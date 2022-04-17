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Росіяни викрали 16-річного сина голови Запорізької РГА Буряка. ВIДЕО

Голова Запорізької райдержадміністрації Олег Буряк заявив, що російські загарбники викрали його 16-річного сина Владислава.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мого сина викрали. Росіяни викрали його на блокпості у Василівці. Йому лише 16 років. Де мій син перебуває зараз, я не знаю. Я звертаюся до Європейської спільноти, я звертаюся до всіх людей, допоможіть мені, будь ласка. Нехай увесь світ знає, що росіяни тут викрадають дітей. Допоможіть моїй дитині повернутися додому якнайшвидше", - сказав він.

За словами очевидців, авто тримали на блокпості три години. Після чого усіх, крім 16-річного хлопця, відпустили. Знайомі розповіли, що благали відпустити Влада, але дарма, - повідомляє "Еспресо".

Також читайте: Викрадення РФ українських дітей і їхнє заплановане "усиновлення" російськими сім'ями є ще одним цинічним порушення міжнародного гуманітарного права, - Маасікас

Автор: 

викрадення (821) РДА (197) Запорізька область (3639)


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Топ коментарі
+11
..нелюди. твари. животное...
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17.04.2022 18:59
+9
При всем сочувствии к родителям - как сын там оказался?
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17.04.2022 19:03
+5
А по Киеву разгуливает Абрамович. Оцените красоту игры. Русским в Украине можно делать что угодно, а вот украинцев воруют, убивают и прочее.
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17.04.2022 19:21
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..нелюди. твари. животное...
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17.04.2022 18:59 Відповісти
‼️Гитлерлвцы такого ужаса и террора не делали ‼️называйте палачей-убийц только-РАШИСТАМИ
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17.04.2022 19:12 Відповісти
Ти не знаешь кто такой Буряк!это ворюга первой гильдии!Как засел у нас мэром в Запорожье при ромощи бабла Ахметки,так и выгнать нп можем.А сыночка-можорика не жалко.Давно мог свалить от туда, че до последнего сидел?!
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07.07.2022 23:49 Відповісти
Врагу такого не пожелаешь.
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17.04.2022 19:00 Відповісти
А РАШИСТЫ не желают ,а убивают , бомбят ,издеваются насилуют и разрушают все
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17.04.2022 19:35 Відповісти
у ********* походу есть база какая-то
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17.04.2022 19:01 Відповісти
При всем сочувствии к родителям - как сын там оказался?
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17.04.2022 19:03 Відповісти
Он сам с Мелитополя , бизнес его тоже в основном там , сын видно ехал оттуда в Запорожье ,почему он был в Мелитополе хто его знает .Теперь по правильному Буряка нужно снимать или ограничить доступ к любым сведениям , шантажировать будут по полной и хорошо если только на деньги
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17.04.2022 19:26 Відповісти
У цієї кацвпської погані немає нічого людського.
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17.04.2022 19:11 Відповісти
Голос і очі батька повні болю...Молімося за цього хлопця,за всіх наших полонених.А їхнім катам воздасться сповна.
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17.04.2022 19:12 Відповісти
Папаша-знатный ворюга городского бюджета Запорожья и смотрящий от Ахметова!Ему наших детей не жалко,когда он народ обворовывает,поэтому и на его ублюдка нам начхать!
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07.07.2022 23:54 Відповісти
А по Киеву разгуливает Абрамович. Оцените красоту игры. Русским в Украине можно делать что угодно, а вот украинцев воруют, убивают и прочее.
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17.04.2022 19:21 Відповісти
Абрамович просто вирішує проблеми зі своїм бізнесом за допомогою нашого президента поки українців вбивають...
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17.04.2022 20:40 Відповісти
однофамилец бывшего мера
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17.04.2022 20:42 Відповісти
 
 