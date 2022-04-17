Россияне похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА Буряка. ВИДЕО

Глава Запорожской райгосадминистрации Олег Буряк заявил, что российские захватчики похитили его 16-летнего сына Владислава.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мого сына похитили. Россияне похитили его на блокпосте в Васильевке. Ему всего 16 лет. Где мой сын находится сейчас, я не знаю. Я обращаюсь к Европейскому сообществу, я обращаюсь ко всем людям, помогите мне, пожалуйста. Пусть весь мир знает, что россияне здесь похищают детей. Помогите моему ребенку вернуться домой как можно скорее", - сказал он.

По словам очевидцев, авто держали на блокпосте три часа. После чего всех, кроме 16-летнего парня, отпустили. Знакомые рассказали, что умоляли отпустить Влада, но безрезультатно, сообщает "Эспрессо".

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