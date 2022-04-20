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Українські артилеристи знищують бронетехніку російських окупантів. ВIДЕО безпілотника

Артилеристи 56-ї Маріупольська бригада знищили російську бронетехніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські артилеристи знищили два танки і три БТРи російських окупантів. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17468) знищення (7293) артилерія (789)


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Топ коментарі
+16
Молодці! Душа радіє.
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20.04.2022 12:56
+15
"Мясная лавка" Семён Скрепецкий
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20.04.2022 12:55
+13
Гарна робота...
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20.04.2022 12:56
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"Мясная лавка" Семён Скрепецкий
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20.04.2022 12:55 Відповісти
Молодці! Душа радіє.
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20.04.2022 12:56 Відповісти
Гарна робота...
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20.04.2022 12:56 Відповісти
Молодці!!! Душа радіє .
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20.04.2022 12:57 Відповісти
КрасівоЄ!
Бережи вас Господь, хлопчики.
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20.04.2022 12:57 Відповісти
ты слепой!! в увеличении на этих железках буква Zю. а что там на посту было?
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20.04.2022 13:09 Відповісти
О, кацапчик вылез по впн!
Правильно мыслишь свинособака, вам 3,14здарики
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20.04.2022 13:19 Відповісти
Отличный ник!
Вам, кацапы, точно пиз@арики!
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20.04.2022 13:23 Відповісти
угу це те що лишилося від рузге єліти а у Сайгона е АС Вал
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20.04.2022 14:02 Відповісти
Что за нарезки по пол секунды
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20.04.2022 12:59 Відповісти
Eto dlja esteticheskova naslazdenie, relaksaciji, krasivo ze...
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20.04.2022 13:32 Відповісти
Українці кажуть "добрИЙ вечір", "добрИЙ день", "добрОГО ранку".
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20.04.2022 13:00 Відповісти
Боги войны!
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20.04.2022 13:11 Відповісти
Патріотична нарізка з різних місць в різні періоди. Називається : "щось же треба показати-- нате вам."
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20.04.2022 13:30 Відповісти
Почему бы не изобрести дроны, которые уничтожали бы дроны?
Пока вражеский рассматривает цели на земле, потупив вниз "глаза", сверху или сбоку к нему подлетает наш дрон-истребитель и уничтожает противника.
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20.04.2022 14:09 Відповісти
 
 