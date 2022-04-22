УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10943 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
27 695 24

Бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії знищили два танки армії РФ. ВIДЕО

Бійці бригади швидкого реагування Національної гвардії знищили два ворожих танки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили два вертольоти окупантів в Запорізькій області: "Харитон, оце ми в'#бали. Я не поняв - другого Іванович в'#бав?". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) знищення (7342) Національна гвардія (1545)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42
Красунчики. Бережи вас Господь.
показати весь коментар
22.04.2022 14:52
+30
Швидке реагування.
показати весь коментар
22.04.2022 14:50
+17
красiвое -нi рэкошетiв нi пробачень всэ сталося самэ собою
показати весь коментар
22.04.2022 15:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Швидке реагування.
показати весь коментар
22.04.2022 14:50 Відповісти
Красунчики. Бережи вас Господь.
показати весь коментар
22.04.2022 14:52 Відповісти
А что за группа исполняет трек к видео?
показати весь коментар
22.04.2022 14:55 Відповісти
Judas Priest-You've Got Another Thing Coming. Не знати одних з динозаврів року з Англії?
показати весь коментар
22.04.2022 15:03 Відповісти
для чого це знати? Ви знаете чий прямий нащадок денисiвська людина?
показати весь коментар
22.04.2022 15:11 Відповісти
Ну, это в какой-то мере индикатор общей культуры человека. А потомков денисовцев весь мир прекрасно знает - кацапы. Это научное объяснение их "недочеловечности"
показати весь коментар
22.04.2022 15:28 Відповісти
Денисiвська людина, це не нащадок, а пращур москалів. Як кажуть, непотрібні докази, все написано на морді лиця.
показати весь коментар
22.04.2022 18:17 Відповісти
В людини стоїть 1966,напевне рік народження.Якщо це так то людина росла скорше всього на rolling stones,Led Zeppelin,Deep Purple, це покоління виросло на рокові.І незнати творчість Judas Priest мені дивно, бо группа створена в 1969 і деколи збирається і в сьогоднішній час в старому складі.А ви росли і мужніли напевне під Ласковий май і вам соромно, тому цей комплекс і мотивує вас агресувати навіть коли до вас не звертаються в розмові.По археології вам також можу дати питання щоб поумнічати-до якого етноса належав Чинхісхан?Чому не можуть знайти його могилу?Який панівний етнос був в Золотій Орді?
показати весь коментар
22.04.2022 22:04 Відповісти
Вы слишком заносчивый. Человек, по-умолчанию не обязан знать всё то, что знаете вы, и унижать его такими вещами - плохой тон.
показати весь коментар
23.04.2022 09:33 Відповісти
маладежь))))
показати весь коментар
22.04.2022 21:23 Відповісти
Вокально-інструментальний ансамбль "Священик Юди".
показати весь коментар
23.04.2022 13:26 Відповісти
Та це ж класика жанру, жива легенда року! Judas Priest власними персонами!
показати весь коментар
23.04.2022 23:13 Відповісти
Ювелирная работа
показати весь коментар
22.04.2022 14:56 Відповісти
Ювелиры. Чем ето они их так достали
показати весь коментар
22.04.2022 15:06 Відповісти
Может новые беспилотники от США, очень точно ударили.
показати весь коментар
22.04.2022 15:08 Відповісти
СвитчБлейды должны максимально решить эту проблему-техники в застройке. Без особого косвеного урона
показати весь коментар
22.04.2022 15:06 Відповісти
красiвое -нi рэкошетiв нi пробачень всэ сталося самэ собою
показати весь коментар
22.04.2022 15:11 Відповісти
НА СПАЛЕНИХ СВИНЯЧИХ РИЛАХ БРОВИ ЗАКРУТИЛИСЯ В ДРУГУ СТОРОНУ 🐷
показати весь коментар
22.04.2022 15:37 Відповісти
Кто там хотел видео с байрактарами. Это по ходу оно. Правда сам видос с другого беспилотника.
показати весь коментар
22.04.2022 16:50 Відповісти
Це справжні бригади "швидкої переробки біологічного сміття - **********" !
показати весь коментар
23.04.2022 18:45 Відповісти
Я вам расскажу более.Это Рубежное,здания института. Выехал от туда 5 апреля.Там реально ад.Но взвод ВСУ гоняет там ЛНРовский сброд, как помойных котов. 9 марта они пришли , а точнее одна гнида, спасая свою шкуру привела их в наш квартал.И на сегодняшний день они не продвинулись даже на 200 метров. При этом полностью уничтожив вторую часть города.Они испытали на нас все,грады, танки, термобары, мой район полностью сожгли фосфором. Но не продвинулись не на км. Единственное что у них получилось,взломать и разграбить все квартиры и гаражи, отжать все машины.Вот такое оно освобождение по *********. Воевать они реально не хотят, тупо высстреливают боекомплект, причем куда попало.А эти три танка у них были дежурные,задолбали нас реально. Так что верьте в Украину и ВСУ. Слава Украине!
показати весь коментар
23.04.2022 21:36 Відповісти
 
 