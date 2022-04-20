Украинские артиллеристы уничтожают бронетехнику российских оккупантов. ВИДЕО беспилотника
Артиллеристы 56-й Мариупольской бригады уничтожили российскую бронетехнику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
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+16 Mykoła Nedashkovskyy
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+15 Валерий К #448385
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+13 Александр Чуднивец #474549
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Бережи вас Господь, хлопчики.
Правильно мыслишь свинособака, вам 3,14здарики
Вам, кацапы, точно пиз@арики!
Пока вражеский рассматривает цели на земле, потупив вниз "глаза", сверху или сбоку к нему подлетает наш дрон-истребитель и уничтожает противника.