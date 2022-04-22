Українські десантники збили російський безпілотник "Орлан-10". ВIДЕО

Українські десантники вчора збили російський безпілотник "Орлан-10".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковане відео, на якому українські бійці забирають трофей на місці падіння.

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