Украинские бойцы захватили БТР-82А российских оккупантов. ВИДЕО

Бойцы ДУК "Правый сектор" захватили российский БТР-82А.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бронемашина оказалась в исправном состоянии и будет служить украинским воинам.

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