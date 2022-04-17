РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4290 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 925 14

Россияне похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА Буряка. ВИДЕО

Глава Запорожской райгосадминистрации Олег Буряк заявил, что российские захватчики похитили его 16-летнего сына Владислава.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мого сына похитили. Россияне похитили его на блокпосте в Васильевке. Ему всего 16 лет. Где мой сын находится сейчас, я не знаю. Я обращаюсь к Европейскому сообществу, я обращаюсь ко всем людям, помогите мне, пожалуйста. Пусть весь мир знает, что россияне здесь похищают детей. Помогите моему ребенку вернуться домой как можно скорее", - сказал он.

По словам очевидцев, авто держали на блокпосте три часа. После чего всех, кроме 16-летнего парня, отпустили. Знакомые рассказали, что умоляли отпустить Влада, но безрезультатно, сообщает "Эспрессо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты похитили поселкового голову Кирилловки Малеева, - Запорожская ОВА

похищение (1688) РГА (251) Запорожская область (3117)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
..нелюди. твари. животное...
показать весь комментарий
17.04.2022 18:59
+9
При всем сочувствии к родителям - как сын там оказался?
показать весь комментарий
17.04.2022 19:03
+5
А по Киеву разгуливает Абрамович. Оцените красоту игры. Русским в Украине можно делать что угодно, а вот украинцев воруют, убивают и прочее.
показать весь комментарий
17.04.2022 19:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..нелюди. твари. животное...
показать весь комментарий
17.04.2022 18:59 Ответить
‼️Гитлерлвцы такого ужаса и террора не делали ‼️называйте палачей-убийц только-РАШИСТАМИ
показать весь комментарий
17.04.2022 19:12 Ответить
Ти не знаешь кто такой Буряк!это ворюга первой гильдии!Как засел у нас мэром в Запорожье при ромощи бабла Ахметки,так и выгнать нп можем.А сыночка-можорика не жалко.Давно мог свалить от туда, че до последнего сидел?!
показать весь комментарий
07.07.2022 23:49 Ответить
Врагу такого не пожелаешь.
показать весь комментарий
17.04.2022 19:00 Ответить
А РАШИСТЫ не желают ,а убивают , бомбят ,издеваются насилуют и разрушают все
показать весь комментарий
17.04.2022 19:35 Ответить
у ********* походу есть база какая-то
показать весь комментарий
17.04.2022 19:01 Ответить
При всем сочувствии к родителям - как сын там оказался?
показать весь комментарий
17.04.2022 19:03 Ответить
Он сам с Мелитополя , бизнес его тоже в основном там , сын видно ехал оттуда в Запорожье ,почему он был в Мелитополе хто его знает .Теперь по правильному Буряка нужно снимать или ограничить доступ к любым сведениям , шантажировать будут по полной и хорошо если только на деньги
показать весь комментарий
17.04.2022 19:26 Ответить
У цієї кацвпської погані немає нічого людського.
показать весь комментарий
17.04.2022 19:11 Ответить
Голос і очі батька повні болю...Молімося за цього хлопця,за всіх наших полонених.А їхнім катам воздасться сповна.
показать весь комментарий
17.04.2022 19:12 Ответить
Папаша-знатный ворюга городского бюджета Запорожья и смотрящий от Ахметова!Ему наших детей не жалко,когда он народ обворовывает,поэтому и на его ублюдка нам начхать!
показать весь комментарий
07.07.2022 23:54 Ответить
А по Киеву разгуливает Абрамович. Оцените красоту игры. Русским в Украине можно делать что угодно, а вот украинцев воруют, убивают и прочее.
показать весь комментарий
17.04.2022 19:21 Ответить
Абрамович просто вирішує проблеми зі своїм бізнесом за допомогою нашого президента поки українців вбивають...
показать весь комментарий
17.04.2022 20:40 Ответить
однофамилец бывшего мера
показать весь комментарий
17.04.2022 20:42 Ответить
 
 