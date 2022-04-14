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Пятьдесят дней войны - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

14 апреля в 18.30 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" проведет детальный разбор ситуации на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Бутусов Юрий (4367)


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Затонула та "москва" чи ні? У будь якому разі корабель непридатний.
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14.04.2022 18:30 Ответить
Крейсер "Москва" героически уничтожил своим корпусом две ракеты "Нептун". За этот героический поступок он был повышен в звании до подводной лодки.
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14.04.2022 18:36 Ответить
як добре, що Юрій одужав і знову в строю. правда, поки він хворів і гасав по фронту, тут всякі арестовичі заполонили інформаційний простір, але вони самі себе настільки знеславили, що вже навіть бабки бальзаківського віку перестали ними захоплюватися.
так що Юрій вчасно повернувся і ми дуже раді.
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14.04.2022 19:38 Ответить
Спасибо, пан Бутусов! Как всегда, всё подробно и по существу
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14.04.2022 22:24 Ответить
Панe Юрію, все, що Ви кажете - це тактика, та срана "мацква" це теж тактика...
як Ви до стратегії? - думаєте ця влада відповідає вимогам які стоять зараз перед державою?
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15.04.2022 00:47 Ответить
 
 