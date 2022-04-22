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Українські десантники збили російський безпілотник "Орлан-10". ВIДЕО

Українські десантники вчора збили російський безпілотник "Орлан-10".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковане відео, на якому українські бійці забирають трофей на місці падіння.

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Автор: 

армія рф (17538) безпілотник (4214) Десантно-штурмові війська (223)


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Топ коментарі
+30
скреполет - ***** 10,а десять потому, что ***** номер один -*****.
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22.04.2022 13:43
+15
Читав, що не збили, а "приземлили" роботою РЕБ. Тому він аварійно сідав з парашутом...
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22.04.2022 13:47
+14
ДШВ України-черговий респект...
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22.04.2022 13:43
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скреполет - ***** 10,а десять потому, что ***** номер один -*****.
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22.04.2022 13:43 Відповісти
Да вы батенька прозаик
Тут и не поспоришь
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22.04.2022 13:57 Відповісти
ДШВ України-черговий респект...
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22.04.2022 13:43 Відповісти
кацап детектед
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22.04.2022 14:59 Відповісти
Читав, що не збили, а "приземлили" роботою РЕБ. Тому він аварійно сідав з парашутом...
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22.04.2022 13:47 Відповісти
кацап детектед
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22.04.2022 15:00 Відповісти
Це те саме майже.
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23.04.2022 13:11 Відповісти
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22.04.2022 13:47 Відповісти
Про пляшку не забудьте!
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22.04.2022 14:17 Відповісти
там немає пляшки, тільки горлечко
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22.04.2022 15:01 Відповісти
у мене є такий Кенон - непогана бюджетна зеркалка "для сємьі, для дома"
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23.04.2022 01:15 Відповісти
а чому ви вирішили шо новенький..
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23.04.2022 09:24 Відповісти
Так-то опасно. по видео вроде линия 35 кВ. Могло и пробить. Там охранная зона в 15 метров. Но в любом случае молодцы!!!
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22.04.2022 13:51 Відповісти
Если бы пробило, то в первую очередь между фазами, стропы лежат на всех трех. Д и вообще две там перехлестнулись.
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22.04.2022 14:04 Відповісти
добре що боєць в минулому електрик, зразу все це просік
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22.04.2022 14:24 Відповісти
Вычитал, что такой птиц 100 тысяч денег стоит. Мелочь конечно, по сравнению с самолётом-истребителем, но все равно приятно
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22.04.2022 14:04 Відповісти
А я дивився відео де наші розібрали один з таких а там замість паливного бака пляшка із під коли та камера кенон скотчем примотана
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22.04.2022 14:29 Відповісти
Там разные модификации. Ценой от 40 000$ до 120 000$. Зависит от комплектации импортным дорогостоящим оборудованием.
На январь 2022 г. в армию орков было поставлено около 1 200 Орланов. Но есть подозрение, что это по "бумагам", а фактически - меньше 1 000.
ВСУ за 2 мес. войны "приземлили" около 50 Орланов.
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22.04.2022 15:08 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/glavred.net/war/amp-butylka-i-fotoapparat-canon-na-lente-s-kleem-v-ukraine-raspakovali-bpla-orlan-10-za-120-tysyach-10362395.html
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22.04.2022 14:30 Відповісти
треба рити тунелі
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22.04.2022 14:54 Відповісти
В хозяйстве всё пригодится!
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22.04.2022 16:44 Відповісти
Есть вероятность что он сам развалился. Там крыло отпало, а на месте разлома по ходу скойч, на видео видно. Аналоговнетные технологии ****... Хотя он там весь из скойча https://**********.com.ua/2022/04/08/orlan-10-zahyshhayut-vid-reb-skotchem-abo-shho-vidomo-pro-vorozhyj-bezpilotnyj-aviaczijnyj-kompleks/
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22.04.2022 16:46 Відповісти
Там вроде основа управления-это израильские комплектующие. Израиль вовсю поставляет России военные технологии а Украине только-только решил какски и бронежилеты поставить! Какая чудная эта еврейская страна
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22.04.2022 22:39 Відповісти
практически все российские БПЛА собираются не из российских комплектующих. И, в какой-то степени, именно российские БПЛА это яркий пример того, насколько несовершенно работают санкции в отношении ВПК РФ, ведь если бы прекратились поставки ряда зарубежных комплектующих, то весь российский беспилотный флот умер бы в тот же год. Ведь Россия неспособна в кротчайшие сроки импортзаместить даже самые простые запчасти для своих БПЛА.

Например, на одном из наиболее популярных в ВСРФ БПЛА "Орлан-10" установлен японский двигатель SAITO, стартёр-генератор PTN78020 от американской Texas Instruments Incorporated, равно как и датчики давления от Freescale Semiconductor, и компас HMC6352 от Honeywell, передатчик RF3110 от немецкой Municom, равно как и ресивер DP1205-C915 так же от немецкой AnyLink.

https://24tv.ua/ru/bpla-kto-obespechivaet-rf-komplektujushhimi-dlja-novosti-rossii_n1800302
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23.04.2022 01:19 Відповісти
В "Орлан-10" так же используется американский модуль передачи телеметрии ATxmega256A3 от Microchip, франко-итальянский полётный контролер от STMicroelectronics, а приемник ГЛОНАСС/GPS/QZSS от швейцарской компании u-blox - LEA-6N.

Собственно, как много российского в этом российском БПЛА? Но речь идёт не только об этом БПЛА, но и многих других!

Например, БПЛА "Застава", который является копией израильского Bird-Eye 400, имеет в своём составе более 50% микросхем и электронных элементов, что логично, от израильской Elbit Systems и Data Links. Приемник ГЛОНАСС/GPS/QZSS в БПЛА "Застава" от уже нам знакомой швейцарской компании u-blox, а двигатель от немецкой Hacker Motor. Кроме того, в данном БПЛА используется электроника от американской Vweb, а автопилот от испанской UAV Navigation.

https://24tv.ua/ru/bpla-kto-obespechivaet-rf-komplektujushhimi-dlja-novosti-rossii_n1800302
https://24tv.ua/ru/bpla-kto-obespechivaet-rf-komplektujushhimi-dlja-novosti-rossii_n1800302
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23.04.2022 01:20 Відповісти
есть над чем поработать американским следователям по нарушению санкций
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23.04.2022 01:23 Відповісти
Бесплатно конечно?
Не поставляет а дарит. Украина кому когда шо подарила?
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23.04.2022 07:13 Відповісти
Ідіот кацапський ти не думав.... хоча чим вам думати.... але ти не думав а чого це він вирішив "приземлитися" над територією котру контролюють Українські війска? Так я підкажу, його підбили й спрацювали система аварійної посадки.
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23.04.2022 13:10 Відповісти
Он тоже оказался тяжелее воздуха.
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23.04.2022 08:00 Відповісти
Добре. Тепер кацапи мерзотні будуть думати що то їх бпла на ними літає.... а ніт - лови "привіт" !
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23.04.2022 13:12 Відповісти
 
 