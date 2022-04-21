В Сен-Тропе нашли семейную виллу российского олигарха Фридмана, - СМИ. ВИДЕО

Журналисты "Схем" нашли на юге Франции недвижимость подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана, приближенного к Путину, о которой раньше не было публично известно.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Сен-Тропе. Франция. Вот эта вилла на побережье сдается в аренду за 6 тысяч евро в сутки или за 180 тысяч евро в месяц. Но кому она принадлежит на праве собственности – раньше не было публично известно. Записана на какую-то фирму, да и все. Мы установили, что это – вилла российского олигарха Михаила Фридмана. Фирмой владеют его дочери", - говорится в сообщении.

Журналистка напомнила, что Фридман еще 28 февраля одним из первых российских олигархов попал под санкции ЕС, а затем и Британии.

"После введения западных санкций Фридман жаловался в интервью, что его счета в Великобритании, где он живет, "заморожены" и он "не знает, как жить".

Сейчас украинские стражи порядка в координации с западными партнерами разыскивают имущество российских "столпов режима Путина" по миру - чтобы сформировать из них базу на конфискацию в пользу Украины.

Поэтому ожидаем сообщения об аресте виллы Фридманов в Сен-Тропе", - добавила Седлецкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк лишил прав голоса акционеров "Альфа-Банка" Фридмана и Авена, - СМИ



