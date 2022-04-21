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В Сен-Тропе нашли семейную виллу российского олигарха Фридмана, - СМИ. ВИДЕО

Журналисты "Схем" нашли на юге Франции недвижимость подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана, приближенного к Путину, о которой раньше не было публично известно.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Сен-Тропе. Франция. Вот эта вилла на побережье сдается в аренду за 6 тысяч евро в сутки или за 180 тысяч евро в месяц. Но кому она принадлежит на праве собственности – раньше не было публично известно. Записана на какую-то фирму, да и все. Мы установили, что это – вилла российского олигарха Михаила Фридмана. Фирмой владеют его дочери", - говорится в сообщении.

Журналистка напомнила, что Фридман еще 28 февраля одним из первых российских олигархов попал под санкции ЕС, а затем и Британии.

"После введения западных санкций Фридман жаловался в интервью, что его счета в Великобритании, где он живет, "заморожены" и он "не знает, как жить".

Сейчас украинские стражи порядка в координации с западными партнерами разыскивают имущество российских "столпов режима Путина" по миру - чтобы сформировать из них базу на конфискацию в пользу Украины.

Поэтому ожидаем сообщения об аресте виллы Фридманов в Сен-Тропе", - добавила Седлецкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк лишил прав голоса акционеров "Альфа-Банка" Фридмана и Авена, - СМИ

В Сен-Тропе нашли семейную виллу российского олигарха Фридмана, - СМИ 01
В Сен-Тропе нашли семейную виллу российского олигарха Фридмана, - СМИ 02

путин владимир (31321) Франция (3524) Седлецкая Наталья (91) Михаил Фридман (22)


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Топ комментарии
+11
Молодці розслідувачі, що знайшли. Отак по зернинці, і на відбудову України вистачить. Але репарації - само собою. Кожен моZZковит повинен виплачувати репарації Україні все життя, мінімум 3 покоління.
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21.04.2022 22:45
+11
хто розуміє, про що це

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21.04.2022 22:45
+9
Конфісковуйте те що у нас! - "Альфа-банк" Фрідмана. І не треба нести сороміцьку жидівську брехню що "банк український"!
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21.04.2022 22:58
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Правила форума Совет форумчан
Молодці розслідувачі, що знайшли. Отак по зернинці, і на відбудову України вистачить. Але репарації - само собою. Кожен моZZковит повинен виплачувати репарації Україні все життя, мінімум 3 покоління.
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21.04.2022 22:45 Ответить
хто розуміє, про що це

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21.04.2022 22:45 Ответить
Лови нуддистів!
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21.04.2022 23:48 Ответить
Колись то були шедевральні комедії. Для свого часу.
Аж захотілося знову переглянути.

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22.04.2022 00:00 Ответить
На цугундер зажирілого щура.
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21.04.2022 22:49 Ответить
Нащо Ви так? У цього "зажирілого щура" батьки мешкають у Львові і сам він звідти. З перших днів війни він віддав українську частку свого Альфа-банку НБУ: https://forbes.ua/news/fridman-ta-aven-peredadut-svoi-chastki-alfa-banku-ukraina-ukraintsyam-za-pogodzhennya-nbu-03032022-4089 Фрідман та Авен передадуть свої частки «Альфа-банку» (Україна) українцям за погодження НБУ
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21.04.2022 23:57 Ответить
всеодно забрали б, а так типа хороща міна при поганій грі. А що ж то за "родинна" вілла, коли це вона такою стала і в оренду здається, отака "родинна" чи родина, її теж в оренду здає, ну доньое не бачив, але не ризикнув би.
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22.04.2022 07:19 Ответить
всеодно забрали б, а так типа хороща міна при поганій грі. А що ж то за "родинна" вілла, коли це вона такою стала і в оренду здається, отака "родинна" чи родина, її теж в оренду здає, ну доньое не бачив, але не ризикнув би.
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22.04.2022 07:20 Ответить
всеодно забрали б, а так типа хороща міна при поганій грі. А що ж то за "родинна" вілла, коли це вона такою стала і в оренду здається, отака "родинна" чи родина, її теж в оренду здає, ну доньое не бачив, але не ризикнув би.
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22.04.2022 07:20 Ответить
Щур намагається дати хабара за зняття арешту з решти вкраденого, а у вас через це оргазм. А родинні зв'язки щура мені до сраки навіть попри ваші шмарклі.
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17.05.2022 01:28 Ответить
эти домики у моря надо отдавать в собственность Украины и направлять туда военных ветеранов войны раненых гражданских пострадавших в оккупации и имеющих ПТС детей сирот хотя бы 15 дней такого отдыха дадут человеку шанс восстановить разрушенное здоровье травмами ранениями после психотравм душевное равновесие... думаю страны где находятся эти домики не будут возражать против такой глобальной системы реабилитации..
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21.04.2022 22:50 Ответить
Конфісковуйте те що у нас! - "Альфа-банк" Фрідмана. І не треба нести сороміцьку жидівську брехню що "банк український"!
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21.04.2022 22:58 Ответить
фрідман - це львівський жид...власник-засновник альфа-банку та інш. друг і спонсор мера Львова Садового....думай-ТЕ....
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21.04.2022 23:11 Ответить
У нас еще парашные работающие банки кроме альфы форвард и проминвест есть
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21.04.2022 23:12 Ответить
Вiлли вже нема. Якщо у цього щура забрали грошi, то вiн не зможе заплатити податки на нерухомiсть. Тут зразу тю-тю. Конiфскаця та продаж на аукцiонi. Так закони в цивiлiзованому свiтi.Живи на пляжi .Безкоштовно.
Отак почали роздягати кацапiв у всьому свiтi.
До спiднього.
Дуже цiкаво спостерiгати.
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21.04.2022 22:58 Ответить
здається так і є....

що навіть безстрашний руSSкій Злодій абрамович...просив преЗедента дзвонити Байдену і справлятися по його санкціям...

ось що роблять "біспалєзниє санкціі..."
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21.04.2022 23:15 Ответить
воно не знає як жити, то можеш здохнуть
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21.04.2022 23:13 Ответить
как в хлеву...киирилловка лучше наверно..
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21.04.2022 23:20 Ответить
спалить нах
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21.04.2022 23:38 Ответить
А будиночок поруч часом не Садового?
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22.04.2022 07:45 Ответить
А будиночок поруч часом не Садового?
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22.04.2022 07:45 Ответить
А будиночок поруч часом не Садового?
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22.04.2022 07:45 Ответить
 
 