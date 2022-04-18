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крейсер (87) Чорноморський флот рф (618)

Крейсер "Москва" після ураження українською ракетою. ФОТОрепортаж

У мережу потрапили кадри російського крейсеру "Москва" після ураження українською ракетою "Нептун".

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікованi Oryx у твіттері. 

Крейсер Москва після ураження українською ракетою 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" затонув, - Міноборони РФ

Крейсер Москва після ураження українською ракетою 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" затонув не через пожежу, а через ураження ракетами "Нептун", - Пентагон

Автор: 
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Топ коментарі
+72
Красівое.
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18.04.2022 02:01
+51
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18.04.2022 04:24
+50
Слава ЗСУ!
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18.04.2022 02:16
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Следом за руцким кораблём следуют руцкие недоумки, ну, и ты, как из той же породы.
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18.04.2022 08:49 Відповісти
А для начала внимательно посмотреть на фото, а потом чуть-чуть, слегка включить голову, а потом уж бросаться коммент строчить? Не, не пробовал?
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18.04.2022 08:47 Відповісти
Возьмите лупу и сравните. Начните с кормы, где вертолетная площадка.
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18.04.2022 08:52 Відповісти
Ігокович, ти юморіст...
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18.04.2022 08:57 Відповісти
дымит прям как "адмирал кузнецов"
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18.04.2022 08:30 Відповісти
И это для них шторм?...
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18.04.2022 08:36 Відповісти
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18.04.2022 09:00 Відповісти
Там взрывом все и всех снесло. Какое там к черту буксирование и спасательная операция. Подохли почти все в течении нескольких минут.
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18.04.2022 09:01 Відповісти
Ну, детонацію боєкомплекту С-300Ф, я щось не бачу. Чотири пари пускових протикорабельних Базальт - теж цілі з лівого борту (на який є крен). Отже, здетонувати могли лише артилерійські постріли, хоча на фота характерних пошкоджень не видно.
Пожежа, здається взагалі, у машинному відділенні, плотів немає, отже більша частину екіпажу, скоріш за все врятувалася (на жаль). Вертолітний ангар відчинений, отже затонув він далеку не одразу.
Цілком можливо, що основною причиною затоплення стала саме пожежа після влучання ПКР.
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18.04.2022 09:01 Відповісти
Там не Базальты, а Вулканы по 800кг взрывчатки каждый.
И, где ты видишь 2 пары Вулканов возле рубки???
В этои месте сплошное черное мессиво. Видно Нептуны туда и попали.
А, взрыв 3200кг тротила снесет нахер все на палубе, включая шлюбки и плоты, которые ты не видишь.
А дальше цепная реакция - внутренний пожар, детонирование части остального боекомплекта и т.д.
Вывод: практически всем Оркам настал ******.
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18.04.2022 11:13 Відповісти
Илюминаторы все чёрные. Выгорел изнутри весь. Красиво
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18.04.2022 09:03 Відповісти
Это тонировка 8 уровня.
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18.04.2022 12:45 Відповісти
Это точно оно?
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18.04.2022 09:13 Відповісти
Оно) Просто видно только заднюю часть... А если присмотреться, то командирская рубка улетела *****)
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18.04.2022 12:02 Відповісти
Дештормизация, демосквизация, дефлагманизация.
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18.04.2022 09:24 Відповісти
А как же шторм???
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18.04.2022 09:30 Відповісти
в телеге растеребонкали только вот сомнение где пусковые шахты и особый отдел гру кгб не дал бы распостронитить фото за- это дисбатский растрел на плацу с отричением от церкви и устава на дорожке красной с целованием знамен и высмаркиванием
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18.04.2022 09:47 Відповісти
На фото-ровно половина крейсера, задняя, с вертолетной площадкой, причем хорошо притопленная
Носововой части с пусковыми установками ракет и самой высокой настройкой нет вообше
Видимо носовая часть при взрыве сразу оторвалась и утонула, вместе с рубкой и командным составом
Снимают видимо с турецкого судна, шторма никакого нет-и тут наврали
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18.04.2022 11:00 Відповісти
нужно было второй тоже топить, тот с которого делались фото.
чем больше кацапов уничтожим, тем быстрее закончится война.
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18.04.2022 09:54 Відповісти
это могли быть турки.
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18.04.2022 10:32 Відповісти
не могу понять чем он крейсер и чем он главный на вид маленькая лодка без пользы..ни пушек не космозениток..тупо баркас рыбацкий какие 180 метров метров 20
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18.04.2022 09:55 Відповісти
На фото-ровно половина крейсера, задняя, с вертолетной площадкой, причем хорошо притопленная
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18.04.2022 10:56 Відповісти
Это ракетный крейсер, ракетные пустовые шахты внутри корпуса.
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18.04.2022 12:38 Відповісти
Багато розповідали що був шторм через що суки не змогли врятувати екіпаж. Але на світлинах добре видно що ніякого більш-менш суттевого шторму не було. При такій погоді немає ніяких перешкод для проведення рятувальних операцій. Скоріш за все їм вдалося врятувати більшу частину екіпажу яка вціліла від ураження наших ракет.....на жаль.
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18.04.2022 09:56 Відповісти
Смотри на фото ВНИМАТЕЛЬНО. Все внутри коробки выгорело нахрен, там некого уже было спасать в принципе. Выжили только те кто был на палубе в задней части момент попадания, это где-то человек до 50.
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18.04.2022 10:34 Відповісти
Слава Захисникам Украіни!!!
Смерть московитам-убивцям в Украіні!!
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18.04.2022 09:58 Відповісти
Эта прекрасная картинка говорит о том, что выгорела посудина изнутри. никакой эвакуации и близко не было. плоты на месте. все москвичи прожарились.
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18.04.2022 10:01 Відповісти
и Вулканов не видать
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18.04.2022 10:09 Відповісти
Вулканы слева, за дымом.
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18.04.2022 11:03 Відповісти
похож
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18.04.2022 10:10 Відповісти
На фото-ровно половина крейсера, задняя, с вертолетной площадкой, причем хорошо притопленная
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18.04.2022 10:55 Відповісти
Супер-мега-флагман что-то выглядит не очень...
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18.04.2022 10:09 Відповісти
Шторм, кажете... Ню-ню. ))
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18.04.2022 10:10 Відповісти
Шторм, вызванный "Нептунами", не иначе)
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18.04.2022 13:02 Відповісти
300 кг ВВ точечно с скоросью 900 км в час и не такое адоробло *****. Ящик ВВ это столб метров 20 высотой.
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18.04.2022 10:18 Відповісти
Руїнами Москви задоволений!
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18.04.2022 10:35 Відповісти
Як корабель назвеш - так він і попливе ©
Не варто жартувати з морськими прикметами - напередодні кацапи зафарбували номера і назви на своїх кораблях - а корито без назви плавати не зможе
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18.04.2022 10:38 Відповісти
йому ж сказали на Зміїному ,-"у пекло",- туди вын ы спрямував
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18.04.2022 10:41 Відповісти
Вот и ладненько...
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18.04.2022 10:45 Відповісти
На фото-ровно половина крейсера, задняя, с вертолетной площадкой, причем хорошо притопленная
Носововой части с пусковыми установками ракет и самой высокой настройкой нет вообше
Видимо носовая часть при взрыве сразу оторвалась и утонула, вместе с рубкой и командным составом
Снимают видимо с турецкого судна, шторма никакого нет-и тут наврали
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18.04.2022 10:52 Відповісти
Всё там есть, за дымом нос видно и трубы пусковые. То что надстройка в хлам, это да. Ну и крен не просто так, значит в борту дыра нормальная, если при отсутствии волнения воду принимает.
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18.04.2022 11:14 Відповісти
Купи собі окуляри. Хоча ні, краще розуму в Бога попроси.

