Бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии уничтожили два танка армии РФ. ВИДЕО
Бойцы бригады быстрого реагирования Национальной гвардии уничтожили два вражеских танка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+42 Чайка Київ
показать весь комментарий22.04.2022 14:52
+30 Ted #404328
показать весь комментарий22.04.2022 14:50
+17 Денис Ахмедьянов
показать весь комментарий22.04.2022 15:11
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ted #404328
показать весь комментарий22.04.2022 14:50 Ответить Мне нравится 30
Чайка Київ
показать весь комментарий22.04.2022 14:52 Ответить Мне нравится 42
oleg1966
показать весь комментарий22.04.2022 14:55 Ответить Мне нравится 0
Ігор Ігористий
показать весь комментарий22.04.2022 15:03 Ответить Мне нравится 14
Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий22.04.2022 15:11 Ответить Мне нравится 0
Fidel Desperado
показать весь комментарий22.04.2022 15:28 Ответить Мне нравится 9
MishaCom
показать весь комментарий22.04.2022 18:17 Ответить Мне нравится 2
Ігор Ігористий
показать весь комментарий22.04.2022 22:04 Ответить Мне нравится 3
Бяка Бука
показать весь комментарий23.04.2022 09:33 Ответить Мне нравится 0
Николай Ворошилов
показать весь комментарий22.04.2022 21:23 Ответить Мне нравится 3
Y.M. Z.
показать весь комментарий23.04.2022 13:26 Ответить Мне нравится 1
Michal Woronowsky
показать весь комментарий23.04.2022 23:13 Ответить Мне нравится 0
Семен Семен #512946
показать весь комментарий22.04.2022 14:56 Ответить Мне нравится 15
✘
✘
Green sheet
показать весь комментарий22.04.2022 15:06 Ответить Мне нравится 3
Дмитрий Гайдарченко
показать весь комментарий22.04.2022 15:08 Ответить Мне нравится 12
Евгений me
показать весь комментарий22.04.2022 15:06 Ответить Мне нравится 6
Денис Ахмедьянов
показать весь комментарий22.04.2022 15:11 Ответить Мне нравится 17
lincon lion
показать весь комментарий22.04.2022 15:37 Ответить Мне нравится 13
Andrew Kampfer
показать весь комментарий22.04.2022 16:50 Ответить Мне нравится 0
✘
Elvic Vic
показать весь комментарий23.04.2022 18:45 Ответить Мне нравится 1
Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий23.04.2022 21:36 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль