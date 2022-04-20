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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Кадыровцы сами сняли кадры точного выстрела по ним украинских воинов. ВИДЕО

В интернете появились кадры, как украинские воины метко бьют по кадыровцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео события распространяется по сети.

ТікТокєр Дони.
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/BePJJvLAq4

— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) April 20, 2022

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Автор: 

Кадыров Рамзан (801) наемники рф (2085)


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Топ комментарии
+79
Кина не будет кинщик помер.
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20.04.2022 19:30
+45
НОРМАЛЬНО ХЛОПЦІ ПО ОСЛАМ ВСИПАЛИ
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20.04.2022 19:31
+43
Какие они ущербные --- бородатые бабы в юбках
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20.04.2022 19:32
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Кина не будет кинщик помер.
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20.04.2022 19:30 Ответить
Просто оператор остался без рук
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20.04.2022 19:32 Ответить
аллахам ЗСУ сделали акбар
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20.04.2022 19:38 Ответить
И без головы.
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20.04.2022 20:08 Ответить
Какие они ущербные --- бородатые бабы в юбках
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20.04.2022 19:32 Ответить
Звичайні колдирівці, сер
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20.04.2022 19:45 Ответить
Здох краще описує ситуацію)))
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20.04.2022 20:29 Ответить
Та нет, он не умер, а сдох, как последняя тварь!
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20.04.2022 20:46 Ответить
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20.04.2022 19:31 Ответить
HEADSHOT
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20.04.2022 19:31 Ответить
Попало в голову и даже яйца оторвало ,
но мозг кадыровца не повреждён
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20.04.2022 19:34 Ответить
Как же можно повредить то, чего нет?
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20.04.2022 20:07 Ответить
Ну а как можно повредить то, чего у кака.дыровца нет?
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20.04.2022 20:10 Ответить
НОРМАЛЬНО ХЛОПЦІ ПО ОСЛАМ ВСИПАЛИ
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20.04.2022 19:31 Ответить
Тік-токер то фігня, головне ай-фон пошкодився! Феєричні барани
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20.04.2022 19:35 Ответить
Чому пошкодився, якщо відео збереглося?!
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20.04.2022 19:45 Ответить
Но фееричные бараны этого уже не увидят. бо их разорвало
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20.04.2022 21:09 Ответить
минус два -2
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20.04.2022 19:35 Ответить
Это выхлоп, вроде, с гранатомета.
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20.04.2022 19:39 Ответить
Да, прилетело. Из гранатомета.
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20.04.2022 20:06 Ответить
пуля очень многое меняет в голове,даже если попадает в жопу....земля вам свинобетоном манкурты.
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20.04.2022 19:40 Ответить
И где-то в горах горько заплакали недолюбленные ими ослицы...
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20.04.2022 19:41 Ответить
Нєвєста осталась без женіха. Горє то кокоє.

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20.04.2022 20:30 Ответить
Даже страшно представить то, что с ними сделают после нашей Победы. Этих тик-ток-донов и их семьи ждёт расплата по-кавказским законам. И она будет, не сомневайтесь!
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20.04.2022 19:43 Ответить
тупые ишакоебы.
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20.04.2022 19:43 Ответить
Гарно!!
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20.04.2022 19:46 Ответить
Кина больше не будет, электричество кончилось
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20.04.2022 19:47 Ответить
Вместе с кинщиком
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20.04.2022 20:13 Ответить
Супер. Саме залайкане відео походу.
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20.04.2022 19:49 Ответить
Бінго!
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20.04.2022 19:49 Ответить
войны от бога
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20.04.2022 19:50 Ответить
удобряют чернозем. хотя удобрение так себе.
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20.04.2022 19:51 Ответить
Воистину акбар. Бедный Аллах. Где он возмёт столько девственниц?
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20.04.2022 19:57 Ответить
Так эти бормолеи сами себе девственницы.
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20.04.2022 20:12 Ответить
Девственницы им будут с рогами и копытами
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20.04.2022 21:25 Ответить
Украинцы, почему вам не создать специальную ДРГ по ликвидации кадырки или взятие его в плен?
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20.04.2022 19:59 Ответить
Так его охраняет не меньше батальона, куда нам с европейской внешностью.
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20.04.2022 20:06 Ответить
треба було не голитись(((
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20.04.2022 20:14 Ответить
куда? в грозный отправить?))
он основные свои "силы" оставил
чтобы его охраняли
плюс армия рашки, там контингент то немалый еще базируется
они его никуда не отправляли и не затрагивали
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20.04.2022 20:25 Ответить
Классное видео )))) LIKE)))

--- Рамзан, где ты делся???

--- Я в "ПАКЕТІ"
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20.04.2022 20:04 Ответить
.Крутий тік ток .!! Аллаху - амбар . .
Цікаво , як це вони вирішили вилізти на передок . ? Страх загубили . Чи накурились .?
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20.04.2022 20:12 Ответить
Алах їм зробив зауваження.
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20.04.2022 20:15 Ответить
Отличный ракурс получился, ящитаю ...
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20.04.2022 20:16 Ответить
Відосик сподобався. Хочу ще такий!
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20.04.2022 20:26 Ответить
хоть что то полезное сняли
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20.04.2022 20:26 Ответить
Б...НА САМОМ ИНТЕРЕСНОМ МЕСТЕ ПЛЕНКА ПОРВАЛАСЬ
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20.04.2022 20:34 Ответить
Аллах акбар!
И Аллах услышал...
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20.04.2022 20:36 Ответить
Овцеебы ха-ха-ха
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20.04.2022 20:59 Ответить
Кина больше не будет.
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20.04.2022 21:05 Ответить
був кадирка, а залишилась дірка
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20.04.2022 21:08 Ответить
Ту взагалі то це вихлоп від пострілу гранатомета, і навряд від цього хтось з них загинув.
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20.04.2022 21:15 Ответить
А нє)(уй шастать!
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20.04.2022 21:53 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.04.2022 21:57 Ответить
А де друга серiя ?
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20.04.2022 22:29 Ответить
Алаху полный акбар! 💤
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21.04.2022 13:06 Ответить
 
 