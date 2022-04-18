РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9973 посетителя онлайн
Новости Видео Война
47 596 69

Российский крейсер "Москва" после поражения украинской ракетой "Нептун". ВИДЕО

В интернете опубликовали кадры с подбитым украинскими ракетами "Нептун" российским крейсером "Москва".

В сеть попали кадры российского крейсера "Москва" после поражения украинской ракетой "Нептун", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Крейсер "Москва" после поражения украинской ракетой. ФОТОрепортаж

крейсер (98) Черноморский флот РФ (1561)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+54
показать весь комментарий
18.04.2022 11:17
+51
показать весь комментарий
18.04.2022 11:26
+46
Хочу побачити, як аналогічно горітиме цитадель орків - мацква
показать весь комментарий
18.04.2022 11:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хочу побачити, як аналогічно горітиме цитадель орків - мацква
показать весь комментарий
18.04.2022 11:10 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 11:26 Ответить
Ось цапів і ковбасить від цього.
показать весь комментарий
18.04.2022 11:11 Ответить
это кто тебе такое сказал? Конашенков?
показать весь комментарий
18.04.2022 11:17 Ответить
він тонув більше 24годин
показать весь комментарий
18.04.2022 12:10 Ответить
Тут є і це відео і фото і порівняння з конструкцією
https://twitter.com/666_mancer/status/1515922355461177351
А те що тоді був шторм - то точно кацапський фейк
показать весь комментарий
18.04.2022 11:20 Ответить
«Мой сын, Тарасов Марк, пропал без вести на крейсере Москва».

Ще одна російська мати шукає свого «потєрьнет».

«Потерялся». На кораблі, що горить. В морі. Пишайся сином - «освободітєлєм», не горюй, він - гордість рф, але це не точно 🤷‍♀️
Рубрика «Погиб военнослужащий - 1 шт.»

«Пропавший без вести на корабле» Марк:
https://m.vk.com/id61567430

https://instagram.com/tmm_izuza

Типова «гордящаяся сыном» самка Ульяна Тарасова:
https://m.vk.com/id196679465 https://m.vk.com/id196679465


https://t.me/operativnoZSU/19640
показать весь комментарий
18.04.2022 11:27 Ответить
Горить, як смолоскип!
показать весь комментарий
18.04.2022 11:11 Ответить
Димить як Кузя.
показать весь комментарий
18.04.2022 11:13 Ответить
шо с ним
показать весь комментарий
18.04.2022 11:11 Ответить
в спам, пэрдак палає як я бачу, як і твоя реєстрація 24 березня 2022-го, рекомендую ********* туди, де і рускій корабль!
показать весь комментарий
18.04.2022 11:16 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 11:20 Ответить
Тут є і це відео і фото і порівняння з конструкцією
https://twitter.com/666_mancer/status/1515922355461177351
А те що тоді був шторм - то точно кацапський фейк
показать весь комментарий
18.04.2022 11:22 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 11:27 Ответить
Это точно москва, буксир больше чем москва?
показать весь комментарий
18.04.2022 11:13 Ответить
А де є "шторм"?
показать весь комментарий
18.04.2022 11:13 Ответить
В Люськи Арєстовича в голові.
показать весь комментарий
18.04.2022 11:20 Ответить
Влучили вночі. Його ще довго намагалися реанімувати, навіть буксирувати. Про те що він нарешті втоп повідомили через дуже багато часу. Напевно його таки намагалися кудись відтягти, і це вже зроблено наступного дня, коли він ще барахтався.
Навіть Титанік довго тонув, а внього були проблеми із підводною частиною. А тут вгачило, судячи із всього, над водою, і він ще довго вигорав.
показать весь комментарий
18.04.2022 12:07 Ответить
"ты шо делаешь" оператора похоже кинули на корм рыбам
показать весь комментарий
18.04.2022 11:15 Ответить
Угу, і потім риби виклали відео
показать весь комментарий
18.04.2022 12:32 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 11:17 Ответить
Аксаначка и Аленушка
показать весь комментарий
18.04.2022 11:19 Ответить
не то запостил выше, блт! но тоже хорошая.... ))
показать весь комментарий
18.04.2022 11:22 Ответить
Тракторист Будулай.
показать весь комментарий
18.04.2022 11:51 Ответить
Бульбуляй
показать весь комментарий
18.04.2022 13:04 Ответить
Когда идём вдвоём, тебя боятся хулиганы,
И крестятся от страха в подъезде наркоманы.

Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная!
Ты ненакрашенная страшная
И накрашенная.
показать весь комментарий
18.04.2022 11:23 Ответить
та вони там якось всі на Голумів перетворюються. Може їх там чим опромінюють?
показать весь комментарий
18.04.2022 12:13 Ответить
Ха-ха-ха, видос в 2 секунды, из которых половина - это борт левого корабля.
показать весь комментарий
18.04.2022 11:18 Ответить
Это ты ещё короткометражку не видел 👍
показать весь комментарий
18.04.2022 11:20 Ответить
"маацьва" не захотела идти на куй? 4х, а что Вы ещё хотели увидеть? Как крабы свинособачатину пожирают?
показать весь комментарий
18.04.2022 11:27 Ответить
Это как сказка на ночь, без свинособачьих трупаков заснуть не могу.
показать весь комментарий
18.04.2022 13:12 Ответить
Та забудьте вже про той човен...він вже на дні..дальше і дальше муфасолите ту тему..є набагато більші загрози..
показать весь комментарий
18.04.2022 11:18 Ответить
після яскравого потоплення (МОСКВИ)
є питання до пороха та й до зеленського теж.
а чому у нас на 5- 8му році війни нептунів майже немає???????
чому орські десантні кораблі місяць тому відправили від узбережжя одеси а не потопили разом з орками.
знаючи на 100% в листопаді про напад параші, чому не було запущено виробництво нептунів, стугнів, корсарів на повну потужність в 3 зміни????
як могли депутати в грудні-січні не працювати майже півтора місяця??
таких ЧОМУ, після війни буде дуже багато.
показать весь комментарий
18.04.2022 11:19 Ответить
Невже українці такі малоосвідчені що не можуть відповісти на прості речі.
Юрій ви що дійсно не знаєте відповідь. чи хочете загострити пильність.
показать весь комментарий
18.04.2022 11:31 Ответить
А які питання до Петра? За його каденції діяла ракетна програма, довготривала та затратна. Чи може ви думаєте, що розробити та виготовити ракети - це те ж саме, що посадити картоплю на городі?
Саме нова влада у 2019 році відмовилась від нових та вже готових розробок.
показать весь комментарий
18.04.2022 11:33 Ответить
https://youtube.com/shorts/jAjJsZwmXDA?feature=share супер
показать весь комментарий
18.04.2022 11:19 Ответить
Всі їмо попкорм і дивемося серіал про москву.....
показать весь комментарий
18.04.2022 11:20 Ответить
Нравится не нравится - "Нептун" с "Москвою" справился.
показать весь комментарий
18.04.2022 11:21 Ответить
Фейк видео. Еще есть фейк фото.
Турки ясно сказали. Судно пошло на дно в районе 3-х часов ночи. Теперь же раша пропаганда решила подтвердить свою версию такими видосиками. Скорее всего вчера сняли постановку. Не может буксир быть больше крейсера!
показать весь комментарий
18.04.2022 11:23 Ответить
Буксир не більший. Враховуй ракурс (крейсер видно майже з корми, він здається коротким, буксир з борту у всю довжину) а також затоплення крейсера (висота борта).
Це не постановка. Настільки реалістичну постановку зняти нереально в такий короткий час, не кажучи вже для каців.
Турки нічого не казали. Про рятувальну операцію турків говорив лише якийсь болгарський блогер чи щось таке. Ні з яких турецьких джерел нема нічого взагалі. Ні про затоплення, ні про порятунок каців.
Більше того, ці фото і відео не підтверджують кацапську версію ніяк. Каци казали що вони:
1. Зняли екіпаж, тоді як з фото видно що на момент наближення каців там вже не було кого знімати.
2. Казали що буксирувати заважав шторм, якого на фото нема.
Виходячи з доступних фото і відео найбільш ймовірною виглядає версія що після враження ракетою/ами, крейсер кілька годин продовжував горіти і вибухати. Через небезпеку вибухів, інші кораблі до нього наблизились лише під ранок, коли "бахкати" перестало. За цей час екіпаж який не покинув корабель згорів. Ті хто покинули корабель не в рятувальних човнах загинули від гіпотермії.
показать весь комментарий
