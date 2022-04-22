Украинские десантники сбили российский беспилотник "Орлан-10". ВИДЕО

Украинские десантники вчера сбили российский беспилотник "Орлан-10".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, где украинские бойцы забирают трофей на месте падения.

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