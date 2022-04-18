Російський крейсер "Москва" після ураження українською ракетою "Нептун". ВIДЕО

В інтернеті оприлюднили кадри з підбитим українськими ракетами "Нептун" російським крейсером "Москва".

У мережу потрапили кадри російського крейсера "Москва" після ураження українською ракетою "Нептун", передає Цензор.НЕТ.

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