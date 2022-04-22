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Бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии уничтожили два танка армии РФ. ВИДЕО

Бойцы бригады быстрого реагирования Национальной гвардии уничтожили два вражеских танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

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армия РФ (19387) уничтожение (7030) Национальная гвардия (2134)


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Топ комментарии
+42
Красунчики. Бережи вас Господь.
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22.04.2022 14:52
+30
Швидке реагування.
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22.04.2022 14:50
+17
красiвое -нi рэкошетiв нi пробачень всэ сталося самэ собою
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22.04.2022 15:11
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Швидке реагування.
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22.04.2022 14:50 Ответить
Красунчики. Бережи вас Господь.
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22.04.2022 14:52 Ответить
А что за группа исполняет трек к видео?
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22.04.2022 14:55 Ответить
Judas Priest-You've Got Another Thing Coming. Не знати одних з динозаврів року з Англії?
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22.04.2022 15:03 Ответить
для чого це знати? Ви знаете чий прямий нащадок денисiвська людина?
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22.04.2022 15:11 Ответить
Ну, это в какой-то мере индикатор общей культуры человека. А потомков денисовцев весь мир прекрасно знает - кацапы. Это научное объяснение их "недочеловечности"
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22.04.2022 15:28 Ответить
Денисiвська людина, це не нащадок, а пращур москалів. Як кажуть, непотрібні докази, все написано на морді лиця.
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22.04.2022 18:17 Ответить
В людини стоїть 1966,напевне рік народження.Якщо це так то людина росла скорше всього на rolling stones,Led Zeppelin,Deep Purple, це покоління виросло на рокові.І незнати творчість Judas Priest мені дивно, бо группа створена в 1969 і деколи збирається і в сьогоднішній час в старому складі.А ви росли і мужніли напевне під Ласковий май і вам соромно, тому цей комплекс і мотивує вас агресувати навіть коли до вас не звертаються в розмові.По археології вам також можу дати питання щоб поумнічати-до якого етноса належав Чинхісхан?Чому не можуть знайти його могилу?Який панівний етнос був в Золотій Орді?
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22.04.2022 22:04 Ответить
Вы слишком заносчивый. Человек, по-умолчанию не обязан знать всё то, что знаете вы, и унижать его такими вещами - плохой тон.
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23.04.2022 09:33 Ответить
маладежь))))
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22.04.2022 21:23 Ответить
Вокально-інструментальний ансамбль "Священик Юди".
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23.04.2022 13:26 Ответить
Та це ж класика жанру, жива легенда року! Judas Priest власними персонами!
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23.04.2022 23:13 Ответить
Ювелирная работа
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22.04.2022 14:56 Ответить
Ювелиры. Чем ето они их так достали
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22.04.2022 15:06 Ответить
Может новые беспилотники от США, очень точно ударили.
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22.04.2022 15:08 Ответить
СвитчБлейды должны максимально решить эту проблему-техники в застройке. Без особого косвеного урона
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22.04.2022 15:06 Ответить
красiвое -нi рэкошетiв нi пробачень всэ сталося самэ собою
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22.04.2022 15:11 Ответить
НА СПАЛЕНИХ СВИНЯЧИХ РИЛАХ БРОВИ ЗАКРУТИЛИСЯ В ДРУГУ СТОРОНУ 🐷
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22.04.2022 15:37 Ответить
Кто там хотел видео с байрактарами. Это по ходу оно. Правда сам видос с другого беспилотника.
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22.04.2022 16:50 Ответить
Це справжні бригади "швидкої переробки біологічного сміття - **********" !
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23.04.2022 18:45 Ответить
Я вам расскажу более.Это Рубежное,здания института. Выехал от туда 5 апреля.Там реально ад.Но взвод ВСУ гоняет там ЛНРовский сброд, как помойных котов. 9 марта они пришли , а точнее одна гнида, спасая свою шкуру привела их в наш квартал.И на сегодняшний день они не продвинулись даже на 200 метров. При этом полностью уничтожив вторую часть города.Они испытали на нас все,грады, танки, термобары, мой район полностью сожгли фосфором. Но не продвинулись не на км. Единственное что у них получилось,взломать и разграбить все квартиры и гаражи, отжать все машины.Вот такое оно освобождение по *********. Воевать они реально не хотят, тупо высстреливают боекомплект, причем куда попало.А эти три танка у них были дежурные,задолбали нас реально. Так что верьте в Украину и ВСУ. Слава Украине!
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23.04.2022 21:36 Ответить
 
 