Передню частину видно крізь дим. Крейсер видно повністю.
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18.04.2022 11:19 Відповісти
То,что видно,это дажн не половина крейсера,а передней надстройки вообще не видно.
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18.04.2022 12:03 Відповісти
Повторю, крейсер видно ПОВНІСТЮ.
Хто цього не бачить - тупі барани.
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18.04.2022 13:33 Відповісти
Виктор а где же шторм? И тут кацапська гадина *********!!!
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18.04.2022 16:05 Відповісти
От що трапляється, коли немає вогнегасника в аптечки!
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18.04.2022 11:33 Відповісти
Даааа.. шторм 12 баллов))
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18.04.2022 11:42 Відповісти
Судя по тому, что на коровой палубе стоит не использованный спасательный плот в белом футляре, спасаться уже было некому.
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18.04.2022 11:48 Відповісти
Какая прелесть.
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18.04.2022 11:54 Відповісти
Москва потопили в темное время суток. Это не Москва
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18.04.2022 13:15 Відповісти
Як скажеш Лахта.
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18.04.2022 14:32 Відповісти
Точно, это не МАЦКВА - это новый аналогавнет ********** - крейсер "Адмирал Вова ******" в полной боевой готовности.
Сверхсекретный комуфляж "Я ИДУ НА ДНО" позволяет ему спокойно подходить к берегам противника для выполнения боевых задач.
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18.04.2022 14:41 Відповісти
Гарно горить і тоне кацапська посудіна.
Теж саме буде і з містом Москва
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18.04.2022 14:31 Відповісти
У них усе іде по-плану, заявляють піськови і інші!??? ЗНАЧИТЬ МАЛОВАТО , МАЛОВАТО БУДЕТЬ!!!
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18.04.2022 14:47 Відповісти
Кацапський крейсер довів усім, що він не гімно та потонув.
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18.04.2022 15:36 Відповісти
А какой ''грозный'' то был
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18.04.2022 15:41 Відповісти
Не спорьте здесь видна надстройка не видна!!! Пошла ко дну эта кацапская гадина и это огромный праздник.Не будет больше стрелять по мирным украинским городам. Ушел на дно вместе с нацистским мерзотным экипажем. СЛАВА УКРАИНЕ!!! СЛАВА ВСУ!!!
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18.04.2022 15:57 Відповісти
Наверное фильм "Каникулы строгого режима" запретят в Мордоре. Помните как в конце фильма чтобы спасти русалку от черта дети нептуна на помощь зовут?
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18.04.2022 15:58 Відповісти
Вот и наши Нептуны показали кто главный на Черном и Азовских морях.Теперь ссыкуны и на 200 км побоятся приближается к Украинским берегам Ни о каком десанте твари на Одессчину и не мечтаете ..
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18.04.2022 17:09 Відповісти
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