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У Сен-Тропе знайшли родинну віллу російського олігарха Фрідмана, - ЗМІ. ВIДЕО

Журналісти "Схем" знайшли на півдні Франції нерухомість підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана, наближеного до Путіна, про яку раніше не було публічно відомо.

Про це у Facebook повідомила журналістка Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Сен-Тропе. Франція. Ось ця вілла на узбережжі здається в оренду за 6 тисяч євро на добу, або за 180 тисяч євро на місяць. Але кому вона належить на праві власності - раніше не було публічно відомо. Записана на якусь фірму, та й все. Ми встановили, що це - вілла російського олігарха Михайла Фрідмана. Фірмою володіють його доньки", - йдеться в повідомленні.

Журналістка нагадала, що Фрідман ще 28 лютого одним з перших російських олігархів потрапив під санкції ЄС, а згодом і Британії.

"Після запровадження західних санкцій Фрідман скаржився в інтерв’ю, що його рахунки у Великій Британії, де він мешкає, "заморожені" і він "не знає, як жити".

Зараз українські правоохоронці в координації з західними партнерами розшукують майно російських "стовпів режиму Путіна" по світу - щоб сформувати з них базу на конфіскацію на користь України.

Тож очікуємо на повідомлення про арешт вілли Фрідманів у Сен-Тропе", - додала Седлецька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада запровадила санкції проти глави російського ЦБ Набіулліної, бізнесменів Гуцерієва, Авена, Фрідмана

У Сен-Тропе знайшли родинну віллу російського олігарха Фрідмана, - ЗМІ 01
У Сен-Тропе знайшли родинну віллу російського олігарха Фрідмана, - ЗМІ 02

Автор: 

путін володимир (23873) Франція (3080) Седлецька Наталія (93) Михайло Фрідман (171)


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Топ коментарі
+11
Молодці розслідувачі, що знайшли. Отак по зернинці, і на відбудову України вистачить. Але репарації - само собою. Кожен моZZковит повинен виплачувати репарації Україні все життя, мінімум 3 покоління.
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21.04.2022 22:45
+11
хто розуміє, про що це

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21.04.2022 22:45
+9
Конфісковуйте те що у нас! - "Альфа-банк" Фрідмана. І не треба нести сороміцьку жидівську брехню що "банк український"!
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21.04.2022 22:58
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Молодці розслідувачі, що знайшли. Отак по зернинці, і на відбудову України вистачить. Але репарації - само собою. Кожен моZZковит повинен виплачувати репарації Україні все життя, мінімум 3 покоління.
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21.04.2022 22:45 Відповісти
хто розуміє, про що це

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21.04.2022 22:45 Відповісти
Лови нуддистів!
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21.04.2022 23:48 Відповісти
Колись то були шедевральні комедії. Для свого часу.
Аж захотілося знову переглянути.

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22.04.2022 00:00 Відповісти
На цугундер зажирілого щура.
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21.04.2022 22:49 Відповісти
Нащо Ви так? У цього "зажирілого щура" батьки мешкають у Львові і сам він звідти. З перших днів війни він віддав українську частку свого Альфа-банку НБУ: https://forbes.ua/news/fridman-ta-aven-peredadut-svoi-chastki-alfa-banku-ukraina-ukraintsyam-za-pogodzhennya-nbu-03032022-4089 Фрідман та Авен передадуть свої частки «Альфа-банку» (Україна) українцям за погодження НБУ
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21.04.2022 23:57 Відповісти
всеодно забрали б, а так типа хороща міна при поганій грі. А що ж то за "родинна" вілла, коли це вона такою стала і в оренду здається, отака "родинна" чи родина, її теж в оренду здає, ну доньое не бачив, але не ризикнув би.
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22.04.2022 07:19 Відповісти
всеодно забрали б, а так типа хороща міна при поганій грі. А що ж то за "родинна" вілла, коли це вона такою стала і в оренду здається, отака "родинна" чи родина, її теж в оренду здає, ну доньое не бачив, але не ризикнув би.
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22.04.2022 07:20 Відповісти
всеодно забрали б, а так типа хороща міна при поганій грі. А що ж то за "родинна" вілла, коли це вона такою стала і в оренду здається, отака "родинна" чи родина, її теж в оренду здає, ну доньое не бачив, але не ризикнув би.
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22.04.2022 07:20 Відповісти
Щур намагається дати хабара за зняття арешту з решти вкраденого, а у вас через це оргазм. А родинні зв'язки щура мені до сраки навіть попри ваші шмарклі.
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17.05.2022 01:28 Відповісти
эти домики у моря надо отдавать в собственность Украины и направлять туда военных ветеранов войны раненых гражданских пострадавших в оккупации и имеющих ПТС детей сирот хотя бы 15 дней такого отдыха дадут человеку шанс восстановить разрушенное здоровье травмами ранениями после психотравм душевное равновесие... думаю страны где находятся эти домики не будут возражать против такой глобальной системы реабилитации..
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21.04.2022 22:50 Відповісти
Конфісковуйте те що у нас! - "Альфа-банк" Фрідмана. І не треба нести сороміцьку жидівську брехню що "банк український"!
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21.04.2022 22:58 Відповісти
фрідман - це львівський жид...власник-засновник альфа-банку та інш. друг і спонсор мера Львова Садового....думай-ТЕ....
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21.04.2022 23:11 Відповісти
У нас еще парашные работающие банки кроме альфы форвард и проминвест есть
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21.04.2022 23:12 Відповісти
Вiлли вже нема. Якщо у цього щура забрали грошi, то вiн не зможе заплатити податки на нерухомiсть. Тут зразу тю-тю. Конiфскаця та продаж на аукцiонi. Так закони в цивiлiзованому свiтi.Живи на пляжi .Безкоштовно.
Отак почали роздягати кацапiв у всьому свiтi.
До спiднього.
Дуже цiкаво спостерiгати.
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21.04.2022 22:58 Відповісти
здається так і є....

що навіть безстрашний руSSкій Злодій абрамович...просив преЗедента дзвонити Байдену і справлятися по його санкціям...

ось що роблять "біспалєзниє санкціі..."
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21.04.2022 23:15 Відповісти
воно не знає як жити, то можеш здохнуть
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21.04.2022 23:13 Відповісти
как в хлеву...киирилловка лучше наверно..
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21.04.2022 23:20 Відповісти
спалить нах
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21.04.2022 23:38 Відповісти
А будиночок поруч часом не Садового?
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22.04.2022 07:45 Відповісти
А будиночок поруч часом не Садового?
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22.04.2022 07:45 Відповісти
А будиночок поруч часом не Садового?
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22.04.2022 07:45 Відповісти
 
 