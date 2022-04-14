П'ятдесят діб війни, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО
14 квітня о 18:30 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" проведе детальний розбір ситуації на фронті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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так що Юрій вчасно повернувся і ми дуже раді.
як Ви до стратегії? - думаєте ця влада відповідає вимогам які стоять зараз перед державою?