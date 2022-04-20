Кадыровцы сами сняли кадры точного выстрела по ним украинских воинов. ВИДЕО
В интернете появились кадры, как украинские воины метко бьют по кадыровцам.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео события распространяется по сети.
ТікТокєр Дони.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) April 20, 2022
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
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но мозг кадыровца не повреждён
он основные свои "силы" оставил
чтобы его охраняли
плюс армия рашки, там контингент то немалый еще базируется
они его никуда не отправляли и не затрагивали
--- Рамзан, где ты делся???
--- Я в "ПАКЕТІ"
Цікаво , як це вони вирішили вилізти на передок . ? Страх загубили . Чи накурились .?
И Аллах услышал...
Героям слава!!!