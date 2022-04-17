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Російські окупанти викрали селищного голову Кирилівки Малєєва, - Запорізька ОВА

іван,малєєв

Військові РФ викрали селищного голову Кирилівки (Запорізька область) Івана Малєєва.

Цю інформацію підтвердили в ЗОВА, але більше інформації не надають, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Місцеве видання Мелітополя повідомляє, що військова техніка РФ оточила селище, військові ходили по домівках. Начебто шукали рибалок. За даними видання, знайдені рибальські знаряддя окупанти спалювали у дворах.

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"А в бік тих рибалок, які сьогодні вийшли в море, окупанти почали стріляти. Також рашисти побили чоловіка, забравши з його двору автомобіль та човен", - пише видання.

Раніше повідомлялось, що Малєєв відмовився від співпраці з окупантами. Росіяни заходили в селище 25 березня.

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Іван малєєв? Зрозуміло,що "ватнік" і "викрадання"було ,аби було. Потом ставлять свого "замкомроти" а "Іван" все одно допомагає. Це вже видно по десятку зайнятих кацапами селищ. Приводу,щоб посадити нема-вєнядіктова тільки рада🤷
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17.04.2022 17:10 Відповісти
Ну так заплатили за Мелитопольского 9-ю кацапчиками и что еще хотят? Притом он подписал все бумаги, что ему дали, его так и так бы отпустили. Гениальная идея заплатить выкуп террористам, провоцируя делать это еще, еще и еще.

Торги гражданских можно начать только и только тогда, когда будут похищать людей из Брянска с целью обмена. Это вполне реально, внедрить диверсантов под видом беженцев и похитить пару чиновников с семьями. Сразу кацапы перестанут похищать людей.
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17.04.2022 17:38 Відповісти
Хотят наверно пахлаву чабурек песок жолтый и будки по 50 грн-а хрен вам ватные шнЯги
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17.04.2022 18:19 Відповісти
Набирають для обміну на Медведчука.
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17.04.2022 20:01 Відповісти
 
 