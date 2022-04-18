Українські бійці захопили БТР-82А російських окупантів. ВIДЕО

Бійці 11 окремої роти 112 БТРО захопили російський БТР-82А.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бронемашина виявилася у справному стані, тож служитиме українським воїнам.

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