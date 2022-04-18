"Наша авиация только что ударила по жилой пятиэтажке", - российский пропагандист Полторанин в Мариуполе. ВИДЕО

Находящийся в Мариуполе российский пропагандист Алексей Полторанин опубликовал видеозапись, где утверждает, что авиация оккупантов нанесла удар по жилому дому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден пылающий дом, а затем в кадре появляется Полторанин и говорит, что пятиэтажку авиация обстреливает из-за того, что там засели "украинские силовики".

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