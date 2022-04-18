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Украинские бойцы захватили БТР-82А российских оккупантов. ВИДЕО

Бойцы ДУК "Правый сектор" захватили российский БТР-82А.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бронемашина оказалась в исправном состоянии и будет служить украинским воинам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ призывают украинцев вернуть запчасти к трофейной российской технике, - Живицкий

Правый сектор (855) трофеи (180)


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Топ комментарии
+32
Правому сектору-черговий респект...
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18.04.2022 11:45
+27
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18.04.2022 11:54
+18
С полным боекомплектом надеюсь! Слава Украине!!!
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18.04.2022 11:44
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С полным боекомплектом надеюсь! Слава Украине!!!
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18.04.2022 11:44 Ответить
Таксист, підкинь москалів до пекла!
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18.04.2022 11:45 Ответить
До пекла? А по-конкретнее?
- До Чернобаивки!
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18.04.2022 23:43 Ответить
Правому сектору-черговий респект...
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18.04.2022 11:45 Ответить
такси на Мацкву заказывали?
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18.04.2022 11:45 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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18.04.2022 11:48 Ответить
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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18.04.2022 11:50 Ответить
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18.04.2022 11:54 Ответить
довіряєм тільки відкритим каналам. фейки нас не цікавлять.
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18.04.2022 12:03 Ответить
Таксі! сюда... - супер!!!
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18.04.2022 12:01 Ответить
То добре...))
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18.04.2022 12:10 Ответить
У "Правому секторі" завжди були герої і патріоти. А що захопив "спецназ" по засиранню мізків наріду "95 квартал"?
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18.04.2022 12:10 Ответить
73% українців.
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18.04.2022 12:15 Ответить
тик токство и совко хлам...
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18.04.2022 12:55 Ответить
 
 