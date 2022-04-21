У Сен-Тропе знайшли родинну віллу російського олігарха Фрідмана, - ЗМІ. ВIДЕО

Журналісти "Схем" знайшли на півдні Франції нерухомість підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана, наближеного до Путіна, про яку раніше не було публічно відомо.

Про це у Facebook повідомила журналістка Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Сен-Тропе. Франція. Ось ця вілла на узбережжі здається в оренду за 6 тисяч євро на добу, або за 180 тисяч євро на місяць. Але кому вона належить на праві власності - раніше не було публічно відомо. Записана на якусь фірму, та й все. Ми встановили, що це - вілла російського олігарха Михайла Фрідмана. Фірмою володіють його доньки", - йдеться в повідомленні.

Журналістка нагадала, що Фрідман ще 28 лютого одним з перших російських олігархів потрапив під санкції ЄС, а згодом і Британії.

"Після запровадження західних санкцій Фрідман скаржився в інтерв’ю, що його рахунки у Великій Британії, де він мешкає, "заморожені" і він "не знає, як жити".

Зараз українські правоохоронці в координації з західними партнерами розшукують майно російських "стовпів режиму Путіна" по світу - щоб сформувати з них базу на конфіскацію на користь України.

Тож очікуємо на повідомлення про арешт вілли Фрідманів у Сен-Тропе", - додала Седлецька.

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