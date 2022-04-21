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Українські бійці знищили бронемашину окупантів пострілом з протитанкового гранатомета. ВIДЕО

Українські бійці знищили бронемашину окупантів пострілом з протитанкового гранатомета

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував британський таблоїд The Sun.

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Автор: 

армія рф (17502) знищення (7313)


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Топ коментарі
+33
Оккупантов кацапских убьём ВСЕХ .это даже не обсуждается !
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21.04.2022 14:21
+23
А ****** этот машины как и принудительное приземление сегодня су 30см хвостом вниз под Изюмом - это тоже часть *********** плана про проведению "спецоперации"?
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21.04.2022 14:24
+23
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21.04.2022 14:24
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Оккупантов кацапских убьём ВСЕХ .это даже не обсуждается !
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21.04.2022 14:21 Відповісти
Ще одна добра новина!
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21.04.2022 14:22 Відповісти
на это можно смотреть вечно....
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21.04.2022 15:06 Відповісти
А ****** этот машины как и принудительное приземление сегодня су 30см хвостом вниз под Изюмом - это тоже часть *********** плана про проведению "спецоперации"?
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21.04.2022 14:24 Відповісти
Демилитаризация, понимать надо!
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21.04.2022 14:26 Відповісти
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21.04.2022 14:24 Відповісти
Тільки це ще не Луганськ.
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21.04.2022 14:27 Відповісти
Смерть кацапам!
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21.04.2022 14:29 Відповісти
нічого не поняв, звідки долбило?
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21.04.2022 14:31 Відповісти
Америка ответила путину на его бесконечный шантаж ядерным оружием. В случае приказа применения яо будет мгновенный ответный удар по месту нахождения самого путина ядерной боеголовкой, способной уничтожить любой из путинских бункеров. Отслеживание местоположения путина ведётся.
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21.04.2022 14:31 Відповісти
В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар, - Борис Джонсон
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21.04.2022 14:33 Відповісти
руZкiя ужо пачалi казаць, што ваююць з усiм блокам НАТА, напэуна скора прызнаюць, што i у Другой сусветнай не яны адны перамаглi, калi мець на увазе пастакi па "Лэндлiз".
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21.04.2022 14:33 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/20/7340891/ Вот вам про Коломойского статья. Если уж выбирать между олигархом Порошенко и Коломойским я выберу первого потому что наглядно вижу какую пользу приносит Порох в отличии от корыстного еврея.
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21.04.2022 14:36 Відповісти
Аху***еть.....аж "капот" відлетів)))
І це з РПГ!!!!
Щоб з Джавеліна, то і гесениці летіли аж до моря.........Я так зрозумів , що це Маріуполь)
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21.04.2022 14:38 Відповісти
Знову РПГ -7! ХТО притримує і ДЕ ******* зброя? Може досить Зеленському в режимі 24/7 займатись нескінченним словоблудством і розібратись з цим надважливим для України питанням?!
Чи ЩО?
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21.04.2022 14:40 Відповісти
Я так понимаю это Мариуполь откуда у бойцов там возьмётся современное вооружение город в блокаде почти 2 месца, воюют тем что есть и делают это мастерски.
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21.04.2022 14:51 Відповісти
Євген Рибчинський

Озвучу проблему, яка потихеньку переростає у катастрофу. Про неї вже пишуть і роблять репортажі CNN і решта ЗМІ наших союзників.

Мова йде про гуманітарну допомогу.

За майже 2 місяці війни союзники нам поставили сотні мобільних шпиталів, сотні тисяч захисних медкомплектів, тонни ліків, десятки тисяч касок і бронежилетів, тисячі колес, генераторів і іншого необхідного на фронті приладдя.

Попри гостру необхідність і постійний заклик України по допомогу, більшість цих вкрай необхідних ЗСУ вантажів осідає на складах, причому на заході України.

Наведу один лише приклад, про який знаю з вуст очевидця подій. На Волині тероборона була гола і боса, бійці де могли там купували одяг, взуття, а як пощастить, і бронежилет. В цей час на одному зі складів знаходилися тонни гуманітарки, зокрема і форма з броніками, яку один з дрібних службовців СБУ зі своїм татом збували через Інтернет. Зрештою їх накрили. Проте я ніде не бачив повідомлень, щоб того дегенерата з родичем судили і посадили у в'язницю. Хоча за законами воєнного часу, їх слід було поставити до стінки і розстріляти без суда і слідства.

Подейкують, така сама ситуація і на Галичині, і на Буковині, і на Одещині.

Подейкують, що ниточки від тих ділків ведуть ледь не на Банкову, на Грушевського, на Володимирську. І за цим стоять люди, добре відомі обізнаній аудиторії.

Те, що під виглядом гуманітарки в країну завозяться предмети розкоші, це тема окремої розмови. Але те, що могло б нас наблизити до перемоги, це тема архіважлива.

Вважаю, що на найближчому засіданні РНБО одним з питань має стояти гуманітарна допомога і випадки саботажу. Мають бути прийняти негайні міри по виявленню мародерів на митниці, в СБУ, МВС і ОВА. Винні мають бути притягнуті до відповідальності і їхні імена має знати вся країна і наші зарубіжні партнери.

Будь-який саботаж під час війни має прирівнюватися до зради і колаборантства і каратися за законами воєнного часу.

P.S. З поставками західної зброї може коїтися те саме. Питання важливе для перевірки.

1Петро Медзіновський
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21.04.2022 14:42 Відповісти
Недавно была инфа, что рашка сделает все, чтобы дискредитировать Украину, в плане международной помощи, вот и тебе инфа.....
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21.04.2022 14:49 Відповісти
всё так просто. Таможенники на Западной и их покровители вообще святые.
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21.04.2022 17:52 Відповісти
красота... надеюсь свинорылокозломордые свинопасы там внутри и сгорели...
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21.04.2022 14:43 Відповісти
Боже як гарно! Слава ЗСУ!
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21.04.2022 14:46 Відповісти
за чьто?
он жи ньос свабоду і щасть'є!
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21.04.2022 15:09 Відповісти
ни рикошетив не пробачень все сталося само собою
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21.04.2022 20:01 Відповісти
 
 