Росіяни викрали 16-річного сина голови Запорізької РГА Буряка. ВIДЕО

Голова Запорізької райдержадміністрації Олег Буряк заявив, що російські загарбники викрали його 16-річного сина Владислава.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мого сина викрали. Росіяни викрали його на блокпості у Василівці. Йому лише 16 років. Де мій син перебуває зараз, я не знаю. Я звертаюся до Європейської спільноти, я звертаюся до всіх людей, допоможіть мені, будь ласка. Нехай увесь світ знає, що росіяни тут викрадають дітей. Допоможіть моїй дитині повернутися додому якнайшвидше", - сказав він.

За словами очевидців, авто тримали на блокпості три години. Після чого усіх, крім 16-річного хлопця, відпустили. Знайомі розповіли, що благали відпустити Влада, але дарма, - повідомляє "Еспресо".

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