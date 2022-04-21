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Украинские бойцы уничтожили бронемашину оккупантов выстрелом из противотанкового гранатомета. ВИДЕО

Украинские бойцы уничтожили бронемашину оккупантов выстрелом из противотанкового гранатомета

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликовал британский таблоид The Sun.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Два десятка танков, еще были БТРы, машины", - один из лучших расчетов ПТРК "Стугна" уничтожает оккупантов в Луганской области. ВИДЕО

армия РФ (19358) уничтожение (7010)


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Топ комментарии
+33
Оккупантов кацапских убьём ВСЕХ .это даже не обсуждается !
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21.04.2022 14:21
+23
А ****** этот машины как и принудительное приземление сегодня су 30см хвостом вниз под Изюмом - это тоже часть *********** плана про проведению "спецоперации"?
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21.04.2022 14:24
+23
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21.04.2022 14:24
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Оккупантов кацапских убьём ВСЕХ .это даже не обсуждается !
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21.04.2022 14:21 Ответить
Ще одна добра новина!
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21.04.2022 14:22 Ответить
на это можно смотреть вечно....
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21.04.2022 15:06 Ответить
А ****** этот машины как и принудительное приземление сегодня су 30см хвостом вниз под Изюмом - это тоже часть *********** плана про проведению "спецоперации"?
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21.04.2022 14:24 Ответить
Демилитаризация, понимать надо!
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21.04.2022 14:26 Ответить
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21.04.2022 14:24 Ответить
Тільки це ще не Луганськ.
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21.04.2022 14:27 Ответить
Смерть кацапам!
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21.04.2022 14:29 Ответить
нічого не поняв, звідки долбило?
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21.04.2022 14:31 Ответить
Америка ответила путину на его бесконечный шантаж ядерным оружием. В случае приказа применения яо будет мгновенный ответный удар по месту нахождения самого путина ядерной боеголовкой, способной уничтожить любой из путинских бункеров. Отслеживание местоположения путина ведётся.
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21.04.2022 14:31 Ответить
В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар, - Борис Джонсон
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21.04.2022 14:33 Ответить
руZкiя ужо пачалi казаць, што ваююць з усiм блокам НАТА, напэуна скора прызнаюць, што i у Другой сусветнай не яны адны перамаглi, калi мець на увазе пастакi па "Лэндлiз".
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21.04.2022 14:33 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/20/7340891/ Вот вам про Коломойского статья. Если уж выбирать между олигархом Порошенко и Коломойским я выберу первого потому что наглядно вижу какую пользу приносит Порох в отличии от корыстного еврея.
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21.04.2022 14:36 Ответить
Аху***еть.....аж "капот" відлетів)))
І це з РПГ!!!!
Щоб з Джавеліна, то і гесениці летіли аж до моря.........Я так зрозумів , що це Маріуполь)
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21.04.2022 14:38 Ответить
Знову РПГ -7! ХТО притримує і ДЕ ******* зброя? Може досить Зеленському в режимі 24/7 займатись нескінченним словоблудством і розібратись з цим надважливим для України питанням?!
Чи ЩО?
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21.04.2022 14:40 Ответить
Я так понимаю это Мариуполь откуда у бойцов там возьмётся современное вооружение город в блокаде почти 2 месца, воюют тем что есть и делают это мастерски.
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21.04.2022 14:51 Ответить
Євген Рибчинський

Озвучу проблему, яка потихеньку переростає у катастрофу. Про неї вже пишуть і роблять репортажі CNN і решта ЗМІ наших союзників.

Мова йде про гуманітарну допомогу.

За майже 2 місяці війни союзники нам поставили сотні мобільних шпиталів, сотні тисяч захисних медкомплектів, тонни ліків, десятки тисяч касок і бронежилетів, тисячі колес, генераторів і іншого необхідного на фронті приладдя.

Попри гостру необхідність і постійний заклик України по допомогу, більшість цих вкрай необхідних ЗСУ вантажів осідає на складах, причому на заході України.

Наведу один лише приклад, про який знаю з вуст очевидця подій. На Волині тероборона була гола і боса, бійці де могли там купували одяг, взуття, а як пощастить, і бронежилет. В цей час на одному зі складів знаходилися тонни гуманітарки, зокрема і форма з броніками, яку один з дрібних службовців СБУ зі своїм татом збували через Інтернет. Зрештою їх накрили. Проте я ніде не бачив повідомлень, щоб того дегенерата з родичем судили і посадили у в'язницю. Хоча за законами воєнного часу, їх слід було поставити до стінки і розстріляти без суда і слідства.

Подейкують, така сама ситуація і на Галичині, і на Буковині, і на Одещині.

Подейкують, що ниточки від тих ділків ведуть ледь не на Банкову, на Грушевського, на Володимирську. І за цим стоять люди, добре відомі обізнаній аудиторії.

Те, що під виглядом гуманітарки в країну завозяться предмети розкоші, це тема окремої розмови. Але те, що могло б нас наблизити до перемоги, це тема архіважлива.

Вважаю, що на найближчому засіданні РНБО одним з питань має стояти гуманітарна допомога і випадки саботажу. Мають бути прийняти негайні міри по виявленню мародерів на митниці, в СБУ, МВС і ОВА. Винні мають бути притягнуті до відповідальності і їхні імена має знати вся країна і наші зарубіжні партнери.

Будь-який саботаж під час війни має прирівнюватися до зради і колаборантства і каратися за законами воєнного часу.

P.S. З поставками західної зброї може коїтися те саме. Питання важливе для перевірки.

1Петро Медзіновський
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21.04.2022 14:42 Ответить
Недавно была инфа, что рашка сделает все, чтобы дискредитировать Украину, в плане международной помощи, вот и тебе инфа.....
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21.04.2022 14:49 Ответить
всё так просто. Таможенники на Западной и их покровители вообще святые.
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21.04.2022 17:52 Ответить
красота... надеюсь свинорылокозломордые свинопасы там внутри и сгорели...
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21.04.2022 14:43 Ответить
Боже як гарно! Слава ЗСУ!
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21.04.2022 14:46 Ответить
за чьто?
он жи ньос свабоду і щасть'є!
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21.04.2022 15:09 Ответить
ни рикошетив не пробачень все сталося само собою
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21.04.2022 20:01 Ответить
 
 