"Те, що відбувається в Україні - це геноцид", - Трамп. ВIДЕО
Колишній президент США Дональд Трамп назвав російський військовий наступ в Україні "геноцидом".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав в телефонному інтерв'ю телеканалу Fox News.
Топ коментарі
+72 Перехватчик
показати весь коментар14.04.2022 13:04
+31 Ан Мур
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+24 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар14.04.2022 13:04
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"Вчера я зашел и увидел телеэкран, и я сказал: "Это - гениально". Путин объявляет большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", - сказал Трамп.
"Ситуацию с признанием ЛНР и ДНР 45-й президент США сравнил с положением на южной границе США и назвал действия Путина очень разумными."
https://www.google.com/search?q=trump+putin+is+a+genius&rlz=1CAGUZK_enUS928US928&sxsrf=APq-**************************--yw:1649948336927&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwixwJTE6JP3AhVFkIkEHT7YBZMQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1188&bih=516&dpr=1.15 trump calls putin a genius over russian invasion
Так, для довідки, допомогу Афгану (і не на 100 млрд. допомоги в рік, 100 млрд. - це сумарні річні затрати США включно з утриманням американських військ) організував Буш-молодший. Так от, Буш-молодший разом із Ромні, Шварценегером і МакКейном покійним категорично виступали ПРОТИ Трампа, бо розуміли, що Трамп - ЦЕ ГАНЬБА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ!
Ідейно Трамп такий республіканець, як я балярина! Від такого республіканця Рейган і Ейзенхауер в могилах перевертаються! Республіканці мають бути а) консервативні б) антиросійські і "яструби Пентагону", як казали при совку.
От МакКейн таким і був і Рейган, і Ейзенхауер, і обидва Буші. А Трамп - ні разу не такий... Мужик, який фоткається в москві в обнімку з напівоголеними моделями - ні разу не консервативний і не антиросійський!
Боїться за "пльоночки"?
Трамп ***** злочинцем не назвав. А Байден назвав.
Тільки при Трампі ***** сидів тихо. А при Байдені - почав війну. І при Байдені віце-президенті й головному по Україні - окупував Крим і Донбас.
І чому? А тому, що ліваки - лицеміри, вони тільки п#здять, а роблять прямо протилежне.
Молодець, Дональд Іванович!
Трамп:
- вперше розпочав постачання нам летальної зброї (продав першу партію Джавелінів). Обама разом з Байденом всралися в 2014, а він продав.
- розконсервував запаси нафти у США і посилив видобуток, що обвалило ціни на нафту. Думаю, кацапам дуже сподобалося. Байден у перший же робочий день указом зупинив будівництво Keystone XL до Канади. Також заборонили фрекінг на федеральних землях. Ціни злетіли (через спекуляції, не через брак нафти, але це має мало значення тут).
- Санкції на Північнимй Потік 2, які Байден зняв рік тому.
- Вийшов із договору про ракети малої і середньої дальності, причиною вказав що росія все одно його не дотримується.
Дуже проросійська активність, як на мене. Чи це така "много ходов очка"?
Боюся, що той хто відкривав шампанське за перемогу Трампа потім на пляшку від нього був посаджений.
Це саме Конгрес примусив Трампа підписати розроблені депутатами і сенаторами і головне, прийняті Закони!
Був би зараз Трамп при владі, війни не було б це 100%!
Зате коли при владі в Америці був "друг" ***** Трамп, то в Україні мир і спокій!!!
Сралін організував Голодомор при Рузвельті, значить, винуватий - Рузвельт.
Іди проспися, експерд!
Зате при ліваках (демократах) воно двічі вторгнулося в Україну коли в білому домі сиділа та сама команда обами/Байдена!
А зеленим світлом для вторгнення стало позорне бігство з Афганістану, яке в такому вигляді могли допустити тільки відбиті на всю голову ліваки/демократи!
До речі, з-за Байдена нам озброєння йде постійно. В набагато більших об'ємах, ніж при Трампу. Нині, справді. Тільки от до 24/02 Зе взагалі не хотів займатися озброєнням ЗСУ, не лише американським, а й вітчизняним... Тому то й оті роки були "спокійними", а не тому що "Трамп давав зброю". Не потрібна вона була Зе!
німеччіна ?
Экс-президент добавил: "Итак, Путин сейчас говорит: "Это независимая" большая часть Украины. Я сказал: Разве это не разумно? И он собирается войти и стать миротворцем. Это сильнейшая миротворческая сила. Мы могли бы использовать это на нашей южной границе. Это сильнейшая миротворческая сила, которую я когда-либо видел… Вот парень, очень сообразительный… Я очень хорошо знаю его. Очень хорошо".
ей уже терять нечего
Мамку він їхню мав, чи про геноцид їм не подобається??