В Сен-Тропе нашли семейную виллу российского олигарха Фридмана, - СМИ. ВИДЕО
Журналисты "Схем" нашли на юге Франции недвижимость подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана, приближенного к Путину, о которой раньше не было публично известно.
Об этом в Facebook сообщила журналистка Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.
"Сен-Тропе. Франция. Вот эта вилла на побережье сдается в аренду за 6 тысяч евро в сутки или за 180 тысяч евро в месяц. Но кому она принадлежит на праве собственности – раньше не было публично известно. Записана на какую-то фирму, да и все. Мы установили, что это – вилла российского олигарха Михаила Фридмана. Фирмой владеют его дочери", - говорится в сообщении.
Журналистка напомнила, что Фридман еще 28 февраля одним из первых российских олигархов попал под санкции ЕС, а затем и Британии.
"После введения западных санкций Фридман жаловался в интервью, что его счета в Великобритании, где он живет, "заморожены" и он "не знает, как жить".
Сейчас украинские стражи порядка в координации с западными партнерами разыскивают имущество российских "столпов режима Путина" по миру - чтобы сформировать из них базу на конфискацию в пользу Украины.
Поэтому ожидаем сообщения об аресте виллы Фридманов в Сен-Тропе", - добавила Седлецкая.
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Аж захотілося знову переглянути.
Отак почали роздягати кацапiв у всьому свiтi.
До спiднього.
Дуже цiкаво спостерiгати.
що навіть безстрашний руSSкій Злодій абрамович...просив преЗедента дзвонити Байдену і справлятися по його санкціям...
ось що роблять "біспалєзниє санкціі..."