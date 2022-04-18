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Українські бійці захопили БТР-82А російських окупантів. ВIДЕО

Бійці 11 окремої роти 112 БТРО захопили російський БТР-82А.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бронемашина виявилася у справному стані, тож служитиме українським воїнам.

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трофеї (185)


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Топ коментарі
+32
Правому сектору-черговий респект...
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18.04.2022 11:45
+27
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18.04.2022 11:54
+18
С полным боекомплектом надеюсь! Слава Украине!!!
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18.04.2022 11:44
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С полным боекомплектом надеюсь! Слава Украине!!!
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18.04.2022 11:44 Відповісти
Таксист, підкинь москалів до пекла!
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18.04.2022 11:45 Відповісти
До пекла? А по-конкретнее?
- До Чернобаивки!
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18.04.2022 23:43 Відповісти
Правому сектору-черговий респект...
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18.04.2022 11:45 Відповісти
такси на Мацкву заказывали?
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18.04.2022 11:45 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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18.04.2022 11:48 Відповісти
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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18.04.2022 11:50 Відповісти
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18.04.2022 11:54 Відповісти
довіряєм тільки відкритим каналам. фейки нас не цікавлять.
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18.04.2022 12:03 Відповісти
Таксі! сюда... - супер!!!
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18.04.2022 12:01 Відповісти
То добре...))
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18.04.2022 12:10 Відповісти
У "Правому секторі" завжди були герої і патріоти. А що захопив "спецназ" по засиранню мізків наріду "95 квартал"?
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18.04.2022 12:10 Відповісти
73% українців.
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18.04.2022 12:15 Відповісти
тик токство и совко хлам...
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18.04.2022 12:55 Відповісти
 
 