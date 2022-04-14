Пятьдесят дней войны - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

14 апреля в 18.30 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" проведет детальный разбор ситуации на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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