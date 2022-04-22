Бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії знищили два танки армії РФ. ВIДЕО
Бійці бригади швидкого реагування Національної гвардії знищили два ворожих танки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в соцмережах.
Топ коментарі
+42 Чайка Київ
показати весь коментар22.04.2022 14:52
+30 Ted #404328
показати весь коментар22.04.2022 14:50
+17 Денис Ахмедьянов
показати весь коментар22.04.2022 15:11
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ted #404328
показати весь коментар22.04.2022 14:50 Відповісти Мені подобається 30
Чайка Київ
показати весь коментар22.04.2022 14:52 Відповісти Мені подобається 42
oleg1966
показати весь коментар22.04.2022 14:55 Відповісти Мені подобається 0
Ігор Ігористий
показати весь коментар22.04.2022 15:03 Відповісти Мені подобається 14
Психиатрическая больница No1
показати весь коментар22.04.2022 15:11 Відповісти Мені подобається 0
Fidel Desperado
показати весь коментар22.04.2022 15:28 Відповісти Мені подобається 9
MishaCom
показати весь коментар22.04.2022 18:17 Відповісти Мені подобається 2
Ігор Ігористий
показати весь коментар22.04.2022 22:04 Відповісти Мені подобається 3
Бяка Бука
показати весь коментар23.04.2022 09:33 Відповісти Мені подобається 0
Николай Ворошилов
показати весь коментар22.04.2022 21:23 Відповісти Мені подобається 3
Y.M. Z.
показати весь коментар23.04.2022 13:26 Відповісти Мені подобається 1
Michal Woronowsky
показати весь коментар23.04.2022 23:13 Відповісти Мені подобається 0
Семен Семен #512946
показати весь коментар22.04.2022 14:56 Відповісти Мені подобається 15
✘
✘
Green sheet
показати весь коментар22.04.2022 15:06 Відповісти Мені подобається 3
Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар22.04.2022 15:08 Відповісти Мені подобається 12
Евгений me
показати весь коментар22.04.2022 15:06 Відповісти Мені подобається 6
Денис Ахмедьянов
показати весь коментар22.04.2022 15:11 Відповісти Мені подобається 17
lincon lion
показати весь коментар22.04.2022 15:37 Відповісти Мені подобається 13
Andrew Kampfer
показати весь коментар22.04.2022 16:50 Відповісти Мені подобається 0
✘
Elvic Vic
показати весь коментар23.04.2022 18:45 Відповісти Мені подобається 1
Alexey Chernyavsky
показати весь коментар23.04.2022 21:36 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль