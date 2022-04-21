Українські бійці знищили бронемашину окупантів пострілом з протитанкового гранатомета. ВIДЕО
Українські бійці знищили бронемашину окупантів пострілом з протитанкового гранатомета
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував британський таблоїд The Sun.
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+33 Мистер Икс #492862
показати весь коментар21.04.2022 14:21
+23 MAKAROV #508144
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+23 Перехватчик
показати весь коментар21.04.2022 14:24
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І це з РПГ!!!!
Щоб з Джавеліна, то і гесениці летіли аж до моря.........Я так зрозумів , що це Маріуполь)
Чи ЩО?
Озвучу проблему, яка потихеньку переростає у катастрофу. Про неї вже пишуть і роблять репортажі CNN і решта ЗМІ наших союзників.
Мова йде про гуманітарну допомогу.
За майже 2 місяці війни союзники нам поставили сотні мобільних шпиталів, сотні тисяч захисних медкомплектів, тонни ліків, десятки тисяч касок і бронежилетів, тисячі колес, генераторів і іншого необхідного на фронті приладдя.
Попри гостру необхідність і постійний заклик України по допомогу, більшість цих вкрай необхідних ЗСУ вантажів осідає на складах, причому на заході України.
Наведу один лише приклад, про який знаю з вуст очевидця подій. На Волині тероборона була гола і боса, бійці де могли там купували одяг, взуття, а як пощастить, і бронежилет. В цей час на одному зі складів знаходилися тонни гуманітарки, зокрема і форма з броніками, яку один з дрібних службовців СБУ зі своїм татом збували через Інтернет. Зрештою їх накрили. Проте я ніде не бачив повідомлень, щоб того дегенерата з родичем судили і посадили у в'язницю. Хоча за законами воєнного часу, їх слід було поставити до стінки і розстріляти без суда і слідства.
Подейкують, така сама ситуація і на Галичині, і на Буковині, і на Одещині.
Подейкують, що ниточки від тих ділків ведуть ледь не на Банкову, на Грушевського, на Володимирську. І за цим стоять люди, добре відомі обізнаній аудиторії.
Те, що під виглядом гуманітарки в країну завозяться предмети розкоші, це тема окремої розмови. Але те, що могло б нас наблизити до перемоги, це тема архіважлива.
Вважаю, що на найближчому засіданні РНБО одним з питань має стояти гуманітарна допомога і випадки саботажу. Мають бути прийняти негайні міри по виявленню мародерів на митниці, в СБУ, МВС і ОВА. Винні мають бути притягнуті до відповідальності і їхні імена має знати вся країна і наші зарубіжні партнери.
Будь-який саботаж під час війни має прирівнюватися до зради і колаборантства і каратися за законами воєнного часу.
P.S. З поставками західної зброї може коїтися те саме. Питання важливе для перевірки.
1Петро Медзіновський
он жи ньос свабоду і щасть'є!