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Российские оккупанты похитили поселкового голову Кирилловки Малеева, - Запорожская ОВА

іван,малєєв

Военные РФ похитили поселкового голову Кирилловки (Запорожская область) Ивана Малеева.

Эту информацию подтвердили в ЗОВА, но больше информации не предоставляют, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Местное издание Мелитополя сообщает, что военная техника РФ оцепила поселок, военные ходили по домам. Вроде бы искали рыбаков. По данным издания, найденные рыболовные орудия оккупанты сжигали во дворах.

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"А в сторону тех рыбаков, которые сегодня вышли в море, оккупанты начали стрелять. Также рашисты избили мужчину, забрав с его двора автомобиль и лодку", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Малеев отказался от сотрудничества с оккупантами. Россияне заходили в деревню 25 марта.
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Іван малєєв? Зрозуміло,що "ватнік" і "викрадання"було ,аби було. Потом ставлять свого "замкомроти" а "Іван" все одно допомагає. Це вже видно по десятку зайнятих кацапами селищ. Приводу,щоб посадити нема-вєнядіктова тільки рада🤷
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17.04.2022 17:10 Ответить
Ну так заплатили за Мелитопольского 9-ю кацапчиками и что еще хотят? Притом он подписал все бумаги, что ему дали, его так и так бы отпустили. Гениальная идея заплатить выкуп террористам, провоцируя делать это еще, еще и еще.

Торги гражданских можно начать только и только тогда, когда будут похищать людей из Брянска с целью обмена. Это вполне реально, внедрить диверсантов под видом беженцев и похитить пару чиновников с семьями. Сразу кацапы перестанут похищать людей.
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17.04.2022 17:38 Ответить
Хотят наверно пахлаву чабурек песок жолтый и будки по 50 грн-а хрен вам ватные шнЯги
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17.04.2022 18:19 Ответить
Набирають для обміну на Медведчука.
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17.04.2022 20:01 Ответить
 
 