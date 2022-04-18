Российский крейсер "Москва" после поражения украинской ракетой "Нептун". ВИДЕО
В интернете опубликовали кадры с подбитым украинскими ракетами "Нептун" российским крейсером "Москва".
В сеть попали кадры российского крейсера "Москва" после поражения украинской ракетой "Нептун", передает Цензор.НЕТ.
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+54 Йцу Кенг #461207
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https://twitter.com/666_mancer/status/1515922355461177351
А те що тоді був шторм - то точно кацапський фейк
Ще одна російська мати шукає свого «потєрьнет».
«Потерялся». На кораблі, що горить. В морі. Пишайся сином - «освободітєлєм», не горюй, він - гордість рф, але це не точно 🤷♀️
Рубрика «Погиб военнослужащий - 1 шт.»
«Пропавший без вести на корабле» Марк:
https://m.vk.com/id61567430
https://instagram.com/tmm_izuza
Типова «гордящаяся сыном» самка Ульяна Тарасова:
https://m.vk.com/id196679465 https://m.vk.com/id196679465
https://t.me/operativnoZSU/19640
https://twitter.com/666_mancer/status/1515922355461177351
А те що тоді був шторм - то точно кацапський фейк
Навіть Титанік довго тонув, а внього були проблеми із підводною частиною. А тут вгачило, судячи із всього, над водою, і він ще довго вигорав.
И крестятся от страха в подъезде наркоманы.
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная!
Ты ненакрашенная страшная
И накрашенная.
є питання до пороха та й до зеленського теж.
а чому у нас на 5- 8му році війни нептунів майже немає???????
чому орські десантні кораблі місяць тому відправили від узбережжя одеси а не потопили разом з орками.
знаючи на 100% в листопаді про напад параші, чому не було запущено виробництво нептунів, стугнів, корсарів на повну потужність в 3 зміни????
як могли депутати в грудні-січні не працювати майже півтора місяця??
таких ЧОМУ, після війни буде дуже багато.
Юрій ви що дійсно не знаєте відповідь. чи хочете загострити пильність.
Саме нова влада у 2019 році відмовилась від нових та вже готових розробок.
Турки ясно сказали. Судно пошло на дно в районе 3-х часов ночи. Теперь же раша пропаганда решила подтвердить свою версию такими видосиками. Скорее всего вчера сняли постановку. Не может буксир быть больше крейсера!
Це не постановка. Настільки реалістичну постановку зняти нереально в такий короткий час, не кажучи вже для каців.
Турки нічого не казали. Про рятувальну операцію турків говорив лише якийсь болгарський блогер чи щось таке. Ні з яких турецьких джерел нема нічого взагалі. Ні про затоплення, ні про порятунок каців.
Більше того, ці фото і відео не підтверджують кацапську версію ніяк. Каци казали що вони:
1. Зняли екіпаж, тоді як з фото видно що на момент наближення каців там вже не було кого знімати.
2. Казали що буксирувати заважав шторм, якого на фото нема.
Виходячи з доступних фото і відео найбільш ймовірною виглядає версія що після враження ракетою/ами, крейсер кілька годин продовжував горіти і вибухати. Через небезпеку вибухів, інші кораблі до нього наблизились лише під ранок, коли "бахкати" перестало. За цей час екіпаж який не покинув корабель згорів. Ті хто покинули корабель не в рятувальних човнах загинули від гіпотермії.
В видео на Ютубе диктор говорит: "Рядом с горящим крейсером "Москва" заметили самолет ВВС США, который летел в районе населенного пункта Журиловка на востоке Румынии". И вот такими инфопомоями кормят население московии.
Почекай трохи, не пиши подібних речей, адже скоро будуть гарантовані підтвердження аутентичності цих фоток, і буде неприємно визнавати що помилявся.
А Цензор - молодці!
Дымит как исправный, перекошенный, как "лада-Калаина" только что с конвейера, ржавый, как и всё в 3/14дерации...
"ФЕЕЕЕЕК"!!!
Но ********, запретили выход в Черное море! Есть над чем, поразмыслить?
Тут є і це відео і фото і порівняння з конструкцією
https://twitter.com/666_mancer/status/1515922355461177351
А те що тоді був шторм - то точно кацапський фейк
https://coolprint.pp.ua/uk/product-sku-t1am-i005409lwh00mn