Українські бійці захопили БТР-82А російських окупантів. ВIДЕО
Бійці 11 окремої роти 112 БТРО захопили російський БТР-82А.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бронемашина виявилася у справному стані, тож служитиме українським воїнам.
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+32 Александр Чуднивец #474549
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+27 Перехватчик
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+18 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар18.04.2022 11:44
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