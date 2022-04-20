Українські артилеристи знищують бронетехніку російських окупантів. ВIДЕО безпілотника
Артилеристи 56-ї Маріупольська бригада знищили російську бронетехніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в соцмережах.
Топ коментарі
+16 Mykoła Nedashkovskyy
показати весь коментар20.04.2022 12:56
+15 Валерий К #448385
показати весь коментар20.04.2022 12:55
+13 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар20.04.2022 12:56
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Бережи вас Господь, хлопчики.
Правильно мыслишь свинособака, вам 3,14здарики
Вам, кацапы, точно пиз@арики!
Пока вражеский рассматривает цели на земле, потупив вниз "глаза", сверху или сбоку к нему подлетает наш дрон-истребитель и уничтожает противника.