав, чи про геноцид їм не подобається??
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15.04.2022 10:59 Ответить
 
 