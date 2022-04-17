Російські окупанти викрали селищного голову Кирилівки Малєєва, - Запорізька ОВА

Військові РФ викрали селищного голову Кирилівки (Запорізька область) Івана Малєєва.

Цю інформацію підтвердили в ЗОВА, але більше інформації не надають, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Місцеве видання Мелітополя повідомляє, що військова техніка РФ оточила селище, військові ходили по домівках. Начебто шукали рибалок. За даними видання, знайдені рибальські знаряддя окупанти спалювали у дворах.

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"А в бік тих рибалок, які сьогодні вийшли в море, окупанти почали стріляти. Також рашисти побили чоловіка, забравши з його двору автомобіль та човен", - пише видання.

Раніше повідомлялось, що Малєєв відмовився від співпраці з окупантами. Росіяни заходили в селище 25 березня.