"Те, що відбувається в Україні - це геноцид", - Трамп. ВIДЕО

Колишній президент США Дональд Трамп назвав російський військовий наступ в Україні "геноцидом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав в телефонному інтерв'ю телеканалу Fox News.

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