18.04.2022 11:43 Ответить
По перше на відео він не більше за крейсер, по друге морські буксири немаленькі за розмірами.
показать весь комментарий
18.04.2022 12:33 Ответить
на цензоре просто шабаш ванек клавеатурных тупорылых видать совсем плохо с пропагандой
показать весь комментарий
18.04.2022 11:24 Ответить
Уже начали появляться сообщения рос. пропаганды, что это НАТО подбило крейсер "Москва".
В видео на Ютубе диктор говорит: "Рядом с горящим крейсером "Москва" заметили самолет ВВС США, который летел в районе населенного пункта Журиловка на востоке Румынии". И вот такими инфопомоями кормят население московии.
показать весь комментарий
18.04.2022 11:31 Ответить
Тепер, за логікою, ці дегенерати мають оголосити війну НАТО
показать весь комментарий
18.04.2022 11:35 Ответить
Что-то она очень маленькая. В сети есть фото подбитой "Москвы".
показать весь комментарий
18.04.2022 11:35 Ответить
Ні, з розмірами все правильно. Просто фото з такого ракурсу знято що довжина здається малою. Ти корабель з носа чи корми бачив? А тут ще й затоплення, борт в 3 рази нижчий, от і здається що лапоть якийсь. Але насправді все правильно.
показать весь комментарий
18.04.2022 11:46 Ответить
Та то якийсь прикол шлюпка якась горить.Цензор жовтіє
показать весь комментарий
18.04.2022 11:39 Ответить
Ні, не прикол. Ти просто шлюпок не бачив.
Почекай трохи, не пиши подібних речей, адже скоро будуть гарантовані підтвердження аутентичності цих фоток, і буде неприємно визнавати що помилявся.
А Цензор - молодці!
показать весь комментарий
18.04.2022 11:48 Ответить
а гиде тогда кирейсер Мацква...?
показать весь комментарий
18.04.2022 11:59 Ответить
🤔🤔🤔
показать весь комментарий
18.04.2022 13:50 Ответить
А що він робить? Знімає для історії. Щоб нащадки на багато поколінь знали про вЯлІчіЄ руського фрота.
показать весь комментарий
18.04.2022 11:43 Ответить
У тіктоку більше заробить як на флоті...
показать весь комментарий
18.04.2022 11:48 Ответить
Це Путіну кармічне покарання за гіркі дівочі сльози. За даними архівів британської розвідки його рідний прадід РасПутін 110 років тому дистанційно керував тим самим айсбергом, через який в 110-тисячний раз гине красунчик Леонардо.
показать весь комментарий
18.04.2022 11:51 Ответить
Руzzкие, ну не светите так, своей хромосомой! Просто смешно... !
показать весь комментарий
18.04.2022 11:53 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 11:59 Ответить
Хрен поймёшь подбитый или нет...
Дымит как исправный, перекошенный, как "лада-Калаина" только что с конвейера, ржавый, как и всё в 3/14дерации...
"ФЕЕЕЕЕК"!!!
показать весь комментарий
18.04.2022 12:06 Ответить
Побольше кацап прессы читайте! бугага...
Но ********, запретили выход в Черное море! Есть над чем, поразмыслить?
показать весь комментарий
18.04.2022 12:20 Ответить
Всем желающим попасть в Москву, записывайтесь в ракетные войска!!! =)
показать весь комментарий
18.04.2022 12:15 Ответить
це не Москва , розміри малі... це фейк
показать весь комментарий
18.04.2022 13:25 Ответить
буксир розмірами такий як і палаюче судно , хоча він(буксир) на задньому плані (значить далі від точки спостереження) має бути багато меншим...
показать весь комментарий
18.04.2022 13:31 Ответить


Тут є і це відео і фото і порівняння з конструкцією
https://twitter.com/666_mancer/status/1515922355461177351
А те що тоді був шторм - то точно кацапський фейк
показать весь комментарий
18.04.2022 18:59 Ответить
https://coolprint.pp.ua/uk/product-sku-t1am-i005409lwh00mn Укрпошта Випустила футболки

https://coolprint.pp.ua/uk/product-sku-t1am-i005409lwh00mn
показать весь комментарий
18.04.2022 13:25 Ответить
ЛЕСЯ НИКИТЮК спела про крейсер москва https://www.youtube.com/watch?v=nvvAnBdmOFc
показать весь комментарий
18.04.2022 14:06 Ответить
 
 