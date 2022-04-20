Українські артилеристи знищують бронетехніку російських окупантів. ВIДЕО безпілотника

Артилеристи 56-ї Маріупольська бригада знищили російську бронетехніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські артилеристи знищили два танки і три БТРи російських окупантів. ВIДЕО безпілотника