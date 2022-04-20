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Новости Видео Война
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Украинские артиллеристы уничтожают бронетехнику российских оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Артиллеристы 56-й Мариупольской бригады уничтожили российскую бронетехнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

Смотрите: Подразделения ДШВ ВСУ сбили два российских БПЛА из ЗРК "Stinger" и "Starstreak". ФОТОрепортаж

армия РФ (19318) уничтожение (6980) артиллерия (636)


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Топ комментарии
+16
Молодці! Душа радіє.
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20.04.2022 12:56
+15
"Мясная лавка" Семён Скрепецкий
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20.04.2022 12:55
+13
Гарна робота...
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20.04.2022 12:56
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"Мясная лавка" Семён Скрепецкий
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20.04.2022 12:55 Ответить
Молодці! Душа радіє.
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20.04.2022 12:56 Ответить
Гарна робота...
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20.04.2022 12:56 Ответить
Молодці!!! Душа радіє .
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20.04.2022 12:57 Ответить
КрасівоЄ!
Бережи вас Господь, хлопчики.
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20.04.2022 12:57 Ответить
ты слепой!! в увеличении на этих железках буква Zю. а что там на посту было?
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20.04.2022 13:09 Ответить
О, кацапчик вылез по впн!
Правильно мыслишь свинособака, вам 3,14здарики
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20.04.2022 13:19 Ответить
Отличный ник!
Вам, кацапы, точно пиз@арики!
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20.04.2022 13:23 Ответить
угу це те що лишилося від рузге єліти а у Сайгона е АС Вал
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20.04.2022 14:02 Ответить
Что за нарезки по пол секунды
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20.04.2022 12:59 Ответить
Eto dlja esteticheskova naslazdenie, relaksaciji, krasivo ze...
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20.04.2022 13:32 Ответить
Українці кажуть "добрИЙ вечір", "добрИЙ день", "добрОГО ранку".
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20.04.2022 13:00 Ответить
Боги войны!
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20.04.2022 13:11 Ответить
Патріотична нарізка з різних місць в різні періоди. Називається : "щось же треба показати-- нате вам."
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20.04.2022 13:30 Ответить
Почему бы не изобрести дроны, которые уничтожали бы дроны?
Пока вражеский рассматривает цели на земле, потупив вниз "глаза", сверху или сбоку к нему подлетает наш дрон-истребитель и уничтожает противника.
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20.04.2022 14:09 Ответить
 
 