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Крейсер "Москва" після ураження українською ракетою. ФОТОрепортаж
У мережу потрапили кадри російського крейсеру "Москва" після ураження українською ракетою "Нептун".
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікованi Oryx у твіттері.
Топ коментарі
+72 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар18.04.2022 02:01
+51 Den Tar
показати весь коментар18.04.2022 04:24
+50 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар18.04.2022 02:16
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Будь ласка, зачекайте...
Пожежа, здається взагалі, у машинному відділенні, плотів немає, отже більша частину екіпажу, скоріш за все врятувалася (на жаль). Вертолітний ангар відчинений, отже затонув він далеку не одразу.
Цілком можливо, що основною причиною затоплення стала саме пожежа після влучання ПКР.
И, где ты видишь 2 пары Вулканов возле рубки???
В этои месте сплошное черное мессиво. Видно Нептуны туда и попали.
А, взрыв 3200кг тротила снесет нахер все на палубе, включая шлюбки и плоты, которые ты не видишь.
А дальше цепная реакция - внутренний пожар, детонирование части остального боекомплекта и т.д.
Вывод: практически всем Оркам настал ******.
Носововой части с пусковыми установками ракет и самой высокой настройкой нет вообше
Видимо носовая часть при взрыве сразу оторвалась и утонула, вместе с рубкой и командным составом
Снимают видимо с турецкого судна, шторма никакого нет-и тут наврали
чем больше кацапов уничтожим, тем быстрее закончится война.
Смерть московитам-убивцям в Украіні!!
Не варто жартувати з морськими прикметами - напередодні кацапи зафарбували номера і назви на своїх кораблях - а корито без назви плавати не зможе
Носововой части с пусковыми установками ракет и самой высокой настройкой нет вообше
Видимо носовая часть при взрыве сразу оторвалась и утонула, вместе с рубкой и командным составом
Снимают видимо с турецкого судна, шторма никакого нет-и тут наврали
Передню частину видно крізь дим. Крейсер видно повністю.
Хто цього не бачить - тупі барани.
Сверхсекретный комуфляж "Я ИДУ НА ДНО" позволяет ему спокойно подходить к берегам противника для выполнения боевых задач.
Теж саме буде і з містом Москва