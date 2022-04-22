Українські десантники збили російський безпілотник "Орлан-10". ВIДЕО
Українські десантники вчора збили російський безпілотник "Орлан-10".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковане відео, на якому українські бійці забирають трофей на місці падіння.
Топ коментарі
+30 Линкин Парк
показати весь коментар22.04.2022 13:43
+15 Simeon Kukushkin #445513
показати весь коментар22.04.2022 13:47
+14 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар22.04.2022 13:43
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Тут и не поспоришь
На январь 2022 г. в армию орков было поставлено около 1 200 Орланов. Но есть подозрение, что это по "бумагам", а фактически - меньше 1 000.
ВСУ за 2 мес. войны "приземлили" около 50 Орланов.
Например, на одном из наиболее популярных в ВСРФ БПЛА "Орлан-10" установлен японский двигатель SAITO, стартёр-генератор PTN78020 от американской Texas Instruments Incorporated, равно как и датчики давления от Freescale Semiconductor, и компас HMC6352 от Honeywell, передатчик RF3110 от немецкой Municom, равно как и ресивер DP1205-C915 так же от немецкой AnyLink.
https://24tv.ua/ru/bpla-kto-obespechivaet-rf-komplektujushhimi-dlja-novosti-rossii_n1800302
Собственно, как много российского в этом российском БПЛА? Но речь идёт не только об этом БПЛА, но и многих других!
Например, БПЛА "Застава", который является копией израильского Bird-Eye 400, имеет в своём составе более 50% микросхем и электронных элементов, что логично, от израильской Elbit Systems и Data Links. Приемник ГЛОНАСС/GPS/QZSS в БПЛА "Застава" от уже нам знакомой швейцарской компании u-blox, а двигатель от немецкой Hacker Motor. Кроме того, в данном БПЛА используется электроника от американской Vweb, а автопилот от испанской UAV Navigation.
https://24tv.ua/ru/bpla-kto-obespechivaet-rf-komplektujushhimi-dlja-novosti-rossii_n1800302
https://24tv.ua/ru/bpla-kto-obespechivaet-rf-komplektujushhimi-dlja-novosti-rossii_n1800302
Не поставляет а дарит. Украина кому когда шо подарила?