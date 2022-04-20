Кадировці самі зняли кадри влучного пострілу по них українських воїнів. ВIДЕО
У інтернеті з'явилися кадри, як українські воїни влучно б'ють по кадировцях.
Як інформує Цензор.НЕТ відое події шириться мережею.
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Топ коментарі
+79 Саша Пончик
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+45 lincon lion
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+43 Василий СПРУТ
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но мозг кадыровца не повреждён
он основные свои "силы" оставил
чтобы его охраняли
плюс армия рашки, там контингент то немалый еще базируется
они его никуда не отправляли и не затрагивали
--- Рамзан, где ты делся???
--- Я в "ПАКЕТІ"
Цікаво , як це вони вирішили вилізти на передок . ? Страх загубили . Чи накурились .?
И Аллах услышал...
Героям слава!!!