Пятьдесят дней войны - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
14 апреля в 18.30 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" проведет детальный разбор ситуации на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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так що Юрій вчасно повернувся і ми дуже раді.
як Ви до стратегії? - думаєте ця влада відповідає вимогам які стоять зараз перед державою?